Київ
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07C
ПРЕПАРАТИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ З ВУГЛЕВОДАМИ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A07
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07C
ПРЕПАРАТИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ З ВУГЛЕВОДАМИ
A07C A
Сольові склади для пероральної регідратації
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Регідрон
Порошок дозований пакет 18.9 г №20
Оріон Корпорейшн
від
318,80
грн
в 715 аптеках
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Регідрон Оптім
Порошок для орального розчину пакет 10.7 г №20
Оріон Корпорейшн
від
315,97
грн
в 435 аптеках
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Регісол ІС
Порошок для орального розчину саше 18.9 г №10
ІнтерХім
від
169,00
грн
в 345 аптеках
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Іоніка
Порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
від
279,71
грн
в 289 аптеках
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Ре-Соль
Порошок для орального розчину 18,9 г пакет №10
Корпорація Здоров'я
від
91,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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Регідратон
Порошок для орального розчину 9,45 г саше №20
Тернофарм
від
350,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Іоніка
Порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №5
Євро Лайфкер
Немає в наявності
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Ре-Соль
Порошок для орального розчину 18,9 г пакет №20
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/оральн. р-ну
пор. дозов.
Дозування
9.45 г
18.9 г
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пакет 10.7 г
пакет 18.9 г
пакетик 4.4 г
саше
саше 18.9 г
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Виробник
Orion Corporation
Євро Лайфкер
ІнтерХім
Корпорація Здоров'я
ТОВ "Тернофарм"
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