А-Дистон Капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 71,08 грн
ГИАЛУФИЛ Суппозитории ректальные, № 10 Украинская фармацевтическая компания
от 284,67 грн
Кардиолин Капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 70,00 грн
Максисорб Порошок для оральной суспензии, 2 г, флакон, № 12 Украинская фармацевтическая компания
от 136,36 грн
Максисорб Порошок для оральной суспензии, 12 г, флакон, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 47,00 грн
Микстура детская от кашля Порошок для оральной суспензии, флакон, 19.55 г, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 40,46 грн
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 9,30 грн
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 11,10 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
А-Дистон Капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 71,08 грн
ГИАЛУФИЛ Суппозитории ректальные, № 10 Украинская фармацевтическая компания
от 284,67 грн
Кардиолин Капли для перорального применения, флакон, 50 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 70,00 грн
Максисорб Порошок для оральной суспензии, 2 г, флакон, № 12 Украинская фармацевтическая компания
от 136,36 грн
Максисорб Порошок для оральной суспензии, 12 г, флакон, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 47,00 грн
Микстура детская от кашля Порошок для оральной суспензии, флакон, 19.55 г, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 40,46 грн
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, банка полимерная, 100 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 9,30 грн
Перекись водорода 3% Раствор для наружного применения, 3 %, флакон полимерный, 100 мл, № 1 Украинская фармацевтическая компания
от 11,10 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції