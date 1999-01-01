Київ
АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07C

ПРЕПАРАТИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ З ВУГЛЕВОДАМИ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A07АНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУ
A07CПРЕПАРАТИ ЕЛЕКТРОЛІТІВ З ВУГЛЕВОДАМИ
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Регідрон
Регідрон
Порошок дозований пакет 18.9 г №20
Оріон Корпорейшн
від 318,80 грн
в 715 аптеках
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Регідрон Оптім
Регідрон Оптім
Порошок для орального розчину пакет 10.7 г №20
Оріон Корпорейшн
від 315,97 грн
в 435 аптеках
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Регісол ІС
Регісол ІС
Порошок для орального розчину саше 18.9 г №10
ІнтерХім
від 169,00 грн
в 345 аптеках
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Іоніка
Іоніка
Порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №20
Євро Лайфкер
від 279,71 грн
в 289 аптеках
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Ре-Соль
Ре-Соль
Порошок для орального розчину 18,9 г пакет №10
Корпорація Здоров'я
від 91,70 грн
в 1 аптеці інших міст
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Регідратон
Регідратон
Порошок для орального розчину 9,45 г саше №20
Тернофарм
від 350,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Іоніка
Іоніка
Порошок для орального розчину пакетик 4.4 г №5
Євро Лайфкер
Немає в наявності
Ре-Соль
Ре-Соль
Порошок для орального розчину 18,9 г пакет №20
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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