Киев
Производители на букву “К”

Компания фармацевтическая Салютарис11 препаратов

11 препаратов
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Параплексин®
Параплексин®
Раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
от 619,82 грн
в 663 аптеках
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Нефродол
Нефродол
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
от 261,60 грн
в 632 аптеках
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Метонат
Метонат
Капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
от 495,27 грн
в 518 аптеках
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Метонат
Метонат
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
от 749,37 грн
в 514 аптеках
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КОРДИС ПРО САЛЮТ
КОРДИС ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
от 498,62 грн
в 322 аптеках
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Параплексин®
Параплексин®
Раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
от 618,91 грн
в 32 аптеках
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АЛОФОР ПРО САЛЮТ
АЛОФОР ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
Нет в наличии
АМАНТ ПРО САЛЮТ
АМАНТ ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
Нет в наличии
МЕМО ПРО САЛЮТ
МЕМО ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
Нет в наличии
НОФИНИ ПРО САЛЮТ
НОФИНИ ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
Нет в наличии
ХОЛИ ПРО САЛЮТ
ХОЛИ ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
Нет в наличии
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