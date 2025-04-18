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Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою (Ingalipt-Zdorovye forte with camomile)
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою (Ingalipt-Zdorovye forte with camomile)
Харків
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Берестин, пл. Базарна, 18
89.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,80
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
63,07
Економія при броні:
-1,96 грн
61,11
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
128.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,40
Економія при броні:
-6,20 грн
62,20
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, пл. Павленківська, 3
130.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні:
-1,71 грн
55,13
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
187.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
190.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
55,19
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,82
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
193.8 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
60,90
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-Ж
196.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,00
Економія при броні:
-3,00 грн
71,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
61,36
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Нескорених, 35-Д
197.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,34
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
202.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,34
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 4-А
202.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
74,00
Економія при броні:
-3,00 грн
71,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 27/29
203.0 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,34
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
203.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,34
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
203.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,34
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
203.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,34
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, вул. Сорочинська, 13-А
204.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,34
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, перех. Франка / Болотникова, 5/23
204.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,34
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 14
225.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,34
грн
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