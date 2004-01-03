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Список производителейWWoerwag Pharma

Производитель: Woerwag Pharma

Представительство в Украине
04112, Киев, ул. Дегтяревская, 62
+380445015547
+380445015547
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Найдено: 18 препаратов
B12 Анкерман таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг, блистер, № 50; Woerwag Pharma
B12 Анкерман Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг, блистер, № 50 Woerwag Pharma
В 24 аптеках других городов
от 476,78 грн
Цены в других городах
ВИТАГАММА D3 2000 таблетки, № 50; Woerwag Pharma
ВИТАГАММА D3 2000 Таблетки, № 50 Woerwag Pharma
В 578 аптеках
от 196,63 грн
Цены в аптеках
ВИТАГАММА D3 5600 таблетки, № 50; Woerwag Pharma
ВИТАГАММА D3 5600 Таблетки, № 50 Woerwag Pharma
В 419 аптеках
от 651,06 грн
Цены в аптеках
ВИТАГАММА D3 ДУО таблетки, № 50; Woerwag Pharma
ВИТАГАММА D3 ДУО Таблетки, № 50 Woerwag Pharma
В 2 аптеках других городов
от 495,46 грн
Цены в других городах
Ксипогамма® таблетки, 10 мг, № 30; Woerwag Pharma
Ксипогамма® Таблетки, 10 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 190 аптеках
от 197,82 грн
Цены в аптеках
Ксипогамма® таблетки, 20 мг, № 30; Woerwag Pharma
Ксипогамма® Таблетки, 20 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 251 аптеке
от 309,07 грн
Цены в аптеках
Ксипогамма® таблетки, 40 мг, № 30; Woerwag Pharma
Ксипогамма® Таблетки, 40 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 19 аптеках других городов
от 391,83 грн
Цены в других городах
Метфогамма® 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; Woerwag Pharma
Метфогамма® 1000 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 Woerwag Pharma
В 1 аптеке
от 37,70 грн
Цены в аптеках
Метфогамма® 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 120; Woerwag Pharma
Метфогамма® 1000 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 120 Woerwag Pharma
В 484 аптеках
от 172,10 грн
Цены в аптеках
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 120; Woerwag Pharma
Метфогамма® 850 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 120 Woerwag Pharma
В 510 аптеках
от 117,10 грн
Цены в аптеках
Мильгамма раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 5; Woerwag Pharma
Мильгамма Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 5 Woerwag Pharma
В 1121 аптеке
от 223,32 грн
Цены в аптеках
Мильгамма раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; Woerwag Pharma
Мильгамма Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 Woerwag Pharma
В 895 аптеках
от 453,93 грн
Цены в аптеках
Мильгамма таблетки, покрытые оболочкой, № 30; Woerwag Pharma
Мильгамма Таблетки, покрытые оболочкой, № 30 Woerwag Pharma
В 3 аптеках
от 486,60 грн
Цены в аптеках
Мильгамма таблетки, покрытые оболочкой, № 60; Woerwag Pharma
Мильгамма Таблетки, покрытые оболочкой, № 60 Woerwag Pharma
В 950 аптеках
от 871,12 грн
Цены в аптеках
Моксогамма® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,2 мг, № 30; Woerwag Pharma
Моксогамма® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,2 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 359 аптеках
от 319,08 грн
Цены в аптеках
Моксогамма® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,3 мг, № 30; Woerwag Pharma
Моксогамма® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,3 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 191 аптеке
от 381,15 грн
Цены в аптеках
Моксогамма® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,4 мг, № 30; Woerwag Pharma
Моксогамма® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,4 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 739 аптеках
от 457,15 грн
Цены в аптеках
Тиогамма® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, № 30; Woerwag Pharma
Тиогамма® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 150 аптеках других городов
от 538,63 грн
Цены в других городах
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
04112, Киев, ул. Дегтяревская, 62
+380445015547
+380445015547
Найдено: 18 препаратов
B12 Анкерман таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг, блистер, № 50; Woerwag Pharma
B12 Анкерман Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг, блистер, № 50 Woerwag Pharma
В 24 аптеках других городов
от 476,78 грн
Цены в других городах
ВИТАГАММА D3 2000 таблетки, № 50; Woerwag Pharma
ВИТАГАММА D3 2000 Таблетки, № 50 Woerwag Pharma
В 578 аптеках
от 196,63 грн
Цены в аптеках
ВИТАГАММА D3 5600 таблетки, № 50; Woerwag Pharma
ВИТАГАММА D3 5600 Таблетки, № 50 Woerwag Pharma
В 419 аптеках
от 651,06 грн
Цены в аптеках
ВИТАГАММА D3 ДУО таблетки, № 50; Woerwag Pharma
ВИТАГАММА D3 ДУО Таблетки, № 50 Woerwag Pharma
В 2 аптеках других городов
от 495,46 грн
Цены в других городах
Ксипогамма® таблетки, 10 мг, № 30; Woerwag Pharma
Ксипогамма® Таблетки, 10 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 190 аптеках
от 197,82 грн
Цены в аптеках
Ксипогамма® таблетки, 20 мг, № 30; Woerwag Pharma
Ксипогамма® Таблетки, 20 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 251 аптеке
от 309,07 грн
Цены в аптеках
Ксипогамма® таблетки, 40 мг, № 30; Woerwag Pharma
Ксипогамма® Таблетки, 40 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 19 аптеках других городов
от 391,83 грн
Цены в других городах
Метфогамма® 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30; Woerwag Pharma
Метфогамма® 1000 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 30 Woerwag Pharma
В 1 аптеке
от 37,70 грн
Цены в аптеках
Метфогамма® 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 120; Woerwag Pharma
Метфогамма® 1000 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, блистер, № 120 Woerwag Pharma
В 484 аптеках
от 172,10 грн
Цены в аптеках
Метфогамма® 850 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 120; Woerwag Pharma
Метфогамма® 850 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 850 мг, № 120 Woerwag Pharma
В 510 аптеках
от 117,10 грн
Цены в аптеках
Мильгамма раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 5; Woerwag Pharma
Мильгамма Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 5 Woerwag Pharma
В 1121 аптеке
от 223,32 грн
Цены в аптеках
Мильгамма раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10; Woerwag Pharma
Мильгамма Раствор для инъекций, ампула, 2 мл, № 10 Woerwag Pharma
В 895 аптеках
от 453,93 грн
Цены в аптеках
Мильгамма таблетки, покрытые оболочкой, № 30; Woerwag Pharma
Мильгамма Таблетки, покрытые оболочкой, № 30 Woerwag Pharma
В 3 аптеках
от 486,60 грн
Цены в аптеках
Мильгамма таблетки, покрытые оболочкой, № 60; Woerwag Pharma
Мильгамма Таблетки, покрытые оболочкой, № 60 Woerwag Pharma
В 950 аптеках
от 871,12 грн
Цены в аптеках
Моксогамма® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,2 мг, № 30; Woerwag Pharma
Моксогамма® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,2 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 359 аптеках
от 319,08 грн
Цены в аптеках
Моксогамма® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,3 мг, № 30; Woerwag Pharma
Моксогамма® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,3 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 191 аптеке
от 381,15 грн
Цены в аптеках
Моксогамма® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,4 мг, № 30; Woerwag Pharma
Моксогамма® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,4 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 739 аптеках
от 457,15 грн
Цены в аптеках
Тиогамма® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, № 30; Woerwag Pharma
Тиогамма® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 150 аптеках других городов
от 538,63 грн
Цены в других городах
2
Стандартизація фармацевтичної продукції