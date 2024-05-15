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Алтум раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл, №10 - Днепр (Днепропетровск) (725954) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 32 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
977,59
Экономия: -38,59 грн
939,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
974,68
Экономия: -35,68 грн
939,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
1023,41
Экономия: -63,73 грн
959,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
999,39
Экономия: -50,39 грн
949,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
984,22
Экономия: -68,46 грн
915,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
1014,32
Экономия: -98,66 грн
915,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
983,15
Экономия: -67,24 грн
915,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
945,36
Экономия: -36,36 грн
909,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Привокзальная, 3
Всего: упаковка (1)
970,83
Экономия: -54,75 грн
916,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 121
Всего: упаковка (1)
937,93
Экономия: -38,93 грн
899,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
975,54
Экономия: -59,87 грн
915,67 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Поля Александра, 106
Всего: упаковка (1)
967,83
Экономия: -51,73 грн
916,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (1)
947,09
Экономия: -38,09 грн
909,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
935,59
Экономия: -36,59 грн
899,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
960,54
Экономия: -44,28 грн
916,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
970,36
Экономия: -54,51 грн
915,85 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Инженерная, 1
Всего: упаковка (1)
985,35
Экономия: -69,67 грн
915,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Лукьяненко Левка, 37
Всего: упаковка (1)
1010,02
Экономия: -145,22 грн
864,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
980,08
Экономия: -64,25 грн
915,83 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 12
Всего: упаковка (1)
973,34
Экономия: -63,34 грн
910,00 грн