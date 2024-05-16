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Альфа-Липон таблетки, покрытые пленочной оболочкой 600 мг блистер в пачке, №30 - Киев (228915) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 1057 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
487,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
669,80
Экономия: -196,50 грн
473,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
671,30
Экономия: -198,00 грн
473,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (1)
497,64 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4)
501,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
Всего: упаковка (1)
455,21 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (26)
523,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (2), блистер (1)
671,30
Экономия: -198,00 грн
473,30 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (3)
576,99
Экономия: -129,92 грн
447,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
433,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (1)
467,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
499,68 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1), блистер (1)
671,30
Экономия: -198,00 грн
473,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (1)
671,30
Экономия: -198,00 грн
473,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (1), блистер (2)
671,30
Экономия: -198,00 грн
473,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (2)
572,57
Экономия: -122,33 грн
450,24 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2), блистер (2)
512,13 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
660,50
Экономия: -187,20 грн
473,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
511,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
479,79 грн