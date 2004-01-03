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Производитель: Юнифарм-Украина

04050, г. Киев, ул. Пимоненко 13, офис 4А/31,
+38 (044) 594-70-00
www.unipharm.ua
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Найдено: 2 препарата
ДЕТРИМАКС 2000 ИММУНО капсулы, № 30; Unipharm Laboratories Limited
ДЕТРИМАКС 2000 ИММУНО Капсулы, № 30 Unipharm Laboratories Limited
В 421 аптеке
от 252,99 грн
Цены в аптеках
Детримакс Беби капли, флакон с дозатором, 30 мл, № 1; Unipharm Laboratories Limited
Детримакс Беби Капли, флакон с дозатором, 30 мл, № 1 Unipharm Laboratories Limited
В 368 аптеках
от 189,98 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції
04050, г. Киев, ул. Пимоненко 13, офис 4А/31,
+38 (044) 594-70-00
www.unipharm.ua
Найдено: 2 препарата
ДЕТРИМАКС 2000 ИММУНО капсулы, № 30; Unipharm Laboratories Limited
ДЕТРИМАКС 2000 ИММУНО Капсулы, № 30 Unipharm Laboratories Limited
В 421 аптеке
от 252,99 грн
Цены в аптеках
Детримакс Беби капли, флакон с дозатором, 30 мл, № 1; Unipharm Laboratories Limited
Детримакс Беби Капли, флакон с дозатором, 30 мл, № 1 Unipharm Laboratories Limited
В 368 аптеках
от 189,98 грн
Цены в аптеках
Стандартизація фармацевтичної продукції