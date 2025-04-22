Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою (Ingalipt-Zdorovye forte with camomile)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках у Чернігів
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
114.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
125.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,46
Економія при броні: -2,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
127.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,30
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
127.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,30
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
128.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,90
Економія при броні: -9,40 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
129.0 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
84,06
Економія при броні: -2,52 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
129.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
129.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -5,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
130.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,81
Економія при броні: -2,48 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
132.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,46
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
134.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
135.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,84
Економія при броні: -2,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
136.0 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,36
Економія при броні: -1,96 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
136.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
80,83
Економія при броні: -2,42 грн