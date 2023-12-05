в/м, п/ш або в/в, при боковому фунікулярному мієлозі і аміотрофічному боковому склерозі також інтралюмбально; дорослі: В 12 -дефіцитні анемії - 100-200 мкг ч/з день до досягнення ремісії; симптоми фунікулярного мієлозу і макроцитарні анемії з ушкодженням нервової системи - разова доза 400-500 мкг і більше; 7 днів, а потім - з інтервалами 5-7 днів; у тяжких випадках вводять у спинномозковий канал, починаючи з разової дози 15-30 мкг, при кожній наступній ін’єкції дозу збільшують (50, 100, 150, 200 мкг); інтралюмбально кожні 3 дні, всього на курс - 8-10 ін’єкцій; в період ремісії при відсутності явищ фунікулярного мієлозу для підтримуючої терапії по 100 мкг 2 р/місяць, при наявності неврологічних симптомів - по 200-400 мкг 2-4 рази протягом місяця; постгеморагічні та залізодефіцитні анемії - 30-100 мкг 2-3 р/тиждень; при боковому аміотрофічному склерозі, енцефаломієліті, неврологічних захворюваннях з больовим с-мом вводять у зростаючих дозах від 200 до 500 мкг на ін’єкцію (при покращенні - 100 мкг/день); курс лікування - 14 днів; при травмах периферичних нервів 200-400 мкг 1 раз у 2 дні протягом 40-45 днів; при гепатитах і цирозах печінки по 15-30 мкг/добу або 100 мкг ч/з день протягом 25-40 днів; при діабетичній невропатії, спру, променевій хворобі вводять 60-100 мкг щоденно протягом 20-30 днів; при дефіциті вітаміну В 12 для лікування - в/м і в/в по 1 мг кожний день протягом 1-2 тижнів, підтримуюча доза - 1-2 мг в/м або в/в від 1 р/тиждень до 1 р/місяць; діти: тільки п/ш; при постгеморагічних та залізодефіцитних анеміях - по 30-100 мкг 2-3 р/тиждень; при апластичних анеміях - по 100 мкг до настання клініко-гематологічного покращення; при анеміях аліментарного характеру - по 30 мкг протягом 15 днів; при дистрофіях у дітей раннього віку, хворобі Дауна і ДЦП по 15-30 мкг ч/з день; при гепатитах і цирозах печінки - по 15-30 мкг/добу або по 100 мкг ч/з день протягом 25-40 днів.