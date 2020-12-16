Киев
Производители на букву “Д”

ДОМИФАРМ ООО20 препаратов

20 препаратов
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Витацертин
Витацертин
Раствор для инъекций ампула 2 мл блистер в пачке №5
ДОМИФАРМ ООО
от 312,80 грн
в 831 аптеке
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Алакор
Алакор
Раствор для инъекций 50 мг/мл ампула 2 мл №10
ДОМИФАРМ ООО
от 1509,20 грн
в 729 аптеках
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Алсокам
Алсокам
Раствор для инъекций 10 мг/мл ампула 1.5 мл №5
Лекхим
от 168,03 грн
в 657 аптеках
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ФЛЕКСОГИАЛ ХОНДРОПРОТЕКТОРНЫЙ ПИТЬЕВОЙ КОМПЛЕКС
ФЛЕКСОГИАЛ ХОНДРОПРОТЕКТОРНЫЙ ПИТЬЕВОЙ КОМПЛЕКС
Раствор пакет 15 мл №14
ДОМИФАРМ ООО
от 687,12 грн
в 632 аптеках
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Цитоцерт
Цитоцерт
Раствор для инъекций 100 мг/мл ампула 5 мл №10
ДОМИФАРМ ООО
от 1120,39 грн
в 621 аптеке
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Армикор
Армикор
Жидкость флакон 100 мл №1
ДОМИФАРМ ООО
от 377,55 грн
в 583 аптеках
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Креазим 20000
Креазим 20000
Капсулы твердые, кишечно-растворимые 0,28 г блистер №20
Технолог
от 306,47 грн
в 463 аптеках
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Виткам-В
Виткам-В
Гель пакетик 25 г №30
Геранд Фарм
от 403,25 грн
в 460 аптеках
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Рейникс
Рейникс
Раствор флакон 60 мл с дозирующим устройством №1
ДОМИФАРМ ООО
от 943,68 грн
в 456 аптеках
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РЕСИНАП 3000
РЕСИНАП 3000
Жидкость пакет 10 мл №20
ДОМИФАРМ ООО
от 443,28 грн
в 441 аптеке
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Алкарнит
Алкарнит
Раствор для инъекций 200 мг/мл ампула 5 мл №5
Лекхим-Харьков
от 296,95 грн
в 441 аптеке
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Алкарнит
Алкарнит
Сироп 100 мл №1
Технолог
от 293,75 грн
в 433 аптеках
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Креазим 10000
Креазим 10000
Капсулы твердые, кишечно-растворимые 0,14 г блистер №20
Технолог
от 183,09 грн
в 419 аптеках
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Нуклецерт
Нуклецерт
Пакетик 12 г №20
МКМ Найнекс
от 464,00 грн
в 419 аптеках
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Торнид РГ
Торнид РГ
Раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 4 мл №5
ДОМИФАРМ ООО
от 281,46 грн
в 308 аптеках
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Меран Протект
Меран Протект
Порошок саше 3 г №20
ДОМИФАРМ ООО
от 239,45 грн
в 152 аптеках
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Остеоцерт 1000
Остеоцерт 1000
Пакетик 15 г №14
МКМ Найнекс
от 537,66 грн
в 120 аптеках
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Виткам-В
Виткам-В
Жидкость пакет 10 мл №30
ДОМИФАРМ ООО
от 261,95 грн
в 86 аптеках
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Кетаникс
Кетаникс
Раствор для инъекций 30 мг/мл ампула 1 мл пачка №10
Лекхим-Харьков
от 370,08 грн
в 39 аптеках
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Меран Смарт
Меран Смарт
Порошок саше 5 г №20
ДОМИФАРМ ООО
от 204,10 грн
в 16 аптеках других городов
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