Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою (Ingalipt-Zdorovye forte with camomile)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Київ
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,00
Економія при броні: -5,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
4.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,46
Економія при броні: -2,44 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 47
5.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,81
Економія при броні: -2,48 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
5.8 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 6-А
6.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,30
Економія при броні: -3,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 32-Б
7.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
82,84
Економія при броні: -2,49 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
7.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
84,06
Економія при броні: -2,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
8.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
80,83
Економія при броні: -2,42 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
8.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
8.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
81,46
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,82
Економія при броні: -3,82 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 5-А
9.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 20
10.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
10.6 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, просп. Берестейський, 136
11.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Столичне, 103
12.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,36
Економія при броні: -1,96 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
17.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
65,36
Економія при броні: -1,96 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Київська, 1/102
11.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,06
Економія при броні: -2,04 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 30
12.0 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 19
13.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн