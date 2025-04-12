Перед застосуванням препарату, особливо при схильності до алергії, проконсультуйтеся з лікарем! Без консультації лікаря не застосовуйте препарат понад встановлений термін!

Обов'язково повідомте лікарю про Вашу попередню реакцію на прийом препаратів цієї групи.

Неприпустиме попадання препарату в очі.

Перед застосуванням препарату рекомендується прополоскати порожнину рота теплою кип'яченою водою. З уражених ділянок порожнини рота (виразки, ерозії) за допомогою стерильних тампонів видалити некротичний наліт. Після зрошування порожнини рота препаратом слід утримуватися від прийому їжі впродовж 15—30 хв.

При застосуванні препарату дітям слід враховувати, що одноразова доза препарату, яка розпилюється за 1—2 секунди, містить 0,0076—0,0152 мл етанолу (96%), що становить на однократний прийом: для дітей віком 3—5 років (маса тіла 15—21 кг) 0,0004—0,0013 мл/кг, віком 6—12 років (маса тіла 21—38 кг) 0,0002—0,0007 мл/кг.

Препарат містить цукор, що слід враховувати хворим на цукровий діабет і пацієнтам з вродженою непереносимістю фруктози, порушенням всмоктування глюкози-галактози.