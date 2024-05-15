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Аккордин раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (500557) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 90 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
924,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
924,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: раствор для инъекций (7)
1048,37
Экономия: -124,24 грн
924,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: ампула (5)
994,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1004,99
Экономия: -131,97 грн
873,02 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), ампула (1)
990,10
Экономия: -108,30 грн
881,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
924,20 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (6), ампула (4)
1058,00
Экономия: -115,88 грн
942,12 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
924,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
984,36
Экономия: -111,34 грн
873,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: раствор для инъекций (1)
1036,56
Экономия: -112,43 грн
924,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
907,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
924,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), ампула (7)
1048,08
Экономия: -106,83 грн
941,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
924,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
924,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
924,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
977,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: ампула (4)
1019,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (131)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
924,20 грн