Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою (Ingalipt-Zdorovye forte with camomile)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
72,70
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Італійська, 83
4.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,40
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Середньофонтанська, 34-А
5.2 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
5.4 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
68,40
Економія при броні: -4,10 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 46
5.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Одеса, дорога Фонтанська, 58/1
9.3 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
56,84
Економія при броні: -1,71 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
9.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
14.0 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
14.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Одеса, просп. Свободи, 88
15.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
34.5 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 24-Б
41.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
94.1 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
122.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Саврань, вул. Миру, 68
188.8 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
251.9 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
252.7 км
Інгаліпт-Здоров'я форте з ромашкою спрей для ротової порожнини балон 30 мл №1
Корпорація Здоров'я