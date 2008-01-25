Азитроміцин: питання та відповіді

Азитроміцин — антибіотик з групи макролідів. Його особливість полягає в тому, що концентрація азитроміцину в осередку інфекції перевищує концентрацію в плазмі крові майже в 50 разів (за це його ще називають «тканинним» антибіотиком). Крім того, на відміну від інших макролідів, він може діяти не лише бактеріостатично, а й бактерицидно (тобто не лише уповільнювати ріст та розмноження бактерій, а й «вбивати» їх). Уже в першу добу після прийому концентрація азитроміцину в осередку інфекції багаторазово перевищує мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) цього антибіотика. Інша важлива особливість полягає в тому, що МІК азитроміцину зберігається протягом 7 днів після закінчення 3-денного курсу лікування. Це означає, що, прийнявши 3 дози препарату протягом 3 днів, ми отримуємо по суті 10-денний курс лікування.

Показання для застосування азитроміцину?

Азитроміцин застосовується при різних інфекціях, викликаних чутливими до азитроміцину мікроорганізмами. Так, цей антибіотик призначається для лікування пацієнтів з бактеріальними фарингітами та тонзилітами, синуситами, середніми отитами, бактеріальними бронхітами та пневмоніями, різними інфекціями м’яких тканин, включаючи гнійничкові ураження шкіри, бешиху та звичайні вугри, мігруючу еритему (викликану бореліями , що передаються при укусі кліща), деяких інфекціях статевих органів (неускладнений генітальний хламідіоз).

До якої групи антибіотиків належить азитроміцин?

Азитроміцин належить до групи макролідів.

Як приймати азитроміцин?

Азитроміцин у дозі 500 мг слід приймати по 1 таблетці (капсулі) 1 раз на добу, щодня в один і той самий час протягом 3 днів. Курсова доза становить 1,5 г препарату. У той же час у деяких випадках (наприклад у разі мігруючої еритеми; захворюваннях, що передаються статевим шляхом) режим прийому та курсова доза препарату можуть відрізнятися. Важливо, що азитроміцин не можна приймати з їжею: порушується його всмоктування. Так, азитроміцин приймають за годину до прийому їжі або через 2 год після. Азитроміцин також випускається у формі капсул та пігулок з дозуванням 125 та 250 мг. При застосуванні таких доз препарату дорослому необхідно приймати по 4 або 2 капсули/таблетки за один прийом відповідно.

Для дітей зручно застосовувати гранульований порошок для приготування суспензії. Готова суспензія містить у 5 мл 200 мг азитроміцину. Доза, що рекомендується для дітей, розраховується, виходячи з маси тіла дитини — зазвичай рекомендована доза становить 10 мг на 1 кг маси тіла. Необхідну кількість препарату зручно відміряти за допомогою спеціальної мірної ложечки, що знаходиться в упаковці з препаратом.

Діти з масою тіла 45 кг і більше можуть застосовувати азитроміцин у вигляді таблеток або капсул.

Для лікування пацієнтів з пневмоніями та деякими важкими інфекціями може застосовуватися азитроміцин у вигляді ліофілізату для приготування розчину для внутрішньовенних інфузій. Він вводиться по 500 мг один раз на добу протягом 3 діб.

Як часто можна приймати азитроміцин?

Повторні курси азитроміцину рекомендується застосовувати не раніше, ніж через 3 міс після завершення попереднього курсу. Це пов’язано з можливим розвитком стійкості патогенних мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів.

Скільки днів застосовувати азитроміцин при бронхіті?

Гострий бронхіт найчастіше викликають віруси, та для його лікування не застосовують антибактеріальні препарати. У той же час за наявності симптомів, що вказують на ймовірну бактеріальну природу бронхіту (відходження гнійного мокротиння, фебрильна лихоманка, характерні зміни в клінічному аналізі крові) може бути рекомендований азитроміцин. Для лікування пацієнтів віком старше 18 років з бронхітом азитроміцин призначають по 500 мг 1 раз на добу протягом 3 днів.

Скільки днів можна приймати азитроміцин?

Зазвичай азитроміцин рекомендується застосовувати протягом 3 днів по 500 мг (загальна курсова доза для дорослих пацієнтів становить 1500 мг). У той же час, у разі деяких захворювань тривалість курсу лікування може відрізнятися. Так, наприклад, при мігруючій еритемі в 1-й день лікування рекомендується прийняти 1000 мг і з 2-го по 5-й день — по 500 мг 1 раз на добу (загальна курсова доза становить 3000 мг). При акне вульгаріс загальна курсова доза становить 6000 мг. У перші 3 дні рекомендується прийом по 500 мг на добу, потім протягом 9 тиж — по 500 мг 1 раз на тиждень.

За яких діагнозів призначають азитроміцин?

Азитроміцин застосовується при різних інфекціях, спричинених чутливими до азитроміцину мікроорганізмами. Так, цей антибіотик призначають для лікування пацієнтів з бактеріальними фарингітами та тонзилітами, синуситами, середніми отитами, бактеріальними бронхітами та пневмоніями, різними інфекціями м’яких тканин, включаючи гнійничкові ураження шкіри, бешиху та звичайні вугри, мігруючу еритему (викликають борелії, що передаються під час укусу кліща), деякими інфекціями статевих органів (неускладнений генітальний хламідіоз).

Скільки днів приймати азитроміцин при пневмонії?

Азитроміцин для лікування пневмонії необхідно приймати 1 раз на добу по 500 мг протягом 3 днів.

Як швидко починає діяти азитроміцин?

Азитроміцин починає діяти вже через 2–3 год після першого прийому препарату — оскільки саме в цей період досягається максимальна його концентрація в плазмі крові.

У яких випадках азитроміцин може бути рекомендований пацієнтам з пневмонією?

Згідно з національними та міжнародними рекомендаціями щодо лікування позалікарняної пневмонії азитроміцин застосовується для лікування осіб з неважкою пневмонією. Так, він може застосовуватися як монотерапія у хворих з пневмонією легкого ступеня тяжкості, які не приймали протягом попередніх 3 міс антибіотики і не мають супутніх захворювань. У таких випадках показаннями для застосування азитроміцину є підозра на те, що пневмонія викликана «атиповою» флорою (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniaе, Legionella spp.) або відсутній клінічний ефект при застосуванні бета-лактамних антибіотиків. У разі якщо у пацієнта є супутні захворювання або він приймав протягом попередніх 3 міс антибіотики, йому рекомендується комбінована терапія азитроміцином і «захищеним» пеніциліном (наприклад амоксицилін/клавуланат).

Чи можливе комбіноване застосування азитроміцину з іншими антибіотиками?

Комбінація азитроміцину з іншими антибіотиками можлива. Може бути рекомендовано поєднання азитроміцину з антибіотиками практично всіх основних груп антибактеріальних препаратів (β-лактамними антибіотиками, фторхінолонами, аміноглікозидами, рифампіцином).

Як поєднується азитроміцин з іншими препаратами, що застосовуються при пневмонії?

Азитроміцин дозволяється застосовувати з такими препаратами, як амінофілін, метилпреднізолон, оскільки він має слабко виражений інгібуючий вплив на ізофермент цитохрому Р450 і не порушує метаболізм цих препаратів.

Чи підвищує азитроміцин імунітет?

Встановлено, що азитроміцин та інші антибіотики групи макролідів мають імуномодулювальний та протизапальний ефекти. Так, азитроміцин сприяє посиленню природної імунної відповіді організму на інфекцію: він підвищує активність імунних клітин та сприяє завершенню запального процесу. Крім того, азитроміцин допомагає знизити гіперреактивність дихальних шляхів при захворюваннях органів дихання.

Що краще — Сумамед чи Азітроміцин?

Азитроміцин і Сумамед містять одну і ту ж саму діючу речовину — азитроміцин.

Як приймати пробіотики з антибіотиками?

Пробіотики при лікуванні антибіотиками призначають для профілактики розвитку дисбактеріозу, антибіотик-асоційованої діареї. Рекомендується приймати пробіотик з першого дня антибактеріальної терапії.

Чи можна застосовувати азитроміцин понад 3 дні?

Азитроміцин застосовується понад 3 дні суворо за показаннями, вказаними в інструкції. Зазвичай 3-денного курсу лікування достатньо, оскільки після 3 днів прийому препарату протягом 7 днів зберігається ефективна концентрація препарату в осередку запалення (що відповідає звичному 10-денному курсу лікування іншими антибіотиками).