УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВА КИСЛОТА (ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM) Діюча речовина
знижує насиченість жовчі холестерином, пригнічуючи його поглинання у кишечнику і знижуючи секрецію холестерину в жовчі; можливо, завдяки дисперсії холестерину та утворенню рідких кристалів відбувається поступове розчинення жовчних каменів; ефект обумовлений відносною заміною ліпофільних, подібних до детергентів токсичних жовчних кислот гідрофільною цитопротекторною нетоксичною урсодезоксихолевою кислотою, покращенням секреторної здатності гепатоцитів та імунорегуляторними процесами.
розчинення рентгеннегативних холестеринових жовчних каменів розміром не більше 15 мм у діаметрі у хворих з функціонуючим жовчним міхуром, незважаючи на присутність у ньому жовчного(их) каменя(нів); симптоматичне лікування первинного біліарного цирозу (ПБЦ) за умови відсутності декомпенсованого цирозу печінки; лікування гепатобіліарних порушень при муковісцидозі дітям віком від 6 (у формі суспензії від 1 місяця) до 18 років; лікування біліарного рефлюкс-гастриту.
для розчинення холестеринових жовчних каменів: приблизно 10 мг/кг маси тіла, що еквівалентно: до 60 кг - 2 капс. (1 табл.), 61-80 кг - 3 капс. (1½ табл.), 81-100 кг - 4 капс. (2 табл.), понад
100 кг - 5 капс. (2½ табл.); тривалість лікування 6-24 місяці; якщо зменшення розмірів жовчних каменів не спостерігається після 12 місяців прийому, продовжувати терапію не слід; для лікування гастриту з рефлюксом жовчі: 1 капс. 1 р/день з деякою кількістю рідини увечері перед сном, приймати протягом 10-14 днів; для симптоматичного лікування первинного біліарного цирозу (ПБЦ): добова доза залежить від маси тіла та варіює від 3 до 7 капс. (1½ до 3½ табл.) (14±2 мг урсодезоксихолевої кислоти/кг маси тіла); у перші 3 місяці лікування табл./капс. приймати, розподіливши їх протягом дня, при покращенні показників функції печінки добову дозу можна приймати 1 р/добу, увечері; застосування препарату при первинному біліарному цирозі цирозі може бути необмеженим у часі; лікування гепатобіліарних розладів при муковісцидозі: дітям від 1 місяця до 18 років 20 мг/кг/добу, розподілити на 2-3 прийоми з подальшим збільшенням дози до 30 мг/кг/добу у разі потреби, разові дози для дітей з масою тіла до 10 кг потрібно набирати шприцом: 4 кг - 0,8 мл 2 р/добу, 4,5 кг - 0,9 мл 2 р/добу, 5 кг - 1,0 мл 2 р/добу, 5,5 кг - 1,1 мл 2 р/добу, 6 кг - 1,2 мл 2 р/добу, 6,5 кг - 1,3 мл 2 р/добу, 7 кг - 1,4 мл 2 р/добу, 7,5 кг - 1,5 мл 2 р/добу, 8 кг - 1,6 мл 2 р/добу, 8,5 кг - 1,7 мл 2 р/добу, 9 кг - 1,8 мл 2 р/добу, 9,5 кг - 1,9 мл 2 р/добу, 10 кг - 2,0 мл 2 р/добу.
підвищена чутливість до будь-якої речовини, що входить до складу лікарського засобу; г. запалення жовчного міхура або жовчних проток; непрохідність жовчних проток (закупорка загальної жовчної протоки або протоки міхура); часті епізоди печінкових колік; рентгеноконтрастні кальцифіковані камені жовчного міхура; порушення скоротності жовчного міхура; невдалий результат портоентеростомії або відсутність адекватного жовчного відтоку у дітей з атрезією жовчних шляхів; цироз печінки у стадії декомпенсації.
діарея, АР, висипання, кропив’янка, абдомінальний біль у правому підребер’ї; кальцифікація жовчних каменів, декомпенсація цирозу печінки.