Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 438 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
521,50
Економія при броні: -74,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
495,94
Економія при броні: -52,78 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
556,73
Економія при броні: -27,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
499,40
Економія при броні: -64,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
465,94
Економія при броні: -19,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
465,60
Економія при броні: -18,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
452,72
Економія при броні: -15,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
464,94
Економія при броні: -17,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
465,60
Економія при броні: -18,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
501,97
Економія при броні: -55,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
486,63
Економія при броні: -40,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
460,82
Економія при броні: -14,29 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
467,64
Економія при броні: -14,03 грн