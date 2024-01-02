КИСЛОТА ТИОКТОВАЯ* (ACIDUM THIOCTICUM*)

взрослым назначают внутрь после еды по 0,025–0,05 г 2–3 раза в сутки; детям в возрасте до 7 лет — по 0,012 г 2–3 раза в сутки, старше 7 лет — по 0,012–0,024 г 2–3 раза в сутки. Средняя продолжительность курса лечения — 20–30 дней. При необходимости курс лечения повторяют через месяц. В случае лечения хронического гепатита и диабетической полинейропатии длительность приема тиоктовой кислоты может достигать 3–5 мес.

В/м обычно вводят в дозе 10–20 мг/сут. Средняя продолжительность курса лечения составляет 20–30 дней. При необходимости курс лечения повторяют после месячного перерыва. При в/м введении нельзя превышать дозу 50 мг, высокая доза при необходимости разделяется на несколько инъекций разной локализации.

При выраженных проявлениях полинейропатии лечение начинают с в/в капельного или медленного струйного введения (со скоростью 50 мг/мин) из расчета 500–600 мг тиоктовой кислоты в сутки в течение 2–4 нед; в дальнейшем дозу снижают до 300 мг/сут в/в или в/м. Для приготовления инфузионного р-ра используют изотонический р-р натрия хлорида; вводят в течение 30 мин.