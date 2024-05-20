КОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛ (COLECALCIFEROLUM) Действующее вещество
MeSH, RTECS, TSCAINV, USPDDN: 9,10-секохолеста-5,7,10(19)-триен-3-ол, (3β,5Z,7E)-.
колекальциферол (витамин D3) — жирорастворимый витамин. Повышает абсорбцию кальция и солей фосфорной кислоты в кишечнике, а также регулирует процесс их выведения, минерализацию костной ткани, оказывает антирахитическое действие. Витамин D3 необходим для нормального функционирования паращитовидных желез. Принимает участие в синтезе АТФ.
рахит (профилактика и лечение), спазмофилия, остеомаляция, метаболическая остеопатия (например остеопороз у женщин в климактерический период, при гипопаратиреозе). Применяют в составе комплексной терапии акне, псориаза.
для профилактики рахита доношенным детям грудного возраста начиная с 2 нед жизни назначают по 1–2 капли масляного р-ра (около 500 МЕ) в сутки. В особых случаях, например недоношенным детям, назначают 1000 МЕ/сут. На 2-м году жизни может потребоваться назначение колекальциферола в высоких дозах, особенно зимой. Для лечения рахита назначают до 5 капель 3 раза в сутки. Детям грудного возраста со спазмофилией назначают в дозе 10 капель 3 раза в сутки. Для профилактики остеомаляции взрослым назначают в дозе 1–2 капли в сутки, для лечения остеомаляции — до 5 капель 3 раза в сутки. Длительность лечения определяют индивидуально. Для лечения гипопаратиреоза и псевдогипопаратиреоза назначают от 10 000 до 20 000 МЕ/сут. При этом необходим контроль уровня кальция в крови каждые 3–6 мес и коррекция дозы в зависимости от полученных данных.
гиперкальциемия и/или гиперкальциурия, период беременности.
гиперкальциемия и гиперкальциурия (у пациентов, чувствительных к колекальциферолу в среднетерапевтических дозах), сопровождающиеся в острых случаях нарушениями ритма сердца, тошнотой, рвотой, нарушениями сознания и психическими расстройствами; если гиперкальциемия и гиперкальциурия наблюдаются в течение длительного времени, возможны уменьшение массы тела, развитие мочекаменной болезни, отложение солей кальция в мягких тканях и стенках сосудов, анорексия, жажда и полиурия (в редких случаях).
колекальциферол назначают с особой осторожностью при саркоидозе, наличии кальциевых конкрементов в почках, а также больным, получающим одновременно тиазидные диуретики.
Если колекальциферол назначают пациентам с ограниченной подвижностью вследствие наложения гипсовых повязок, а также больным, у которых ранее отмечалось повторное возникновение почечных камней, содержащих кальций, проводят контроль содержания кальция в крови и моче.
при сочетанном применении с тиазидными диуретиками повышается риск развития гиперкальциемии. Применение колекальциферола одновременно с другими лекарственными средствами аналогичного действия (метаболиты или аналоги витамина D) возможно только в виде исключения.
проявляется такими симптомами, обусловленными в основном гиперкальциемией, как общая слабость, головная боль, анорексия, тошнота, рвота, боль в животе, диарея, запор, головокружение, шум в ушах, атаксия, артериальная гипотензия, сонливость, депрессия, амнезия, дезориентация, галлюцинации, синкопе, кома. Нарушение функции почек может сопровождаться полиурией, полидипсией и альбуминурией. Возможна кальцификация мягких тканей, сердца, кровеносных сосудов, почек и легких.
Лечение — отмена колекальциферола, постельный режим, низкокальциевая диета, обильное потребление жидкости, прием слабительных средств. При выраженной гиперкальциемии — в/в введение больших количеств изотонического р-ра натрия хлорида, введение фуросемида или производных этакриновой кислоты, препаратов кальцитонина, проведение гемодиализа.