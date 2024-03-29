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Активні речовини — “У”УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВА КИСЛОТА (ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM)

УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВА КИСЛОТА (ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM) Діюча речовина

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Знайдено: 32 препарати
Урсофальк капсули, 250 мг, блістер, № 100; Alpen Pharma AG
Урсофальк Капсули, 250 мг, блістер, № 100 Alpen Pharma AG
В 1007 аптеках
від 1975,53 грн
Ціни в аптеках
Холудексан капсули тверді, 300 мг, блістер, № 20; Уорлд Медицин
Холудексан Капсули тверді, 300 мг, блістер, № 20 Уорлд Медицин
В 974 аптеках
від 366,10 грн
Ціни в аптеках
Урсохол® капсули, 250 мг, контурна чарункова упаковка, № 100; Дарниця ФФ
Урсохол® Капсули, 250 мг, контурна чарункова упаковка, № 100 Дарниця ФФ
В 970 аптеках
від 1238,30 грн
Ціни в аптеках
Укрлів® таблетки, 250 мг, блістер, № 100; Гледфарм
Укрлів® Таблетки, 250 мг, блістер, № 100 Гледфарм
В 928 аптеках
від 1333,80 грн
Ціни в аптеках
Урсолів капсули, 250 мг, блістер, № 50; Мега Лайфсайенсіз
Урсолів Капсули, 250 мг, блістер, № 50 Мега Лайфсайенсіз
В 909 аптеках
від 674,80 грн
Ціни в аптеках
Урсіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 50; Київський вітамінний завод
Урсіс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 50 Київський вітамінний завод
В 835 аптеках
від 1022,88 грн
Ціни в аптеках
Укрлів® таблетки, 500 мг, блістер, № 100; Гледфарм
Укрлів® Таблетки, 500 мг, блістер, № 100 Гледфарм
В 820 аптеках
від 2565,00 грн
Ціни в аптеках
Урсохол® капсули, 250 мг, контурна чарункова упаковка, № 50; Дарниця ФФ
Урсохол® Капсули, 250 мг, контурна чарункова упаковка, № 50 Дарниця ФФ
В 774 аптеках
від 711,26 грн
Ціни в аптеках
Укрлів® суспензія оральна, 250 мг/5 мл, банка, 40 мл, № 1; Гледфарм
Укрлів® Суспензія оральна, 250 мг/5 мл, банка, 40 мл, № 1 Гледфарм
В 742 аптеках
від 263,28 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® капсули, 250 мг, блістер, № 100; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсули, 250 мг, блістер, № 100 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 728 аптеках
від 1646,50 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® Форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 30 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 690 аптеках
від 993,00 грн
Ціни в аптеках
Урсофальк таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 100; Alpen Pharma AG
Урсофальк Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 100 Alpen Pharma AG
В 596 аптеках
від 3884,70 грн
Ціни в аптеках
Урсофальк таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 25; Alpen Pharma AG
Урсофальк Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 25 Alpen Pharma AG
В 595 аптеках
від 1042,97 грн
Ціни в аптеках
Урсоност капсули, 300 мг, блістер, № 50; Органосін Лайф Сайєнс
Урсоност Капсули, 300 мг, блістер, № 50 Органосін Лайф Сайєнс
В 589 аптеках
від 835,27 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® капсули, 250 мг, блістер, № 50; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсули, 250 мг, блістер, № 50 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 534 аптеках
від 860,12 грн
Ціни в аптеках
Урсофальк капсули, 250 мг, блістер, № 50; Alpen Pharma AG
Урсофальк Капсули, 250 мг, блістер, № 50 Alpen Pharma AG
В 483 аптеках
від 1000,61 грн
Ціни в аптеках
Урсофальк суспензія оральна, 250 мг/5 мл, пляшка, 250 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Alpen Pharma AG
Урсофальк Суспензія оральна, 250 мг/5 мл, пляшка, 250 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Alpen Pharma AG
В 432 аптеках
від 1610,05 грн
Ціни в аптеках
Укрлів® суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1; Гледфарм
Укрлів® Суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 200 мл, № 1 Гледфарм
В 372 аптеках
від 867,09 грн
Ціни в аптеках
Урсіс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 50; Київський вітамінний завод
Урсіс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, блістер, № 50 Київський вітамінний завод
В 370 аптеках
від 562,05 грн
Ціни в аптеках
Урсоност капсули, 300 мг, блістер, № 20; Органосін Лайф Сайєнс
Урсоност Капсули, 300 мг, блістер, № 20 Органосін Лайф Сайєнс
В 306 аптеках
від 404,56 грн
Ціни в аптеках
Урсоност капсули, 150 мг, блістер, № 20; Органосін Лайф Сайєнс
Урсоност Капсули, 150 мг, блістер, № 20 Органосін Лайф Сайєнс
В 251 аптеці
від 199,23 грн
Ціни в аптеках
пмс-Урсодіол таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 50; Фармасайнс
пмс-Урсодіол Таблетки, вкриті оболонкою, 500 мг, блістер, № 50 Фармасайнс
В 195 аптеках
від 1430,92 грн
Ціни в аптеках
Урсосан® капсули, 250 мг, блістер, № 10; PRO.MED.CS Praha a.s.
Урсосан® Капсули, 250 мг, блістер, № 10 PRO.MED.CS Praha a.s.
В 158 аптеках
від 181,08 грн
Ціни в аптеках
пмс-Урсодіол таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 50; Фармасайнс
пмс-Урсодіол Таблетки, вкриті оболонкою, 250 мг, блістер, № 50 Фармасайнс
В 119 аптеках
від 740,46 грн
Ціни в аптеках
Урсомакс капсули, 250 мг, блістер, № 100; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Урсомакс Капсули, 250 мг, блістер, № 100 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 60 аптеках
від 893,33 грн
Ціни в аптеках
Урсолізин капсули, 300 мг, блістер, № 100; Магіс Фармасьютічі
Урсолізин Капсули, 300 мг, блістер, № 100 Магіс Фармасьютічі
В 52 аптеках
від 1521,02 грн
Ціни в аптеках
Урсомакс капсули, 250 мг, блістер, № 50; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Урсомакс Капсули, 250 мг, блістер, № 50 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 22 аптеках
від 470,15 грн
Ціни в аптеках
Укрлів® суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 30 мл, № 1; Гледфарм
Укрлів® Суспензія оральна, 250 мг/5 мл, флакон, 30 мл, № 1 Гледфарм
В 21 аптеці
від 286,88 грн
Ціни в аптеках
Гринтерол® капсули тверді, 250 мг, блістер, № 50; Гріндекс
Гринтерол® Капсули тверді, 250 мг, блістер, № 50 Гріндекс
В 15 аптеках
від 959,43 грн
Ціни в аптеках
Гринтерол® капсули тверді, 250 мг, блістер, № 100; Гріндекс
Гринтерол® Капсули тверді, 250 мг, блістер, № 100 Гріндекс
В 7 аптеках
від 1842,53 грн
Ціни в аптеках
Урсофальк капсули, 250 мг, блістер, № 10; Alpen Pharma AG
Урсофальк Капсули, 250 мг, блістер, № 10 Alpen Pharma AG
В 1 аптеці
від 224,00 грн
Ціни в аптеках
Укрлів® таблетки, 250 мг, блістер, № 30; Гледфарм
Укрлів® Таблетки, 250 мг, блістер, № 30 Гледфарм
В 3 аптеках інших міст
від 413,40 грн
Ціни в інших містах

