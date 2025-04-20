Артифлекс Плюс (Artiflex Plus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
460,73
Економія при броні: -43,21 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
468,00
Економія при броні: -49,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
482,74
Економія при броні: -65,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
530,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
387,84
Економія при броні: -22,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
215,41
Економія при броні: -21,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
499,59
Економія при броні: -72,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
492,63
Економія при броні: -65,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
244,38
Економія при броні: -30,62 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
466,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
468,08
Економія при броні: -29,64 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
468,00
Економія при броні: -53,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
465,60
Економія при броні: -27,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
284,86
Економія при броні: -9,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Артифлекс Плюс таблетки, вкриті оболонкою блістер №60
Корпорація Здоров'я
465,59
Економія при броні: -48,58 грн