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Список производителейООбщество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»

Украина, 04073, г. Киев, пер. Балтийский, 20А
800-508-31-90
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Найдено: 18 препаратов
АСКОРВИТА МАКС таблетки, № 30; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
АСКОРВИТА МАКС Таблетки, № 30 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 453 аптеках
от 151,20 грн
Цены в аптеках
АСКОРВИТА МАКС таблетки шипучие, № 20; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
АСКОРВИТА МАКС Таблетки шипучие, № 20 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 216 аптеках
от 172,12 грн
Цены в аптеках
БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ капсулы, 570 мг, № 60; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ Капсулы, 570 мг, № 60 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 312 аптеках
от 156,92 грн
Цены в аптеках
Гепаслим капсулы, № 30; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
Гепаслим Капсулы, № 30 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 94 аптеках
от 137,95 грн
Цены в аптеках
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВЫЙ (БЕРЕСТОВЫЙ) 100 мл; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВЫЙ (БЕРЕСТОВЫЙ) 100 мл Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 119 аптеках
от 76,20 грн
Цены в аптеках
ДЕТРИКАЛ 2000 таблетки, 320 мг, № 60; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
ДЕТРИКАЛ 2000 Таблетки, 320 мг, № 60 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 142 аптеках
от 116,63 грн
Цены в аптеках
ДЕТРИКАЛ 2000 таблетки растворимые, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 24; Stella Nutrition
ДЕТРИКАЛ 2000 Таблетки растворимые, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 24 Stella Nutrition
В 1 аптеке
от 116,63 грн
Цены в аптеках
ДЕТРИКАЛ 2000 таблетки растворимые, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 24; Stella Nutrition
ДЕТРИКАЛ 2000 Таблетки растворимые, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 24 Stella Nutrition
В 2 аптеках
от 120,00 грн
Цены в аптеках
Какао масло 15 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Какао масло 15 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 9 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Какао масло "Dr.Oil" стик, 15 г, № 10; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Какао масло "Dr.Oil" Стик, 15 г, № 10 Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 174 аптеках
от 174,20 грн
Цены в аптеках
КАКАО-МАСЛО таблетки, 2,25 г, блистер, № 5; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
КАКАО-МАСЛО Таблетки, 2,25 г, блистер, № 5 Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 2 аптеках других городов
от 19,65 грн
Цены в других городах
КАКАО-МАСЛО С ВИТАМИНАМИ A, E И МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ масло, стаканчик полимерный, 15 г, № 1; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
КАКАО-МАСЛО С ВИТАМИНАМИ A, E И МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ Масло, стаканчик полимерный, 15 г, № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 13 аптеках
от 20,00 грн
Цены в аптеках
КАКАО-МАСЛО ФАСОВАННОЕ 15 г, № 1; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
КАКАО-МАСЛО ФАСОВАННОЕ 15 г, № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 242 аптеках
от 21,20 грн
Цены в аптеках
МАГНИЙ СУДОРОГИ МЕДИВИТ таблетки, № 50; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
МАГНИЙ СУДОРОГИ МЕДИВИТ Таблетки, № 50 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 2 аптеках
от 181,88 грн
Цены в аптеках
МАГНИЙ СУДОРОГИ МЕДИВИТ таблетки, № 56; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
МАГНИЙ СУДОРОГИ МЕДИВИТ Таблетки, № 56 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 890 аптеках
от 153,76 грн
Цены в аптеках
Меностоп капсулы, № 30; Hasco-Lek
Меностоп Капсулы, № 30 Hasco-Lek
В 304 аптеках
от 176,52 грн
Цены в аптеках
МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ таблетки, 0,2 г, № 30; Арония Фарм
МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ Таблетки, 0,2 г, № 30 Арония Фарм
В 107 аптеках
от 60,59 грн
Цены в аптеках
МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ таблетки, 0,2 г, № 60; Арония Фарм
МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ Таблетки, 0,2 г, № 60 Арония Фарм
В 221 аптеке
от 107,21 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
Украина, 04073, г. Киев, пер. Балтийский, 20А
800-508-31-90
Найдено: 18 препаратов
АСКОРВИТА МАКС таблетки, № 30; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
АСКОРВИТА МАКС Таблетки, № 30 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 453 аптеках
от 151,20 грн
Цены в аптеках
АСКОРВИТА МАКС таблетки шипучие, № 20; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
АСКОРВИТА МАКС Таблетки шипучие, № 20 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 216 аптеках
от 172,12 грн
Цены в аптеках
БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ капсулы, 570 мг, № 60; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
БИЛОМАГ ФОРТЕ МЕДИВИТ Капсулы, 570 мг, № 60 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 312 аптеках
от 156,92 грн
Цены в аптеках
Гепаслим капсулы, № 30; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
Гепаслим Капсулы, № 30 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 94 аптеках
от 137,95 грн
Цены в аптеках
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВЫЙ (БЕРЕСТОВЫЙ) 100 мл; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
ДЕГОТЬ БЕРЕЗОВЫЙ (БЕРЕСТОВЫЙ) 100 мл Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 119 аптеках
от 76,20 грн
Цены в аптеках
ДЕТРИКАЛ 2000 таблетки, 320 мг, № 60; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
ДЕТРИКАЛ 2000 Таблетки, 320 мг, № 60 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 142 аптеках
от 116,63 грн
Цены в аптеках
ДЕТРИКАЛ 2000 таблетки растворимые, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 24; Stella Nutrition
ДЕТРИКАЛ 2000 Таблетки растворимые, со вкусом апельсина, со вкусом апельсина, № 24 Stella Nutrition
В 1 аптеке
от 116,63 грн
Цены в аптеках
ДЕТРИКАЛ 2000 таблетки растворимые, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 24; Stella Nutrition
ДЕТРИКАЛ 2000 Таблетки растворимые, со вкусом вишни, со вкусом вишни, № 24 Stella Nutrition
В 2 аптеках
от 120,00 грн
Цены в аптеках
Какао масло 15 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Какао масло 15 г, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 9 аптеках
от 25,00 грн
Цены в аптеках
Какао масло "Dr.Oil" стик, 15 г, № 10; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
Какао масло "Dr.Oil" Стик, 15 г, № 10 Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 174 аптеках
от 174,20 грн
Цены в аптеках
КАКАО-МАСЛО таблетки, 2,25 г, блистер, № 5; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
КАКАО-МАСЛО Таблетки, 2,25 г, блистер, № 5 Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 2 аптеках других городов
от 19,65 грн
Цены в других городах
КАКАО-МАСЛО С ВИТАМИНАМИ A, E И МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ масло, стаканчик полимерный, 15 г, № 1; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
КАКАО-МАСЛО С ВИТАМИНАМИ A, E И МАСЛОМ ОБЛЕПИХИ Масло, стаканчик полимерный, 15 г, № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 13 аптеках
от 20,00 грн
Цены в аптеках
КАКАО-МАСЛО ФАСОВАННОЕ 15 г, № 1; Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
КАКАО-МАСЛО ФАСОВАННОЕ 15 г, № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СИНЕРДЖИ ХЕЛС ФАРМ»
В 242 аптеках
от 21,20 грн
Цены в аптеках
МАГНИЙ СУДОРОГИ МЕДИВИТ таблетки, № 50; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
МАГНИЙ СУДОРОГИ МЕДИВИТ Таблетки, № 50 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 2 аптеках
от 181,88 грн
Цены в аптеках
МАГНИЙ СУДОРОГИ МЕДИВИТ таблетки, № 56; Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
МАГНИЙ СУДОРОГИ МЕДИВИТ Таблетки, № 56 Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
В 890 аптеках
от 153,76 грн
Цены в аптеках
Меностоп капсулы, № 30; Hasco-Lek
Меностоп Капсулы, № 30 Hasco-Lek
В 304 аптеках
от 176,52 грн
Цены в аптеках
МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ таблетки, 0,2 г, № 30; Арония Фарм
МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ Таблетки, 0,2 г, № 30 Арония Фарм
В 107 аптеках
от 60,59 грн
Цены в аптеках
МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ таблетки, 0,2 г, № 60; Арония Фарм
МУМИЕ ОЧИЩЕННОЕ Таблетки, 0,2 г, № 60 Арония Фарм
В 221 аптеке
от 107,21 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції