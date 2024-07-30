Що таке похмілля?

Похмільний синдром, або похмілля — це комплекс неприємних фізіологічних і психологічних симптомів, що розвиваються після вживання алкоголю, зазвичай наступного дня («ранкове похмілля»). Цей стан є результатом токсичного впливу алкоголю на організм та зневоднення.

Причини похмілля

Причини похмілля багатогранні та пов’язані з комплексним впливом алкоголю на організм. Основні фактори:

токсична дія ацетальдегіду — коли алкоголь потрапляє до організму, він метаболізується печінкою. Першим продуктом розпаду етанолу є ацетальдегід — токсична речовина, яка викликає багато симптомів похмілля. Ацетальдегід надає негативний вплив на різні органи та системи;

зневоднення — алкоголь має сечогінний ефект, що призводить до підвищеного виведення рідини з організму. Це викликає зневоднення, яке є однією з ключових причин загального нездужання під час похмілля;

порушення водно-сольового балансу — алкоголь зумовлює зневоднення, що призводить до втрати важливих мінералів — натрію, калію та магнію. Цей дисбаланс електролітів може викликати м’язову слабкість, тремтіння та інші неприємні симптоми;

вплив на систему травлення — етанол стимулює підвищену секрецію шлункового соку і сповільнює моторику шлунка. У результаті розвиваються такі симптоми, як нудота, печіння у стравоході та дискомфорт у ділянці живота;

судинні ефекти — алкоголь розширює кровоносні судини, що може спричинити характерний «похмільний» головний біль та є відповіддю на питання «чому з похмілля болить голова?»;

метаболічні порушення — вживання спиртних напоїв може призвести до різкого падіння рівня глюкози у плазмі крові (гіпоглікемії). Цей стан проявляється слабкістю, тремором та підвищеною дратівливістю;

вплив на роботу головного мозку — етанол порушує баланс нейромедіаторів, що наступного дня після вживання алкоголю може виражатися в зниженні концентрації уваги та погіршенні пам’яті;

генетична схильність — індивідуальна чутливість до алкоголю та вираженість симптомів похмілля багато в чому визначаються генетичними особливостями людини, що впливають на швидкість метаболізму етанолу.

Симптоми під час похмілля

Прояви похмілля можуть вирізнятися за вираженістю та комбінацією у різних людей, але зазвичай містять такі прояви:

психоемоційні порушення — ключовими проявами похмільного синдрому в психоемоційній сфері є загальна пригніченість, виражена астенія та дисфорія. Пацієнти часто скаржаться на відчуття «розбитості», яке поєднується з немотивованою тривожністю та дратівливістю. Характерний феномен «похмільної рефлексії» — схильності до самоаналізу та самокритики, часто необґрунтованої. Це може виявлятися у вигляді так званої «адреналінової туги» — ірраціонального почуття провини за нібито скоєні напередодні непристойні вчинки, навіть якщо об’єктивних причин для цього немає;

когнітивні порушення — фіксується значне зниження когнітивних функцій. Зазначається погіршення концентрації уваги, зниження швидкості обробки інформації та ухвалення рішень. Характерні проблеми з короткочасною пам’яттю та виконавчими функціями. Пацієнти можуть відчувати складнощі при виконанні навіть звичних завдань, під час яких потрібна розумова напруга;

нейровегетативні розлади — похмільний синдром супроводжується вираженими вегетативними порушеннями. Типові скарги пацієнтів: «болить потилиця з похмілля», «уся голова болить з похмілля» та ін. Головний біль часто носить пульсуючий характер і його вираженість збільшується при русі. Нерідка скарга «голова паморочиться з похмілля» — що зумовлено токсичним впливом алкоголю на вестибулярну систему. Також відмічається підвищена чутливість до сенсорних подразників (фото- та фонофобія). Характерний тремор, який може варіювати від незначного тремтіння пальців до генералізованого тремору всього тіла;

