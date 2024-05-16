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Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники моновитаминов и витаминоподобных веществNOW FOODS ВИТАМИН Д-3 2000 МЕЦены в аптеках

NOW FOODS ВИТАМИН Д-3 2000 МЕ капсулы мягкие, №30 - Киев (709286) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 635 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
215,99
Экономия: -47,57 грн
168,42 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (3)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Подорожник
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Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (2)
221,99
Экономия: -53,57 грн
168,42 грн
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
165,12 грн
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Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (4)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека доброго дня
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Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (2)
191,40
Экономия: -18,02 грн
173,38 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
201,99
Экономия: -33,57 грн
168,42 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (2)
203,10
Экономия: -35,50 грн
167,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
175,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (3)
205,98
Экономия: -44,01 грн
161,97 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (1)
242,80
Экономия: -75,20 грн
167,60 грн
Аптека гормональных препаратов
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (1)
183,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Всего: упаковка (2)
165,12 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 05 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
Всего: упаковка (1)
165,12 грн