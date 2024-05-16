Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВУЮ СИСТЕМУИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА (АПФ)Ингибиторы АПФ монокомпонентныеРамиприлАмприл®Цены в аптеках

Амприл® таблетки 1,25 мг блистер, №30 - Харьков (85691) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках
Первая аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
184,11 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
170,61 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: блистер (2)
184,50 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
139,21 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1), блистер (2)
185,21
Экономия: -23,32 грн
161,89 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
178,95 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: блистер (2)
160,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Всего: упаковка (1)
148,14 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: таблетки (20)
187,62
Экономия: -24,78 грн
162,84 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
176,49 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
176,50
Экономия: -14,46 грн
162,04 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
190,50
Экономия: -28,46 грн
162,04 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Всего: упаковка (1)
139,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 100
Всего: упаковка (1)
178,29 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: блистер (2)
146,01 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
185,61 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Всего: упаковка (1)
183,59
Экономия: -15,33 грн
168,26 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 136-К
Всего: упаковка (1)
161,97 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (1)
154,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
Всего: упаковка (1)
194,77
Экономия: -34,28 грн
160,49 грн