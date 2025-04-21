Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
498,40
Економія при броні: -42,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
485,19
Економія при броні: -51,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,50
Економія при броні: -74,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
499,30
Економія при броні: -38,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
449,11
Економія при броні: -15,15 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
455,02
Економія при броні: -20,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
452,14
Економія при броні: -18,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
488,73
Економія при броні: -54,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
497,39
Економія при броні: -62,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я