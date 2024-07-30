Поперек — це анатомічна ділянка, що знаходиться між грудною кліткою і тазом. Вона охоплює кісткові структури, складну систему м’язів, зв’язок та нервів:

5 великих хребців утворюють поперековий відділ хребта. Між хребцями знаходяться міжхребцеві диски, що виконують роль амортизаторів та забезпечують гнучкість хребетного стовпа. Хребці утворюють природний вигин, що називається «поперековим лордозом»;

м’язи — м’язовий корсет складається, зокрема, із потужних розгиначів спини. Він бере участь у підтримці вертикального положення тіла та забезпечує його рух;

зв’язки — з’єднують хребці між собою, надаючи стабільності хребту;

нервові закінчення — відповідають за іннервацію цієї анатомічної ділянки, нижніх кінцівок та деяких внутрішніх органів.

Поперековий відділ хребта виконує низку найважливіших функцій в організмі:

тримає значну частину маси верхньої половини тіла;

забезпечує широкий діапазон рухів, дозволяючи здійснювати нахили, повороти та інші складні маніпуляції корпусом;

захищає внутрішні органи, що знаходяться в цій зоні, від зовнішніх впливів;

бере участь у розподілі навантаження при ходьбі та бігу, що забезпечує плавність та ефективність пересування, знижуючи навантаження на суглоби та інші відділи хребта.

Біль у спині суттєво впливає на якість життя людини, поширюючись на різні аспекти її повсякденної діяльності. Найпростіші дії стають справжнім випробуванням: підйом з ліжка, одягання, ходьба чи сидіння за робочим столом супроводжуються дискомфортом та напругою.

Постійний ниючий біль у попереку порушує сон і стає причиною хронічної втоми, зниження концентрації уваги, що, зі свого боку, відбивається на продуктивності праці та ефективності у професійній сфері. Особи з болем у попереку (спині) часто змушені відмовлятися від улюблених занять, спорту чи хобі, що негативно позначається на їхньому емоційному стані. Вони уникають зустрічей із друзями, сімейних заходів чи подорожей через фізичний дискомфорт та обмежену рухливість. У результаті виникає відчуття ізоляції, що призводить до розвитку депресії.

Який буває біль у попереку?

Больовий синдром може виявлятися у різних формах:

тупий, ниючий біль — найпоширеніший варіант. Він виникає після тривалого перебування в незручному положенні або надмірному фізичному навантаженні, його вираженість збільшується при русі або зміні положення тіла (боляче перевертатися). Пацієнти зазначають, що у таких випадках болить увесь поперек. Ще один варіант ниючого болю в попереку у жінок є частиною комплексу симптомів, відомого як «передменструальний синдром» (ПМС). Він починається за кілька днів до початку менструації і триває протягом перших днів циклу;

гострий, пронизливий біль — часто є ознакою серйозніших проблем (затискання нерва або зміщення міжхребцевого диска). Він проявляється раптово, наприклад, при різкому русі або піднятті тяжкості та супроводжується обмеженням рухливості. Такий біль у попереку може бути настільки різким, що ускладнює навіть мінімальні рухи: людина не може встати з ліжка або змінити положення тіла;

стріляючий біль, який може поширюватися від попереку вниз вздовж ноги, — патологічний стан, відомий як «ішіас», розвивається при подразненні або здавленні сідничного нерва. Біль при ішіасі варіює від легкого дискомфорту до вираженого болю, що виснажує, часто супроводжується онімінням або поколюванням у кінцівці.

Причини, при яких болить поперек

Чому болить поперек? Основні 5 причин болю:

м’язова напруга та розтягнення — одна з найбільш поширених причин болю в попереку. Цей стан виникає, коли м’язи або зв’язки в ділянці нирок зазнають надмірного навантаження або травми, наприклад, унаслідок різких рухів, підняття важких предметів, неправильної техніки виконання фізичних вправ або тривалого перебування в незручній позі. При м’язовій напрузі відбувається мікророзрив м’язових волокон, який супроводжується розвитком запалення та болісними відчуттями. Характер болю в попереку значно варіює: від тупого і ниючого до гострого і інтенсивного. Він здатен охоплювати як невелику ділянку, так і поширюватися на всю ділянку попереку. Типовою ознакою є збільшення вираженості болісних відчуттів під час руху та їх зменшення у стані спокою.

