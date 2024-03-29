для розчинення холестеринових жовчних каменів: приблизно 10 мг/кг маси тіла, що еквівалентно: до 60 кг - 2 капс. (1 табл.), 61-80 кг - 3 капс. (1½ табл.), 81-100 кг - 4 капс. (2 табл.), понад

100 кг - 5 капс. (2½ табл.); тривалість лікування 6-24 місяці; якщо зменшення розмірів жовчних каменів не спостерігається після 12 місяців прийому, продовжувати терапію не слід; для лікування гастриту з рефлюксом жовчі: 1 капс. 1 р/день з деякою кількістю рідини увечері перед сном, приймати протягом 10-14 днів; для симптоматичного лікування первинного біліарного цирозу (ПБЦ): добова доза залежить від маси тіла та варіює від 3 до 7 капс. (1½ до 3½ табл.) (14±2 мг урсодезоксихолевої кислоти/кг маси тіла); у перші 3 місяці лікування табл./капс. приймати, розподіливши їх протягом дня, при покращенні показників функції печінки добову дозу можна приймати 1 р/добу, увечері; застосування препарату при первинному біліарному цирозі цирозі може бути необмеженим у часі; лікування гепатобіліарних розладів при муковісцидозі: дітям від 1 місяця до 18 років 20 мг/кг/добу, розподілити на 2-3 прийоми з подальшим збільшенням дози до 30 мг/кг/добу у разі потреби, разові дози для дітей з масою тіла до 10 кг потрібно набирати шприцом: 4 кг - 0,8 мл 2 р/добу, 4,5 кг - 0,9 мл 2 р/добу, 5 кг - 1,0 мл 2 р/добу, 5,5 кг - 1,1 мл 2 р/добу, 6 кг - 1,2 мл 2 р/добу, 6,5 кг - 1,3 мл 2 р/добу, 7 кг - 1,4 мл 2 р/добу, 7,5 кг - 1,5 мл 2 р/добу, 8 кг - 1,6 мл 2 р/добу, 8,5 кг - 1,7 мл 2 р/добу, 9 кг - 1,8 мл 2 р/добу, 9,5 кг - 1,9 мл 2 р/добу, 10 кг - 2,0 мл 2 р/добу.