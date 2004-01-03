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Производитель: Мибе Украина

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Найдено: 18 препаратов
Веррукутан раствор накожный, флакон с крышкой, 13 мл, со шпателем, со шпателем, № 1; Мибе Украина
Веррукутан Раствор накожный, флакон с крышкой, 13 мл, со шпателем, со шпателем, № 1 Мибе Украина
В 118 аптеках
от 320,94 грн
Цены в аптеках
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки, 10 мг, блистер, № 60; Мибе Украина
Гидрокортизон 10 мг Мибе Таблетки, 10 мг, блистер, № 60 Мибе Украина
В 229 аптеках
от 316,90 грн
Цены в аптеках
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21; Мибе Украина
Дезофемин 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
В 145 аптеках
от 222,82 грн
Цены в аптеках
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие, 20000 ме, блистер, № 20; Мибе Украина
Декристол 20000 МЕ Капсулы мягкие, 20000 ме, блистер, № 20 Мибе Украина
В 967 аптеках
от 561,61 грн
Цены в аптеках
Декристол 500 МЕ таблетки, 500 ме, блистер, № 50; Мибе Украина
Декристол 500 МЕ Таблетки, 500 ме, блистер, № 50 Мибе Украина
В 447 аптеках
от 113,12 грн
Цены в аптеках
Декристол D3 1000 МЕ капли, 25 мл, № 1; Mibe GmbH Arzneimittel
Декристол D3 1000 МЕ Капли, 25 мл, № 1 Mibe GmbH Arzneimittel
В 1014 аптеках
от 282,97 грн
Цены в аптеках
Декристол D3 2000 МЕ таблетки, № 30; Mibe GmbH Arzneimittel
Декристол D3 2000 МЕ Таблетки, № 30 Mibe GmbH Arzneimittel
В 1161 аптеке
от 223,80 грн
Цены в аптеках
Декристол D3 2000 МЕ таблетки, № 120; Mibe GmbH Arzneimittel
Декристол D3 2000 МЕ Таблетки, № 120 Mibe GmbH Arzneimittel
В 2 аптеках
от 765,50 грн
Цены в аптеках
Декристол D3 4000 МЕ таблетки, № 30; Mibe GmbH Arzneimittel
Декристол D3 4000 МЕ Таблетки, № 30 Mibe GmbH Arzneimittel
В 1119 аптеках
от 324,14 грн
Цены в аптеках
Декристол D3 5600 МЕ таблетки, № 30; Mibe GmbH Arzneimittel
Декристол D3 5600 МЕ Таблетки, № 30 Mibe GmbH Arzneimittel
В 1049 аптеках
от 441,96 грн
Цены в аптеках
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21; Мибе Украина
Деновель 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
В 453 аптеках
от 225,09 грн
Цены в аптеках
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 28; Мибе Украина
Диемоно Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 28 Мибе Украина
В 109 аптеках
от 618,46 грн
Цены в аптеках
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 3 мг, блистер, № 21; Мибе Украина
Дроспифем 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 3 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
В 566 аптеках
от 247,14 грн
Цены в аптеках
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21; Мибе Украина
Мадинет Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
В 419 аптеках
от 250,94 грн
Цены в аптеках
Медобиотин таблетки, 2,5 мг, № 60; Мибе Украина
Медобиотин Таблетки, 2,5 мг, № 60 Мибе Украина
В 84 аптеках
от 247,00 грн
Цены в аптеках
Миопридин таблетки, 4 мг, блистер, № 20; Мибе Украина
Миопридин Таблетки, 4 мг, блистер, № 20 Мибе Украина
В 445 аптеках
от 265,27 грн
Цены в аптеках
Солакутан гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1; Мибе Украина
Солакутан Гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1 Мибе Украина
В 110 аптеках
от 704,00 грн
Цены в аптеках
Сумавит матерна капсулы, № 30; Anton Hubner
Сумавит матерна Капсулы, № 30 Anton Hubner
