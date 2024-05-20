Все аптеки Украины
Активные вещества — “К”КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ (COLECALCIFEROLUM)

КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ (COLECALCIFEROLUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 17 препаратов
Аквадетрим® витамин D3 раствор для перорального применения, водный, 15000 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Polpharma
Аквадетрим® витамин D3 Раствор для перорального применения, водный, 15000 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Polpharma
В 1128 аптеках
от 248,74 грн
Цены в аптеках
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие, 20000 ме, блистер, № 20; Мибе Украина
Декристол 20000 МЕ Капсулы мягкие, 20000 ме, блистер, № 20 Мибе Украина
В 967 аптеках
от 561,61 грн
Цены в аптеках
Видеин капсулы мягкие, 4000 ме, блистер, № 30; Киевский витаминный завод
Видеин Капсулы мягкие, 4000 ме, блистер, № 30 Киевский витаминный завод
В 875 аптеках
от 198,97 грн
Цены в аптеках
Видеин капсулы мягкие, 1000 ме, блистер, № 60; Киевский витаминный завод
Видеин Капсулы мягкие, 1000 ме, блистер, № 60 Киевский витаминный завод
В 712 аптеках
от 139,12 грн
Цены в аптеках
Олидетрим® Д3 Форте капсулы мягкие, 10000 ме, блистер, № 30; Polpharma
Олидетрим® Д3 Форте Капсулы мягкие, 10000 ме, блистер, № 30 Polpharma
В 528 аптеках
от 334,82 грн
Цены в аптеках
Коледан капли оральные, раствор, 15000 ме/мл, флакон-капельница, 10 мл, № 1; World Medicine
Коледан Капли оральные, раствор, 15000 ме/мл, флакон-капельница, 10 мл, № 1 World Medicine
В 460 аптеках
от 174,32 грн
Цены в аптеках
Декристол 500 МЕ таблетки, 500 ме, блистер, № 50; Мибе Украина
Декристол 500 МЕ Таблетки, 500 ме, блистер, № 50 Мибе Украина
В 447 аптеках
от 113,12 грн
Цены в аптеках
Видеин капсулы мягкие, 20000 ме, блистер, № 20; Киевский витаминный завод
Видеин Капсулы мягкие, 20000 ме, блистер, № 20 Киевский витаминный завод
В 340 аптеках
от 503,18 грн
Цены в аптеках
Д3 Капелька капли оральные, 4000 ме/мл, флакон-капельница, 10 мл, в коробке, в коробке, № 1; Тева Украина
Д3 Капелька Капли оральные, 4000 ме/мл, флакон-капельница, 10 мл, в коробке, в коробке, № 1 Тева Украина
В 293 аптеках
от 126,00 грн
Цены в аптеках
Аквавит-Д3 раствор оральный, 375 мкг/мл, флакон, 10 мл, № 1; Лекхим
Аквавит-Д3 Раствор оральный, 375 мкг/мл, флакон, 10 мл, № 1 Лекхим
В 192 аптеках
от 134,80 грн
Цены в аптеках
ДЕВИСОЛ СТРОНГ таблетки жевательные, 50 мкг, № 100; Pharmia OY
ДЕВИСОЛ СТРОНГ Таблетки жевательные, 50 мкг, № 100 Pharmia OY
В 16 аптеках
от 237,92 грн
Цены в аптеках
Витамин D3 таблетки, 2000 ме, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Витамин D3 Таблетки, 2000 ме, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 3 аптеках
от 67,17 грн
Цены в аптеках
Витамин D3 таблетки, 4000 ме, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Витамин D3 Таблетки, 4000 ме, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
В 3 аптеках
от 80,01 грн
Цены в аптеках
Видеин капсулы мягкие, 500 ме, блистер, № 60; Киевский витаминный завод
Видеин Капсулы мягкие, 500 ме, блистер, № 60 Киевский витаминный завод
В 1 аптеке других городов
от 68,30 грн
Цены в других городах
Витамин D3 капли оральные, раствор, 15000 ме/мл, флакон с пробкой-капельницей и крышкой, 8 мл, № 1; Корпорация Здоровье
Витамин D3 Капли оральные, раствор, 15000 ме/мл, флакон с пробкой-капельницей и крышкой, 8 мл, № 1 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
ДЕВИСОЛ СТРОНГ таблетки жевательные, 100 мкг, № 100; Pharmia OY
ДЕВИСОЛ СТРОНГ Таблетки жевательные, 100 мкг, № 100 Pharmia OY
Нет в наличии
Витамин D3 таблетки, 5600 ме, блистер, № 30; Корпорация Здоровье
Витамин D3 Таблетки, 5600 ме, блистер, № 30 Корпорация Здоровье
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р масляный или водный для перорального применения.
КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ (COLECALCIFEROLUM)
CAS №: 67-97-0 C27H44O
NLM: 9,10-секо(5Z,7E)-5,7,10(19)-холестатриен-3-ол.HSDB: 9,10-секохолеста-5,7,10(19)-триен-3-β-ол.
MeSH, RTECS, TSCAINV, USPDDN: 9,10-секохолеста-5,7,10(19)-триен-3-ол, (3β,5Z,7E)-.
Форма выпуска: р-р масляный или водный для перорального применения.

