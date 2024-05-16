Баратон® таблетки 10 мг блистер, №28 - Харьков (699836) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Аптека копейка
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (3)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), блистер (1)
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Харьков, ул. Сумская, 39
Аптека низкие цены №1
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Всего: блистер (1)
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Харьков, ул. Сумская, 41/2
Аптека ваш консультант
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Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2), блистер (1)
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Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низкие цены №1
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Всего: упаковка (3), блистер (1)
Закрыто Открывается через 03 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б