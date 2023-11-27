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Активні речовини — “Д”ДУТАСТЕРИД (DUTASTERIDUM)

ДУТАСТЕРИД (DUTASTERIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Аводарт капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 90; ГлаксоСмітКляйн
Аводарт Капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 90 ГлаксоСмітКляйн
В 586 аптеках
від 1322,30 грн
Ціни в аптеках
Дустарін® капсули м'які, 0,5 мг, блістер, № 30; Київський вітамінний завод
Дустарін® Капсули м'які, 0,5 мг, блістер, № 30 Київський вітамінний завод
В 574 аптеках
від 360,46 грн
Ціни в аптеках
Аводарт капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 30; ГлаксоСмітКляйн
Аводарт Капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 30 ГлаксоСмітКляйн
В 521 аптеці
від 507,59 грн
Ціни в аптеках
Простід капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 30; Euro Lifecare
Простід Капсули м'які желатинові, 0,5 мг, блістер, № 30 Euro Lifecare
В 305 аптеках
від 378,46 грн
Ціни в аптеках
Дутастерид-Віста капсули м'які, 0,5 мг, блістер, № 30; Містрал Кепітал Менеджмент
Дутастерид-Віста Капсули м'які, 0,5 мг, блістер, № 30 Містрал Кепітал Менеджмент
В 127 аптеках
від 466,30 грн
Ціни в аптеках
Дутастерид-Віста капсули м'які, 0,5 мг, блістер, № 90; Містрал Кепітал Менеджмент
Дутастерид-Віста Капсули м'які, 0,5 мг, блістер, № 90 Містрал Кепітал Менеджмент
В 84 аптеках
від 1282,67 грн
Ціни в аптеках

подвійний інгібітор 5a-редуктази, що гальмує тип 1 та тип 2 ізоферментів 5a-редуктази, які відповідають за перетворення тестостерону на 5a-дигідротестостерон; андроген, який відповідає за гіперплазію тканини передміхурової залози.

лікування симптомів середнього та тяжкого ступеня доброякісної гіперплазії передміхурової залози; зменшення ризику виникнення г. затримки сечі та у разі необхідності хірургічного втручання у хворих з симптомами середнього та тяжкого ступеня доброякісної гіперплазії передміхурової залози.

внутрішньо р/оs, самостійно або у комбінації з α-блокатором - тамсулозином (0,4 мг); рекомендована доза для дорослих чоловіків - 0,5 мг/добу; застосовувати не менше 6 міс.

гіперчутливість до дутастериду, інших інгібіторів 5a-редуктази, сої, арахісу або інших компонентів ЛЗ; жінкам та дітям; хворим з тяжкою ПН.

імпотенція, зміна (зниження) лібідо; порушення еякуляції; болісність грудної залози та її гіпертрофію; СН; лівошлуночкова недостатність, г. лівошлуночкова недостатність, кардіогенний шок, г.СН, правошлуночкова недостатність, г.правошлуночкова недостатність, застійна кардіоміопатія, серцево-легенева недостатність, шлуночкова недостатність, запаморочення; АР, висипання, свербіж, кропив‘янку, локалізований набряк та ангіоневротичний набряк; депресивний настрій; алопеція (головним чином втрата волосся на тілі), гіпертрихоз; тестикулярний біль та набряк; рак грудної залози у чоловіків.