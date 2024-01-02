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Активные вещества — “К”КИСЛОТА ТИОКТОВАЯ* (ACIDUM THIOCTICUM*)

КИСЛОТА ТИОКТОВАЯ* (ACIDUM THIOCTICUM*) Действующее вещество

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Найдено: 25 препаратов
Альфа-Липон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Альфа-Липон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 1057 аптеках
от 423,55 грн
Цены в аптеках
Диалипон капсулы, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Фармак
Диалипон Капсулы, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Фармак
В 880 аптеках
от 249,52 грн
Цены в аптеках
Диалипон® Турбо раствор для инфузий, 1,2 %, флакон, 50 мл, в пачке, в пачке, № 10; Фармак
Диалипон® Турбо Раствор для инфузий, 1,2 %, флакон, 50 мл, в пачке, в пачке, № 10 Фармак
В 861 аптеке
от 930,30 грн
Цены в аптеках
Берлитион® 600 капсулы капсулы мягкие, 600 мг, блистер, № 30; Menarini Group
Берлитион® 600 капсулы Капсулы мягкие, 600 мг, блистер, № 30 Menarini Group
В 824 аптеках
от 709,87 грн
Цены в аптеках
Тиогамма® Турбо раствор для инфузий, 1,2 %, флакон, 50 мл, № 10; Woerwag Pharma
Тиогамма® Турбо Раствор для инфузий, 1,2 %, флакон, 50 мл, № 10 Woerwag Pharma
В 722 аптеках
от 1282,22 грн
Цены в аптеках
Диалипон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, № 30; Фармак
Диалипон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, блистер, № 30 Фармак
В 655 аптеках
от 411,00 грн
Цены в аптеках
Берлитион® 600 ЕД концентрат для раствора для инфузий, 600 ед, ампула, 24 мл, № 5; Menarini Group
Берлитион® 600 ЕД Концентрат для раствора для инфузий, 600 ед, ампула, 24 мл, № 5 Menarini Group
В 623 аптеках
от 661,12 грн
Цены в аптеках
Эспа-Липон® Инъекц. 600 раствор для инъекций, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5; Aristo Pharma GmbH
Эспа-Липон® Инъекц. 600 Раствор для инъекций, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5 Aristo Pharma GmbH
В 510 аптеках
от 621,91 грн
Цены в аптеках
Тиогамма® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, № 60; Woerwag Pharma
Тиогамма® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, № 60 Woerwag Pharma
В 493 аптеках
от 1305,15 грн
Цены в аптеках
Тиоктацид® 600 HR таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, флакон, № 30; Meda Pharma
Тиоктацид® 600 HR Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, флакон, № 30 Meda Pharma
В 480 аптеках
от 621,33 грн
Цены в аптеках
Диалипон раствор для инфузий, 3 %, ампула, 20 мл, в пачке, в пачке, № 5; Фармак
Диалипон Раствор для инфузий, 3 %, ампула, 20 мл, в пачке, в пачке, № 5 Фармак
В 448 аптеках
от 461,62 грн
Цены в аптеках
Тиоктон раствор для инъекций, 600 мг/24 мл, флакон, 24 мл, № 5; ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Тиоктон Раствор для инъекций, 600 мг/24 мл, флакон, 24 мл, № 5 ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
В 432 аптеках
от 774,00 грн
Цены в аптеках
Фармалипон раствор для инфузий, 30 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Новофарм-Биосинтез
Фармалипон Раствор для инфузий, 30 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Новофарм-Биосинтез
В 427 аптеках
от 651,29 грн
Цены в аптеках
Эспа-Липон® 600 таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, № 30; Aristo Pharma GmbH
Эспа-Липон® 600 Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, № 30 Aristo Pharma GmbH
В 415 аптеках
от 630,77 грн
Цены в аптеках
Фармалипон® Турбо раствор для инфузий, 12 мг/мл, флакон, 50 мл, № 10; Новофарм-Биосинтез
Фармалипон® Турбо Раствор для инфузий, 12 мг/мл, флакон, 50 мл, № 10 Новофарм-Биосинтез
В 355 аптеках
от 1021,42 грн
Цены в аптеках
Альфа-Липон таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30; Киевский витаминный завод
Альфа-Липон Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, блистер, в пачке, в пачке, № 30 Киевский витаминный завод
В 337 аптеках
от 204,39 грн
Цены в аптеках
Тиоктацид® 600 HR таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, флакон, № 100; Meda Pharma
Тиоктацид® 600 HR Таблетки, покрытые оболочкой, 600 мг, флакон, № 100 Meda Pharma
В 311 аптеке
от 1455,71 грн
Цены в аптеках
Берлитион® 300 ЕД концентрат для раствора для инфузий, 300 ед, ампула, 12 мл, № 5; Menarini Group
Берлитион® 300 ЕД Концентрат для раствора для инфузий, 300 ед, ампула, 12 мл, № 5 Menarini Group
В 93 аптеках
от 375,84 грн
Цены в аптеках
Тио-Липон-Новофарм Турбо раствор для инфузий, 12 мг/мл, флакон, 50 мл, № 10; Новофарм-Биосинтез
Тио-Липон-Новофарм Турбо Раствор для инфузий, 12 мг/мл, флакон, 50 мл, № 10 Новофарм-Биосинтез
В 91 аптеке
от 984,36 грн
Цены в аптеках
Тиоктодар раствор для инъекций, 3 %, флакон, 10 мл, № 10; Индар
Тиоктодар Раствор для инъекций, 3 %, флакон, 10 мл, № 10 Индар
В 24 аптеках
от 271,50 грн
Цены в аптеках
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий, 30 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5; Новофарм-Биосинтез
Тио-Липон-Новофарм Раствор для инфузий, 30 мг/мл, флакон, 20 мл, № 5 Новофарм-Биосинтез
В 23 аптеках
от 570,32 грн
Цены в аптеках
Диалипон раствор для инфузий, 3 %, ампула, 10 мл, в пачке, в пачке, № 5; Фармак
Диалипон Раствор для инфузий, 3 %, ампула, 10 мл, в пачке, в пачке, № 5 Фармак
В 6 аптеках
от 219,29 грн
Цены в аптеках
Липотион раствор для инъекций, 600 мг, флакон, 50 мл, № 1; World Medicine
Липотион Раствор для инъекций, 600 мг, флакон, 50 мл, № 1 World Medicine
В 1 аптеке
от 147,80 грн
Цены в аптеках
Тиогамма® таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, № 30; Woerwag Pharma
Тиогамма® Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, № 30 Woerwag Pharma
В 150 аптеках других городов
от 538,63 грн
Цены в других городах
Тиоктацид® 600т раствор для инъекций, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5; Meda Pharma
Тиоктацид® 600т Раствор для инъекций, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5 Meda Pharma
Нет в наличии
Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы, р-р для инъекций, р-р для инфузий, концентрат для р-ра для инфузий.
КИСЛОТА ТИОКТОВАЯ* (ACIDUM THIOCTICUM*)
CAS №: 62-46-4 C8H14O2S2
RTECS, USPDDN: 1,2-дитиолан-3-валериановая кислота.
MeSH: 1,2-дитиолан-3-пентаноевая кислота.
Форма выпуска: таблетки п/о, капсулы, р-р для инъекций, р-р для инфузий, концентрат для р-ра для инфузий.