серцево-судинні прояви — часто фіксуються порушення серцевого ритму, найчастіше у вигляді синусової тахікардії . Можливі коливання артеріального тиску як у бік підвищення , так і зниження. У осіб із схильністю підвищується ризик розвитку аритмій, включно з фібриляцією передсердь;

. Можливі коливання артеріального тиску як у бік , так і зниження. У осіб із схильністю підвищується ризик розвитку аритмій, включно з фібриляцією передсердь; гастроінтестинальні симптоми — вираженими є диспепсичні розлади. Пацієнти скаржаться на нудоту , іноді блювання, зниження апетиту. Характерне відчуття сухості в роті та підвищена спрага, пов’язані з дегідратацією. Можливе загострення гастриту або гастроезофагеальної рефлюксної хвороби ;

, іноді блювання, зниження апетиту. Характерне відчуття сухості в роті та підвищена спрага, пов’язані з дегідратацією. Можливе загострення гастриту або ; метаболічні порушення — відбувається дисбаланс електролітів, особливо натрію, калію та магнію, що підвищує м’язову слабкість та може провокувати судоми. Порушується вуглеводний обмін, можливий розвиток транзиторної гіпоглікемії, особливо у осіб із схильністю до цукрового діабету;

імунологічні аспекти — сучасні дослідження вказують на активацію запальних процесів при похмільному синдромі. Виявляється підвищення рівня прозапальних цитокінів, що може пояснювати загальне нездужання, больовий синдром і підвищення температури тіла при похміллі.

Діагностика похмілля

Діагностика похмільного синдрому ґрунтується на комплексному підході, що охоплює анамнез, клінічну картину та в разі потреби лабораторні дослідження.

Наслідки похмілля

Наслідки похмілля можуть бути різноманітними і стосуватися не лише фізичного, а й психологічного стану людини. Крім загального нездужання, слабкості та головного болю, багато хто відчуває підвищену тривожність , яка в деяких випадках може перерости в панічні атаки . З похмілля панічні атаки не рідкість, особливо у осіб, схильних до тривожних розладів. Почуття страху при похміллі також є досить поширеним і може бути пов’язане як з фізичним дискомфортом, так і з переживаннями з приводу подій попереднього вечора.

Наслідки тяжкої форми похмілля є досить серйозними: дегідратація, порушення електролітного балансу, серйозні серцево-судинні порушення, панкреатит або алкогольний гастрит. Цей стан також може підвищити тяжкість перебігу хронічних захворювань та ризик розвитку алкоголізму.

Зовнішні прояви похмілля теж помітні. Обличчя з похмілля часто виглядає набряклим, блідим, з характерними мішками під очима. Це результат зневоднення та порушення кровообігу.

Як усунути симптоми похмілля?

У більшості випадків для усунення симптомів похмілля у спеціалізованій медичній допомозі немає потреби. Самостійна терапія похмілля можлива із застосуванням доступних народних засобів та безрецептурних препаратів, які часто можна знайти в домашній аптечці.

Як позбутися головного болю під час похмілля?

Головний біль при похміллі — частий симптом, викликаний зневодненням та розширенням кровоносних судин. Для зменшення його вираженості можна прийняти знеболювальні засоби при похміллі, наприклад, ібупрофен . Важливо відновити водно-електролітний баланс, вживаючи багато води чи спеціальні електролітні напої . Рекомендується відпочинок у тихому затемненому приміщенні. Холодний компрес на лоб може знизити тяжкість перебігу болю. Помірна кількість кофеїну може звузити розширені судини та зменшити вираженість головного болю.

Як знизити артеріальний тиск з похмілля?

«Болить серце при похміллі» або «підвищується артеріальний тиск» — такі скарги можуть бути викликані зневодненням і порушенням електролітного балансу. Для нормалізації артеріального тиску важливо відновити водно-мінеральний баланс. Пийте воду, мінеральну воду без газу чи спеціальні електролітні розчини. Препарати магнію та калію допоможуть відновити фізіологічний рівень електролітів. Заспокійливі трав’яні збори (пустирник, валеріана) допоможуть знизити артеріальний тиск під час похмілля. Відпочинок у прохолодному тихому приміщенні та глибоке дихання сприяють нормалізації серцевого ритму та тиску. Уникайте фізичних навантажень та стресових ситуацій.

Як прибрати тремор з похмілля?

Тремор (тремтіння) при похміллі часто пов’язаний з нестачею вітамінів групи B і магнію, а також із загальною інтоксикацією організму. Для зменшення вираженості тремору рекомендується приймати вітаміни групи B і препарати магнію . Рясне пиття допоможе вивести токсини та знизити інтенсивність тремтіння. Вживайте легку їжу, багату на вітаміни і мінерали. Відпочинок та сон важливі для відновлення нервової системи. Уникайте кофеїну та нікотину, які можуть підвищити ступінь тяжкості тремору. Прогулянка на свіжому повітрі допоможе зменшити вираженість тремтіння.

Як зняти тривожність із похмілля?

Тривога при похміллі може бути викликана порушенням балансу нейромедіаторів у головному мозку. Для зменшення її вираженості можна застосовувати препарати, наприклад, гліцин , що сприяє заспокоєнню нервової системи. Прогулянки на свіжому повітрі та легкі фізичні вправи допомагають знизити рівень стресу. Уникайте кофеїну та алкоголю, які можуть збільшити вираженість тривожності.

Чи варто викликати блювання під час похмілля?

Викликати блювання при похміллі не рекомендується. На момент настання похмілля алкоголь вже засвоєний організмом і знаходиться у крові, а не в шлунку. Викликання блювання на цій стадії не допоможе вивести алкоголь з організму. Блювання може підвищити ступінь тяжкості зневоднення, призводячи до втрати додаткової рідини та електролітів.

Також існує небезпека вдихання блювотних мас, що може призвести до серйозних ускладнень.

Чому не можна похмелятися?

Похмелятися не рекомендується, тому що це не розв’язує основну проблему та підвищує токсичне навантаження на організм. «Зняти похмілля пивом» — популярне «лікування» похмілля. По-перше, це лише тимчасово маскує симптоми, не розв’язуючи проблему, а фактично підвищує інтоксикацію організму. По-друге, це призводить до зростання навантаження на печінку та інші органи, які і так працюють на межі можливостей, намагаючись вивести токсини з організму.

Продукти від похмілля

При похміллі організм потребує відновлення. Вітаміни при похміллі відіграють ключову роль у цьому процесі. Особливо корисні продукти, багаті на вітамін C, такі як цитрусові та ківі.

Рідина при похміллі — це перше, про що варто подбати. Вода, мінеральна вода без газу, трав’яний чай допоможуть відновити водний баланс.

Чи допомагає кефір під час похмілля? Так, кефір та інші кисломолочні продукти можуть полегшити стан, оскільки вони містять корисні бактерії, які допомагають відновити роботу шлунково-кишкового тракту.

Багато хто запитує: «Що з’їсти під час похмілля?». Легкі супи або бульйони, банани (багаті на калій), мед (швидке джерело глюкози) — все це може допомогти. А ось сирі яйця від похмілля, всупереч поширеному міфу, не рекомендуються через ризик розвитку сальмонельозу. Натомість можна приготувати омлет.

Профілактика: як пити, щоб не було похмілля

Надійний спосіб уникнути похмілля — це помірність у вживанні алкоголю, але якщо ви все ж таки плануєте випити, нижче представлені кілька порад, щоб на ранок не розвинулося похмілля:

не пийте на голодний шлунок — щільний прийом їжі сповільнює всмоктування алкоголю;

чергуйте алкогольні напої з водою — це допоможе знизити кількість прийнятого алкоголю та уникнути зневоднення;

уникайте змішування різних видів алкоголю — віддавайте перевагу якісним напоям. Дешевий алкоголь часто токсичніший;

перед сном випийте склянку води та прийміть вітаміни групи B та C.

Пам’ятайте, що найефективніший спосіб уникнути похмілля — це утримання від алкоголю або його помірне вживання.