Дегенеративні зміни міжхребцевих дисків — процес, зумовлений як природним старінням, так і надмірними навантаженнями на хребет. Диски виконують найважливішу функцію амортизаторів, забезпечуючи хребту необхідну гнучкість та рухливість. Однак з часом або під впливом зайвих навантажень вони зазнають низки змін: втрачають вологу, стають менш еластичними і зменшуються в розмірах. Такі дегенеративні процеси супроводжуються серйозними ускладненнями. Зокрема, найбільш поширена грижа диска, при якій м’яке внутрішнє ядро випинається через зовнішню оболонку, і протрузія диска, що характеризується виступом диска за його нормальні анатомічні межі.

Спондилоартрит — запальне захворювання, при якому патологічні зміни діагностують у місцях прикріплення зв’язок та сухожиль до кісток. Запалення провокує больовий синдром та обмеження рухливості. Характерна особливість болю при спондилоартриті — збільшення його вираженості в стані спокою, особливо вночі або рано вранці, і зменшення при русі. Пацієнти часто скаржаться на ранкову скутість, яка зникає після розминки.

Компресійний перелом хребця — виникає, коли тіло хребця стискається чи сплющується, найчастіше внаслідок остеопорозу, травми чи пухлини. Біль при компресійному переломі зазвичай виникає раптово, біль у попереку значно виражений. Стан погіршується під час руху, особливо при спробах зігнутися або повернутися.

ПМС — ще одна причина, від чого болить спина у жінок. Він характеризується широким спектром фізичних та емоційних симптомів, зазвичай проявляється за кілька днів до початку менструації. Серед численних проявів ПМС біль внизу спини посідає особливе місце. Він не тільки є одним із найбільш характерних симптомів, але й здатен суттєво вплинути на якість життя жінки в передменструальний період.

Чому болить поперек у жінок при менструації?

Біль у попереку під час менструального циклу може бути як звичайним фізіологічним процесом, так і ознакою прихованих проблем зі здоров’ям. У нормі він пов’язаний з природними змінами в організмі жінки:

скороченнями матки;

підвищеною чутливістю до болю внаслідок гормональних коливань.

Однак іноді біль у попереку може сигналізувати про більш серйозні стани (ендокринні порушення, гінекологічні захворювання на зразок ендометріозу або новоутворень, запальних процесів у малому тазі або навіть порушень з боку нирок).

За скільки днів до місячних болить поперек? Як правило, больовий синдром при ПМС зазвичай починається за 5–7 днів до початку менструації й триває протягом перших днів циклу. Жінка може відчувати ниючий біль у попереку з одного (праворуч або ліворуч) або двох боків (дискомфорт відчувається з двох боків).

Як і чим лікувати поперек?

Лікування болю в попереку, як правило, консервативне. Обсяг фармакотерапії підбирається індивідуально для кожного хворого. Він охоплює:

анальгетики для усунення гострого больового синдрому;

для усунення гострого больового синдрому; нестероїдні протизапальні препарати , які усувають не лише біль, а й запалення;

, які усувають не лише біль, а й запалення; антидепресанти при хронічному болю (їх застосування в цій галузі все ще вивчається);

при хронічному болю (їх застосування в цій галузі все ще вивчається); інші групи лікарських засобів.

Для місцевого впливу застосовують різні креми, спреї, пластирі та ін. Важливо розуміти, що медикаментозна терапія — лише частина комплексного підходу. Вона часто поєднується з фізіотерапією, лікувальною фізкультурою та іншими немедикаментозними методами. Як правило, миттєво позбутися болю в попереку неможливо. Для цього слід провести курс фармакотерапії, слідувати іншим рекомендаціям лікаря.

Що робити, якщо спина в поперековому відділі болить після курсу консервативної терапії? У цьому разі розглядається питання хірургічного втручання.

Негайно звернутися по медичну допомогу слід у випадках болю у спині:

що розвинувся після травми;

вираженість якого збільшується у стані спокою або вночі, при кашлі або сечовипусканні;

при іррадіації в ноги з відчуттям слабкості, оніміння або поколювання в кінцівках;

при приєднанні до болю в спині підвищення температури тіла або нез’ясованого зменшення маси тіла;

при проблемах із контролем сечовипускання чи дефекації.

Профілактика болю в попереку

Для профілактики болю в попереку слід дотримуватися комплексу рекомендацій, що охоплюють різні аспекти життя: