Киев
Производители на букву “Д”
ДОМИФАРМ ООО
20 препаратов
20 препаратов
Показать контакты
Адрес
08360, Киевская обл., Борисполький р-н, с. Любарцы, ул. Матросова, 2А
Сортировка:
По популярности
Витацертин
Раствор для инъекций ампула 2 мл блистер в пачке №5
ДОМИФАРМ ООО
от
312,80
грн
в 831 аптеке
Найти в аптеках
Алакор
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ДОМИФАРМ ООО
от
1509,20
грн
в 729 аптеках
Найти в аптеках
Алсокам
Раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим
от
168,03
грн
в 657 аптеках
Найти в аптеках
ФЛЕКСОГИАЛ ХОНДРОПРОТЕКТОРНЫЙ ПИТЬЕВОЙ КОМПЛЕКС
Раствор пакет 15 мл №14
ДОМИФАРМ ООО
от
687,12
грн
в 632 аптеках
Найти в аптеках
Цитоцерт
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
ДОМИФАРМ ООО
от
1120,39
грн
в 621 аптеке
Найти в аптеках
Армикор
Жидкость флакон 100 мл №1
ДОМИФАРМ ООО
от
377,55
грн
в 583 аптеках
Найти в аптеках
Креазим 20000
Капсулы твердые, кишечно-растворимые 0,28 г блистер №20
Технолог
от
306,47
грн
в 463 аптеках
Найти в аптеках
Виткам-В
Гель пакетик 25 г №30
Геранд Фарм
от
403,25
грн
в 460 аптеках
Найти в аптеках
Рейникс
Раствор флакон 60 мл с дозирующим устройством №1
ДОМИФАРМ ООО
от
943,68
грн
в 456 аптеках
Найти в аптеках
РЕСИНАП 3000
Жидкость пакет 10 мл №20
ДОМИФАРМ ООО
от
443,28
грн
в 441 аптеке
Найти в аптеках
Алкарнит
Раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №5
Лекхим-Харьков
от
296,95
грн
в 441 аптеке
Найти в аптеках
Алкарнит
Сироп 100 мл №1
Технолог
от
293,75
грн
в 433 аптеках
Найти в аптеках
Креазим 10000
Капсулы твердые, кишечно-растворимые 0,14 г блистер №20
Технолог
от
183,09
грн
в 419 аптеках
Найти в аптеках
Нуклецерт
Пакетик 12 г №20
МКМ Найнекс
от
464,00
грн
в 419 аптеках
Найти в аптеках
Торнид РГ
Раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 4 мл №5
ДОМИФАРМ ООО
от
281,46
грн
в 308 аптеках
Найти в аптеках
Меран Протект
Порошок саше 3 г №20
ДОМИФАРМ ООО
от
239,45
грн
в 152 аптеках
Найти в аптеках
Остеоцерт 1000
Пакетик 15 г №14
МКМ Найнекс
от
537,66
грн
в 120 аптеках
Найти в аптеках
Виткам-В
Жидкость пакет 10 мл №30
ДОМИФАРМ ООО
от
261,95
грн
в 86 аптеках
Найти в аптеках
Кетаникс
Раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл пачка №10
Лекхим-Харьков
от
370,08
грн
в 39 аптеках
Найти в аптеках
Меран Смарт
Порошок саше 5 г №20
ДОМИФАРМ ООО
от
204,10
грн
в 16 аптеках других городов
Найти в аптеках
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню