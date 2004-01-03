Веррукутан Раствор накожный, флакон с крышкой, 13 мл, со шпателем, со шпателем, № 1 Мибе Украина
от 320,94 грн
Дезофемин 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
от 222,82 грн
Деновель 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
от 225,09 грн
от 618,46 грн
Дроспифем 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 3 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
от 247,14 грн
Мадинет Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
от 250,94 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Веррукутан Раствор накожный, флакон с крышкой, 13 мл, со шпателем, со шпателем, № 1 Мибе Украина
от 320,94 грн
Дезофемин 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
от 222,82 грн
Деновель 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
от 225,09 грн
от 618,46 грн
Дроспифем 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 3 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
от 247,14 грн
Мадинет Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
от 250,94 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції