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Производитель: Актифарм

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Найдено: 12 препаратов
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, № 10; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, № 10 Актифарм
В 1 аптеке
от 41,00 грн
Цены в аптеках
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, № 100; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, № 100 Актифарм
В 16 аптеках других городов
от 242,70 грн
Цены в других городах
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, блистер, № 10; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, блистер, № 10 Актифарм
В 279 аптеках
от 37,33 грн
Цены в аптеках
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, блистер, № 10; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, блистер, № 10 Актифарм
В 706 аптеках
от 34,35 грн
Цены в аптеках
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, блистер, № 24; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, блистер, № 24 Актифарм
В 1 аптеке других городов
от 65,13 грн
Цены в других городах
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, блистер, № 30; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, блистер, № 30 Актифарм
В 867 аптеках
от 95,86 грн
Цены в аптеках
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, контейнер, № 100; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, контейнер, № 100 Актифарм
В 4 аптеках
от 244,81 грн
Цены в аптеках
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, контейнер, № 100; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, контейнер, № 100 Актифарм
В 138 аптеках
от 235,60 грн
Цены в аптеках
Декап® 2000 таблетки, блистер, № 60; Актифарм
Декап® 2000 Таблетки, блистер, № 60 Актифарм
В 557 аптеках
от 171,39 грн
Цены в аптеках
Декап® 5000 таблетки, блистер, № 60; Актифарм
Декап® 5000 Таблетки, блистер, № 60 Актифарм
В 564 аптеках
от 238,30 грн
Цены в аптеках
Райт капсулы, 375 мг, контейнер полимерный, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30; Актифарм
Райт Капсулы, 375 мг, контейнер полимерный, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30 Актифарм
Нет в наличии
Тетрамакс капсулы, 500 мг, блистер, № 60; Актифарм
Тетрамакс Капсулы, 500 мг, блистер, № 60 Актифарм
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції
Найдено: 12 препаратов
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, № 10; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, № 10 Актифарм
В 1 аптеке
от 41,00 грн
Цены в аптеках
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, № 100; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, № 100 Актифарм
В 16 аптеках других городов
от 242,70 грн
Цены в других городах
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, блистер, № 10; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, блистер, № 10 Актифарм
В 279 аптеках
от 37,33 грн
Цены в аптеках
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, блистер, № 10; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, блистер, № 10 Актифарм
В 706 аптеках
от 34,35 грн
Цены в аптеках
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, блистер, № 24; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, блистер, № 24 Актифарм
В 1 аптеке других городов
от 65,13 грн
Цены в других городах
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, блистер, № 30; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, блистер, № 30 Актифарм
В 867 аптеках
от 95,86 грн
Цены в аптеках
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, контейнер, № 100; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, контейнер, № 100 Актифарм
В 4 аптеках
от 244,81 грн
Цены в аптеках
Белый Уголь® таблетки, 210 мг, контейнер, № 100; Актифарм
Белый Уголь® Таблетки, 210 мг, контейнер, № 100 Актифарм
В 138 аптеках
от 235,60 грн
Цены в аптеках
Декап® 2000 таблетки, блистер, № 60; Актифарм
Декап® 2000 Таблетки, блистер, № 60 Актифарм
В 557 аптеках
от 171,39 грн
Цены в аптеках
Декап® 5000 таблетки, блистер, № 60; Актифарм
Декап® 5000 Таблетки, блистер, № 60 Актифарм
В 564 аптеках
от 238,30 грн
Цены в аптеках
Райт капсулы, 375 мг, контейнер полимерный, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30; Актифарм
Райт Капсулы, 375 мг, контейнер полимерный, в картонной упаковке, в картонной упаковке, № 30 Актифарм
Нет в наличии
Тетрамакс капсулы, 500 мг, блистер, № 60; Актифарм
Тетрамакс Капсулы, 500 мг, блистер, № 60 Актифарм
Нет в наличии
Стандартизація фармацевтичної продукції