тиоктовая кислота — кофермент, участвующий в окислительном декарбоксилировании пировиноградной (в составе пируват-дегидрогеназы) и α-кетокислот (в составе α-кетоглутарат-дегидрогеназы); играет важную роль в процессе образования энергии в клетке. Недостаток или нарушение обмена тиоктовой кислоты в результате интоксикации или чрезмерного накопления некоторых продуктов распада (например кетоновых тел) ведет к нарушению аэробного гликолиза. Тиоктовая кислота может существовать в двух физиологически активных формах: окисленной — с дисульфидной связью в молекуле и редуцированной — с двумя SH-группами. Оба соединения, особенно форма с сульфгидрильными группами, обладают выраженным антитоксическим и антиоксидантным действием. Тиоктовая кислота участвует в регулировании липидного и углеводного обмена, влияет на обмен ХС, улучшает функцию печени, оказывает детоксицирующее действие при отравлении солями тяжелых металлов и при других экзо- и эндотоксикозах.
Биодоступность после перорального введения составляет приблизительно 87%, период полутрансформации — около 20 мин. Обладает высоким эффектом первичного прохождения через печень; в периферической венозной крови определяется не более 37% принятой перорально дозы. 80–90% выводится с мочой в виде метаболитов.

применяют с профилактической и лечебной целью в комплексной терапии атеросклероза коронарных сосудов, заболеваний печени (болезнь Боткина, хронический гепатит, цирроз печени), диабетической и алкогольной полинейропатии, интоксикациях различного генеза, в том числе при отравлении солями тяжелых металлов. Имеются данные об эффективности тиоктовой кислоты при лечении угревой сыпи.

взрослым назначают внутрь после еды по 0,025–0,05 г 2–3 раза в сутки; детям в возрасте до 7 лет — по 0,012 г 2–3 раза в сутки, старше 7 лет — по 0,012–0,024 г 2–3 раза в сутки. Средняя продолжительность курса лечения — 20–30 дней. При необходимости курс лечения повторяют через месяц. В случае лечения хронического гепатита и диабетической полинейропатии длительность приема тиоктовой кислоты может достигать 3–5 мес.
В/м обычно вводят в дозе 10–20 мг/сут. Средняя продолжительность курса лечения составляет 20–30 дней. При необходимости курс лечения повторяют после месячного перерыва. При в/м введении нельзя превышать дозу 50 мг, высокая доза при необходимости разделяется на несколько инъекций разной локализации.
При выраженных проявлениях полинейропатии лечение начинают с в/в капельного или медленного струйного введения (со скоростью 50 мг/мин) из расчета 500–600 мг тиоктовой кислоты в сутки в течение 2–4 нед; в дальнейшем дозу снижают до 300 мг/сут в/в или в/м. Для приготовления инфузионного р-ра используют изотонический р-р натрия хлорида; вводят в течение 30 мин.

повышенная чувствительность к тиоктовой кислоте, период беременности и кормления грудью, пептическая язва желудка или двенадцатиперстной кишки (для приема внутрь).

аллергические реакции (крапивница, экзема), гипогликемия; при приеме внутрь может вызвать диспептические явления (боль в эпигастральной области, изжога); при в/в введении — преходящее повышение внутричерепного давления, апноэ, судороги, диплопия, петехиальная сыпь, гипокоагуляция, анафилактический шок, при введении в высоких дозах — тошнота, рвота, головная боль.