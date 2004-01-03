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Производитель: Украинская фармацевтическая компания

ООО "Украинская фармацевтическая компания"
02125, Украина, г.Киев, ул. Старосельская 1У
(044)503-08-40
http://ufk.kiev.ua
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Найдено: 18 препаратов
А-Дистон капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
А-Дистон Капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 188 аптеках
от 71,08 грн
Цены в аптеках
Алтум раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Лекхим-Харьков
Алтум Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Лекхим-Харьков
В 24 аптеках
от 734,32 грн
Цены в аптеках
Вазавитал® капсулы, блистер, в коробке, в коробке, № 30; Украинская фармацевтическая компания
Вазавитал® Капсулы, блистер, в коробке, в коробке, № 30 Украинская фармацевтическая компания
В 845 аптеках
от 171,50 грн
Цены в аптеках
ВАЗАВИТАЛ® НЕЙРО капсулы, № 30; Украинская фармацевтическая компания
ВАЗАВИТАЛ® НЕЙРО Капсулы, № 30 Украинская фармацевтическая компания
В 481 аптеке
от 216,65 грн
Цены в аптеках
Вигор бальзам для перорального применения, бутылка, 250 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Вигор Бальзам для перорального применения, бутылка, 250 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 377 аптеках
от 43,94 грн
Цены в аптеках
Вигор бальзам для перорального применения, бутылка, 500 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Вигор Бальзам для перорального применения, бутылка, 500 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 634 аптеках
от 92,10 грн
Цены в аптеках
Гаммавитал капсулы, № 30; Украинская фармацевтическая компания
Гаммавитал Капсулы, № 30 Украинская фармацевтическая компания
В 359 аптеках
от 256,93 грн
Цены в аптеках
ГИАЛОТИМ глобулы вагинальные, № 10; Украинская фармацевтическая компания
ГИАЛОТИМ Глобулы вагинальные, № 10 Украинская фармацевтическая компания
В 7 аптеках
от 289,20 грн
Цены в аптеках
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные, № 10; Украинская фармацевтическая компания
ГИАЛУФИЛ Суппозитории ректальные, № 10 Украинская фармацевтическая компания
В 41 аптеке
от 284,67 грн
Цены в аптеках
Инофемин капсулы, № 30; Форсаж Плюс
Инофемин Капсулы, № 30 Форсаж Плюс
В 45 аптеках
от 297,29 грн
Цены в аптеках
Иов-Малыш УФК гранулы гомеопатические, флакон, 20 г, в пачке, в пачке, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Иов-Малыш УФК Гранулы гомеопатические, флакон, 20 г, в пачке, в пачке, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 449 аптеках
от 129,40 грн
Цены в аптеках
Кардиолин капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Кардиолин Капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 68 аптеках
от 70,00 грн
Цены в аптеках
Максисорб порошок для оральной суспензии, 2 г, флакон, № 12; Украинская фармацевтическая компания
Максисорб Порошок для оральной суспензии, 2 г, флакон, № 12 Украинская фармацевтическая компания
В 6 аптеках
от 136,36 грн
Цены в аптеках
Максисорб порошок для оральной суспензии, 12 г, флакон, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Максисорб Порошок для оральной суспензии, 12 г, флакон, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 3 аптеках
от 47,00 грн
Цены в аптеках
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии, флакон, 19.55 г, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Микстура детская от кашля Порошок для оральной суспензии, флакон, 19.55 г, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 6 аптеках
от 40,46 грн
Цены в аптеках
Первагор раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Лекхим-Харьков
Первагор Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Лекхим-Харьков
В 24 аптеках
от 755,93 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода 3% раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 2 аптеках других городов
от 9,30 грн
Цены в других городах
Перекись водорода 3% раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 2 аптеках
от 11,10 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
02125, Украина, г.Киев, ул. Старосельская 1У
(044)503-08-40
http://ufk.kiev.ua
Найдено: 18 препаратов
А-Дистон капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
А-Дистон Капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 188 аптеках
от 71,08 грн
Цены в аптеках
Алтум раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Лекхим-Харьков
Алтум Раствор для инъекций, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Лекхим-Харьков
В 24 аптеках
от 734,32 грн
Цены в аптеках
Вазавитал® капсулы, блистер, в коробке, в коробке, № 30; Украинская фармацевтическая компания
Вазавитал® Капсулы, блистер, в коробке, в коробке, № 30 Украинская фармацевтическая компания
В 845 аптеках
от 171,50 грн
Цены в аптеках
ВАЗАВИТАЛ® НЕЙРО капсулы, № 30; Украинская фармацевтическая компания
ВАЗАВИТАЛ® НЕЙРО Капсулы, № 30 Украинская фармацевтическая компания
В 481 аптеке
от 216,65 грн
Цены в аптеках
Вигор бальзам для перорального применения, бутылка, 250 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Вигор Бальзам для перорального применения, бутылка, 250 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 377 аптеках
от 43,94 грн
Цены в аптеках
Вигор бальзам для перорального применения, бутылка, 500 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Вигор Бальзам для перорального применения, бутылка, 500 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 634 аптеках
от 92,10 грн
Цены в аптеках
Гаммавитал капсулы, № 30; Украинская фармацевтическая компания
Гаммавитал Капсулы, № 30 Украинская фармацевтическая компания
В 359 аптеках
от 256,93 грн
Цены в аптеках
ГИАЛОТИМ глобулы вагинальные, № 10; Украинская фармацевтическая компания
ГИАЛОТИМ Глобулы вагинальные, № 10 Украинская фармацевтическая компания
В 7 аптеках
от 289,20 грн
Цены в аптеках
ГИАЛУФИЛ суппозитории ректальные, № 10; Украинская фармацевтическая компания
ГИАЛУФИЛ Суппозитории ректальные, № 10 Украинская фармацевтическая компания
В 41 аптеке
от 284,67 грн
Цены в аптеках
Инофемин капсулы, № 30; Форсаж Плюс
Инофемин Капсулы, № 30 Форсаж Плюс
В 45 аптеках
от 297,29 грн
Цены в аптеках
Иов-Малыш УФК гранулы гомеопатические, флакон, 20 г, в пачке, в пачке, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Иов-Малыш УФК Гранулы гомеопатические, флакон, 20 г, в пачке, в пачке, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 449 аптеках
от 129,40 грн
Цены в аптеках
Кардиолин капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Кардиолин Капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 68 аптеках
от 70,00 грн
Цены в аптеках
Максисорб порошок для оральной суспензии, 2 г, флакон, № 12; Украинская фармацевтическая компания
Максисорб Порошок для оральной суспензии, 2 г, флакон, № 12 Украинская фармацевтическая компания
В 6 аптеках
от 136,36 грн
Цены в аптеках
Максисорб порошок для оральной суспензии, 12 г, флакон, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Максисорб Порошок для оральной суспензии, 12 г, флакон, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 3 аптеках
от 47,00 грн
Цены в аптеках
Микстура детская от кашля порошок для оральной суспензии, флакон, 19.55 г, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Микстура детская от кашля Порошок для оральной суспензии, флакон, 19.55 г, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 6 аптеках
от 40,46 грн
Цены в аптеках
Первагор раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Лекхим-Харьков
Первагор Раствор для инъекций, 50 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Лекхим-Харьков
В 24 аптеках
от 755,93 грн
Цены в аптеках
Перекись водорода 3% раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 2 аптеках других городов
от 9,30 грн
Цены в других городах
Перекись водорода 3% раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1; Украинская фармацевтическая компания
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
В 2 аптеках
от 11,10 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції