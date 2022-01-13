Киев
Производители на букву “К”
Компания фармацевтическая Салютарис
11 препаратов
11 препаратов
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Адрес
02660 м.Киев ул. Мурманская 5
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Параплексин®
Раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
от
619,82
грн
в 663 аптеках
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Нефродол
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Компания фармацевтическая Салютарис
от
261,60
грн
в 632 аптеках
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Метонат
Капсулы 250 мг блистер №50
Компания фармацевтическая Салютарис
от
495,27
грн
в 518 аптеках
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Метонат
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
от
749,37
грн
в 514 аптеках
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КОРДИС ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
от
498,62
грн
в 322 аптеках
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Параплексин®
Раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармацевтическая Салютарис
от
618,91
грн
в 32 аптеках
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АЛОФОР ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
Нет в наличии
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АМАНТ ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
Нет в наличии
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МЕМО ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
Нет в наличии
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НОФИНИ ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
Нет в наличии
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ХОЛИ ПРО САЛЮТ
Капсулы №30
Компания фармацевтическая Салютарис
Нет в наличии
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