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Берлитион® 600 ЕД концентрат для раствора для инфузий 600 ЕД ампула 24 мл, №5 - Киев (92267) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 634 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
885,99
Экономия: -152,78 грн
733,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1)
1057,90
Экономия: -307,50 грн
750,40 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (7), ампула (2)
816,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
712,35 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (8), ампула (2)
817,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
797,99
Экономия: -64,78 грн
733,21 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
709,32 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
773,35 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), ампула (3)
1057,90
Экономия: -307,50 грн
750,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: ампула (3)
1057,90
Экономия: -307,50 грн
750,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 34 мин
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (2), ампула (1)
1057,90
Экономия: -307,50 грн
750,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: ампула (4)
1057,90
Экономия: -307,50 грн
750,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (3), ампула (4)
901,77
Экономия: -129,38 грн
772,39 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6), ампула (3)
820,95 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
1057,70
Экономия: -307,30 грн
750,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: ампула (2)
754,75 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (2)
1022,00
Экономия: -186,79 грн
835,21 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (1), ампула (4)
1025,30
Экономия: -274,90 грн
750,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
Всего: упаковка (1)
898,20
Экономия: -112,06 грн
786,14 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (1)
841,99
Экономия: -108,78 грн
733,21 грн