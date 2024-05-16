Амприл® таблетки 1,25 мг блистер, №30 - Харьков (85691) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 26 аптеках
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
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Харьков, ул. Сумская, 69
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Харьков, ул. Данилевского, 6
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Харьков, просп. Науки, 9
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
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Харьков, ул. Отакара Яроша, 21
Аптека низких цен
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Всего: таблетки (20)
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Подорожник
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Подорожник
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. 23-го Августа, 43
Аптека 9-1-1
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Харьков, шоссе Салтовское, 100
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Харьков, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
Аптека низкие цены №1
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Харьков, просп. Байрона, 136-К
Аптека твоей родини
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Харьков, ул. Золочевская, 27
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14