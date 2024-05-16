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Баратон® таблетки 10 мг блистер, №28 - Харьков (699836) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
189,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (143)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
211,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
217,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
218,89
Экономия: -11,59 грн
207,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
224,96 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2), блистер (1)
218,68 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
239,20
Экономия: -37,40 грн
201,80 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (143)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
211,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
218,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
216,70
Экономия: -11,52 грн
205,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
220,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
234,36
Экономия: -25,35 грн
209,01 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (3)
222,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (2)
226,99
Экономия: -27,26 грн
199,73 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1), блистер (1)
219,42 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: блистер (1)
218,72 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: блистер (1)
211,38 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2), блистер (1)
219,56 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 03 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (3), блистер (1)
220,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
241,65
Экономия: -34,53 грн
207,12 грн