колекальциферол (витамин D3) — жирорастворимый витамин. Повышает абсорбцию кальция и солей фосфорной кислоты в кишечнике, а также регулирует процесс их выведения, минерализацию костной ткани, оказывает антирахитическое действие. Витамин D3 необходим для нормального функционирования паращитовидных желез. Принимает участие в синтезе АТФ.

рахит (профилактика и лечение), спазмофилия, остеомаляция, метаболическая остеопатия (например остеопороз у женщин в климактерический период, при гипопаратиреозе). Применяют в составе комплексной терапии акне, псориаза.

для профилактики рахита доношенным детям грудного возраста начиная с 2 нед жизни назначают по 1–2 капли масляного р-ра (около 500 МЕ) в сутки. В особых случаях, например недоношенным детям, назначают 1000 МЕ/сут. На 2-м году жизни может потребоваться назначение колекальциферола в высоких дозах, особенно зимой. Для лечения рахита назначают до 5 капель 3 раза в сутки. Детям грудного возраста со спазмофилией назначают в дозе 10 капель 3 раза в сутки. Для профилактики остеомаляции взрослым назначают в дозе 1–2 капли в сутки, для лечения остеомаляции — до 5 капель 3 раза в сутки. Длительность лечения определяют индивидуально. Для лечения гипопаратиреоза и псевдогипопаратиреоза назначают от 10 000 до 20 000 МЕ/сут. При этом необходим контроль уровня кальция в крови каждые 3–6 мес и коррекция дозы в зависимости от полученных данных.

гиперкальциемия и/или гиперкальциурия, период беременности.

гиперкальциемия и гиперкальциурия (у пациентов, чувствительных к колекальциферолу в среднетерапевтических дозах), сопровождающиеся в острых случаях нарушениями ритма сердца, тошнотой, рвотой, нарушениями сознания и психическими расстройствами; если гиперкальциемия и гиперкальциурия наблюдаются в течение длительного времени, возможны уменьшение массы тела, развитие мочекаменной болезни, отложение солей кальция в мягких тканях и стенках сосудов, анорексия, жажда и полиурия (в редких случаях).

колекальциферол назначают с особой осторожностью при саркоидозе, наличии кальциевых конкрементов в почках, а также больным, получающим одновременно тиазидные диуретики.
Если колекальциферол назначают пациентам с ограниченной подвижностью вследствие наложения гипсовых повязок, а также больным, у которых ранее отмечалось повторное возникновение почечных камней, содержащих кальций, проводят контроль содержания кальция в крови и моче.

при сочетанном применении с тиазидными диуретиками повышается риск развития гиперкальциемии. Применение колекальциферола одновременно с другими лекарственными средствами аналогичного действия (метаболиты или аналоги витамина D) возможно только в виде исключения.

проявляется такими симптомами, обусловленными в основном гиперкальциемией, как общая слабость, головная боль, анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, запор, головокружение, шум в ушах, атаксия, артериальная гипотензия, сонливость, депрессия, амнезия, дезориентация, галлюцинации, синкопе, кома. Нарушение функции почек может сопровождаться полиурией, полидипсией и альбуминурией. Возможна кальцификация мягких тканей, сердца, кровеносных сосудов, почек и легких.
Лечение — отмена колекальциферола, постельный режим, низкокальциевая диета, обильное потребление жидкости, прием слабительных средств. При выраженной гиперкальциемии — в/в введение больших количеств изотонического р-ра натрия хлорида, введение фуросемида или производных этакриновой кислоты, препаратов кальцитонина, проведение гемодиализа.