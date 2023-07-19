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Активні речовини — “М”МАГНІЮ ОКСИД* (MAGNESII OXYDUM*)

МАГНІЮ ОКСИД* (MAGNESII OXYDUM*) Діюча речовина

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Знайдено: 4 препарати
Біолектра Магнезіум Фортіссімум таблетки шипучі, туба, № 10; Alpen Pharma AG
Біолектра Магнезіум Фортіссімум Таблетки шипучі, туба, № 10 Alpen Pharma AG
В 329 аптеках
від 227,38 грн
Ціни в аптеках
Біолектра Магнезіум Форте таблетки шипучі, 243 мг, туба, № 10; Alpen Pharma AG
Біолектра Магнезіум Форте Таблетки шипучі, 243 мг, туба, № 10 Alpen Pharma AG
В 289 аптеках
від 203,52 грн
Ціни в аптеках
Біолектра Магнезіум Фортіссімум таблетки шипучі, туба, № 20; Alpen Pharma AG
Біолектра Магнезіум Фортіссімум Таблетки шипучі, туба, № 20 Alpen Pharma AG
Немає в наявності
Біолектра Магнезіум Форте таблетки шипучі, 243 мг, стрип, № 20; Alpen Pharma AG
Біолектра Магнезіум Форте Таблетки шипучі, 243 мг, стрип, № 20 Alpen Pharma AG
Немає в наявності