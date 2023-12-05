ЦІАНОКОБАЛАМІН (CYANOCOBALAMINUM) Діюча речовина
метаболічна, гемопоетична дія; в організмі (переважно у печінці) перетворюється у коферментну форму - аденозилкобаламін, або кобамамід, який є активною формою вітаміну В12; кобамамід входить до складу численних ферментів, зокрема до складу редуктази, що відновлює фолієву к-ту у тетрагідрофолієву; бере участь у переносі метильних та інших одновуглецевих фрагментів, тому необхідний для утворення дезоксирибози та ДНК, креатину, метіоніну - донора метильних груп, у синтезі ліпотропного фактора - холіну, для перетворення метилмалонової к-ти в янтарну, що входить до складу мієліну, для утилізації пропіонової к-ти; сприяє дозріванню еритроцитів; бере участь у синтезі та накопиченні в еритроцитах сполук, які містять сульфгідрильні групи, що збільшує їхню толерантність до гемолізу; активує систему згортання крові, у високих дозах підвищує тромбопластичну активність і активність протромбіну; знижує рівень холестерину в крові; позитивно впливає на функцію печінки та нервової системи; підвищує здатність тканин до регенерації.
злоякісні, постгеморагічні та залізодефіцитні анемії; апластичні анемії у дітей, анемії аліментарного характеру; анемії спричинені токсичними речовинами і ЛЗ, анемії, пов’язані з дефіцитом вітаміну В12, незалежно від причин дефіциту (резекція шлунка, глистні інвазії, порушення процесу всмоктування з кишечнику, вагітність); поліневрити, невралгії трійчастого нерва, радикуліт, каузалгії, діабетичні неврити, аміотрофічний боковий склероз; спру (разом із к-тою фолієвою), мігрень, захворювання печінки (гепатити, цирози), променева хвороба; ДЦП, хвороба Дауна, алкогольний делірій; дистрофія у дітей, після перенесених інфекційних захворювань; псоріаз, герпетиформний дерматит, нейродерміти, фотодерматози.
в/м, п/ш або в/в, при боковому фунікулярному мієлозі і аміотрофічному боковому склерозі також інтралюмбально; дорослі: В12-дефіцитні анемії - 100-200 мкг ч/з день до досягнення ремісії; симптоми фунікулярного мієлозу і макроцитарні анемії з ушкодженням нервової системи - разова доза 400-500 мкг і більше; 7 днів, а потім - з інтервалами 5-7 днів; у тяжких випадках вводять у спинномозковий канал, починаючи з разової дози 15-30 мкг, при кожній наступній ін’єкції дозу збільшують (50, 100, 150, 200 мкг); інтралюмбально кожні 3 дні, всього на курс - 8-10 ін’єкцій; в період ремісії при відсутності явищ фунікулярного мієлозу для підтримуючої терапії по 100 мкг 2 р/місяць, при наявності неврологічних симптомів - по 200-400 мкг 2-4 рази протягом місяця; постгеморагічні та залізодефіцитні анемії - 30-100 мкг 2-3 р/тиждень; при боковому аміотрофічному склерозі, енцефаломієліті, неврологічних захворюваннях з больовим с-мом вводять у зростаючих дозах від 200 до 500 мкг на ін’єкцію (при покращенні - 100 мкг/день); курс лікування - 14 днів; при травмах периферичних нервів 200-400 мкг 1 раз у 2 дні протягом 40-45 днів; при гепатитах і цирозах печінки по 15-30 мкг/добу або 100 мкг ч/з день протягом 25-40 днів; при діабетичній невропатії, спру, променевій хворобі вводять 60-100 мкг щоденно протягом 20-30 днів; при дефіциті вітаміну В12 для лікування - в/м і в/в по 1 мг кожний день протягом 1-2 тижнів, підтримуюча доза - 1-2 мг в/м або в/в від 1 р/тиждень до 1 р/місяць; діти: тільки п/ш; при постгеморагічних та залізодефіцитних анеміях - по 30-100 мкг 2-3 р/тиждень; при апластичних анеміях - по 100 мкг до настання клініко-гематологічного покращення; при анеміях аліментарного характеру - по 30 мкг протягом 15 днів; при дистрофіях у дітей раннього віку, хворобі Дауна і ДЦП по 15-30 мкг ч/з день; при гепатитах і цирозах печінки - по 15-30 мкг/добу або по 100 мкг ч/з день протягом 25-40 днів.
гіперчутливіть до компонентів препарату; еритремії, еритроцитоз; новоутворення, за винятком випадків, що супроводжуються мегалобластичною анемією та дефіцитом вітаміну В12; ; г. тромбоемболічні захворювання; стенокардія напруження високого функціонального класу.
гіперкоагуляція, тахікардія, біль у ділянці серця, головний біль, запаморочення, нервове збудження, акне, бульозні висипання, нудота, пітливість, порушення пуринового обміну, АР, кропив’янка, висипання, свербіж, дерматит, анафілактичний шок, нездужання, лихоманка, гіперемія, свербіж, біль, ущільнення та некроз у місці ін’єкції.