знижує насиченість жовчі холестерином, пригнічуючи його поглинання у кишечнику і знижуючи секрецію холестерину в жовчі; можливо, завдяки дисперсії холестерину та утворенню рідких кристалів відбувається поступове розчинення жовчних каменів; ефект обумовлений відносною заміною ліпофільних, подібних до детергентів токсичних жовчних кислот гідрофільною цитопротекторною нетоксичною урсодезоксихолевою кислотою, покращенням секреторної здатності гепатоцитів та імунорегуляторними процесами.

розчинення рентгеннегативних холестеринових жовчних каменів розміром не більше 15 мм у діаметрі у хворих з функціонуючим жовчним міхуром, незважаючи на присутність у ньому жовчного(их) каменя(нів); симптоматичне лікування первинного біліарного цирозу (ПБЦ) за умови відсутності декомпенсованого цирозу печінки; лікування гепатобіліарних порушень при муковісцидозі дітям віком від 6 (у формі суспензії від 1 місяця) до 18 років; лікування біліарного рефлюкс-гастриту.

для розчинення холестеринових жовчних каменів: приблизно 10 мг/кг маси тіла, що еквівалентно: до 60 кг - 2 капс. (1 табл.), 61-80 кг - 3 капс. (1½ табл.), 81-100 кг - 4 капс. (2 табл.), понад
100 кг - 5 капс. (2½ табл.); тривалість лікування 6-24 місяці; якщо зменшення розмірів жовчних каменів не спостерігається після 12 місяців прийому, продовжувати терапію не слід; для лікування гастриту з рефлюксом жовчі: 1 капс. 1 р/день з деякою кількістю рідини увечері перед сном, приймати протягом 10-14 днів; для симптоматичного лікування первинного біліарного цирозу (ПБЦ): добова доза залежить від маси тіла та варіює від 3 до 7 капс. (1½ до 3½ табл.) (14±2 мг урсодезоксихолевої кислоти/кг маси тіла); у перші 3 місяці лікування табл./капс. приймати, розподіливши їх протягом дня, при покращенні показників функції печінки добову дозу можна приймати 1 р/добу, увечері; застосування препарату при первинному біліарному цирозі цирозі може бути необмеженим у часі; лікування гепатобіліарних розладів при муковісцидозі: дітям від 1 місяця до 18 років 20 мг/кг/добу, розподілити на 2-3 прийоми з подальшим збільшенням дози до 30 мг/кг/добу у разі потреби, разові дози для дітей з масою тіла до 10 кг потрібно набирати шприцом: 4 кг - 0,8 мл 2 р/добу, 4,5 кг - 0,9 мл 2 р/добу, 5 кг - 1,0 мл 2 р/добу, 5,5 кг - 1,1 мл 2 р/добу, 6 кг - 1,2 мл 2 р/добу, 6,5 кг - 1,3 мл 2 р/добу, 7 кг - 1,4 мл 2 р/добу, 7,5 кг - 1,5 мл 2 р/добу, 8 кг - 1,6 мл 2 р/добу, 8,5 кг - 1,7 мл 2 р/добу, 9 кг - 1,8 мл 2 р/добу, 9,5 кг - 1,9 мл 2 р/добу, 10 кг - 2,0 мл 2 р/добу.

підвищена чутливість до будь-якої речовини, що входить до складу лікарського засобу; г. запалення жовчного міхура або жовчних проток; непрохідність жовчних проток (закупорка загальної жовчної протоки або протоки міхура); часті епізоди печінкових колік; рентгеноконтрастні кальцифіковані камені жовчного міхура; порушення скоротності жовчного міхура; невдалий результат портоентеростомії або відсутність адекватного жовчного відтоку у дітей з атрезією жовчних шляхів; цироз печінки у стадії декомпенсації.

діарея, АР, висипання, кропив’янка, абдомінальний біль у правому підребер’ї; кальцифікація жовчних каменів, декомпенсація цирозу печінки.