Активні речовини — “М”МАГНІЮ ОКСИД* (MAGNESII OXYDUM*) МАГНІЮ ОКСИД* (MAGNESII OXYDUM*) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 4 препарати Плитка Список Біолектра Магнезіум Фортіссімум Таблетки шипучі, туба, № 10 Alpen Pharma AG В 329 аптеках від 227,38 грн Ціни в аптеках Біолектра Магнезіум Форте Таблетки шипучі, 243 мг, туба, № 10 Alpen Pharma AG В 289 аптеках від 203,52 грн Ціни в аптеках Біолектра Магнезіум Фортіссімум Таблетки шипучі, туба, № 20 Alpen Pharma AG Немає в наявності Ціни в аптеках Біолектра Магнезіум Форте Таблетки шипучі, 243 мг, стрип, № 20 Alpen Pharma AG Немає в наявності Ціни в аптеках Препарати, які містять МАГНІЮ ОКСИД*