В 745 аптеках
от 407,48 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
Найдено: 18 препаратов
Веррукутан раствор накожный, флакон с крышкой, 13 мл, со шпателем, со шпателем, № 1; Мибе Украина
Веррукутан Раствор накожный, флакон с крышкой, 13 мл, со шпателем, со шпателем, № 1 Мибе Украина
В 118 аптеках
от 320,94 грн
Цены в аптеках
Гидрокортизон 10 мг Мибе таблетки, 10 мг, блистер, № 60; Мибе Украина
Гидрокортизон 10 мг Мибе Таблетки, 10 мг, блистер, № 60 Мибе Украина
В 229 аптеках
от 316,90 грн
Цены в аптеках
Дезофемин 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21; Мибе Украина
Дезофемин 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 0,15 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
В 145 аптеках
от 222,82 грн
Цены в аптеках
Декристол 20000 МЕ капсулы мягкие, 20000 ме, блистер, № 20; Мибе Украина
Декристол 20000 МЕ Капсулы мягкие, 20000 ме, блистер, № 20 Мибе Украина
В 967 аптеках
от 561,61 грн
Цены в аптеках
Декристол 500 МЕ таблетки, 500 ме, блистер, № 50; Мибе Украина
Декристол 500 МЕ Таблетки, 500 ме, блистер, № 50 Мибе Украина
В 447 аптеках
от 113,12 грн
Цены в аптеках
Декристол D3 1000 МЕ капли, 25 мл, № 1; Mibe GmbH Arzneimittel
Декристол D3 1000 МЕ Капли, 25 мл, № 1 Mibe GmbH Arzneimittel
В 1014 аптеках
от 282,97 грн
Цены в аптеках
Декристол D3 2000 МЕ таблетки, № 30; Mibe GmbH Arzneimittel
Декристол D3 2000 МЕ Таблетки, № 30 Mibe GmbH Arzneimittel
В 1161 аптеке
от 223,80 грн
Цены в аптеках
Декристол D3 2000 МЕ таблетки, № 120; Mibe GmbH Arzneimittel
Декристол D3 2000 МЕ Таблетки, № 120 Mibe GmbH Arzneimittel
В 2 аптеках
от 765,50 грн
Цены в аптеках
Декристол D3 4000 МЕ таблетки, № 30; Mibe GmbH Arzneimittel
Декристол D3 4000 МЕ Таблетки, № 30 Mibe GmbH Arzneimittel
В 1119 аптеках
от 324,14 грн
Цены в аптеках
Декристол D3 5600 МЕ таблетки, № 30; Mibe GmbH Arzneimittel
Декристол D3 5600 МЕ Таблетки, № 30 Mibe GmbH Arzneimittel
В 1049 аптеках
от 441,96 грн
Цены в аптеках
Деновель 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21; Мибе Украина
Деновель 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
В 453 аптеках
от 225,09 грн
Цены в аптеках
Диемоно таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 28; Мибе Украина
Диемоно Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, блистер, № 28 Мибе Украина
В 109 аптеках
от 618,46 грн
Цены в аптеках
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 3 мг, блистер, № 21; Мибе Украина
Дроспифем 30 Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 3 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
В 566 аптеках
от 247,14 грн
Цены в аптеках
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21; Мибе Украина
Мадинет Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0,03 мг + 2 мг, блистер, № 21 Мибе Украина
В 419 аптеках
от 250,94 грн
Цены в аптеках
Медобиотин таблетки, 2,5 мг, № 60; Мибе Украина
Медобиотин Таблетки, 2,5 мг, № 60 Мибе Украина
В 84 аптеках
от 247,00 грн
Цены в аптеках
Миопридин таблетки, 4 мг, блистер, № 20; Мибе Украина
Миопридин Таблетки, 4 мг, блистер, № 20 Мибе Украина
В 445 аптеках
от 265,27 грн
Цены в аптеках
Солакутан гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1; Мибе Украина
Солакутан Гель, 30 мг/г, туба, 25 г, № 1 Мибе Украина
В 110 аптеках
от 704,00 грн
Цены в аптеках
Сумавит матерна капсулы, № 30; Anton Hubner
Сумавит матерна Капсулы, № 30 Anton Hubner
В 745 аптеках
от 407,48 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції