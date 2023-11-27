ДУТАСТЕРИД (DUTASTERIDUM) Діюча речовина
подвійний інгібітор 5a-редуктази, що гальмує тип 1 та тип 2 ізоферментів 5a-редуктази, які відповідають за перетворення тестостерону на 5a-дигідротестостерон; андроген, який відповідає за гіперплазію тканини передміхурової залози.
лікування симптомів середнього та тяжкого ступеня доброякісної гіперплазії передміхурової залози; зменшення ризику виникнення г. затримки сечі та у разі необхідності хірургічного втручання у хворих з симптомами середнього та тяжкого ступеня доброякісної гіперплазії передміхурової залози.
внутрішньо р/оs, самостійно або у комбінації з α-блокатором - тамсулозином (0,4 мг); рекомендована доза для дорослих чоловіків - 0,5 мг/добу; застосовувати не менше 6 міс.
гіперчутливість до дутастериду, інших інгібіторів 5a-редуктази, сої, арахісу або інших компонентів ЛЗ; жінкам та дітям; хворим з тяжкою ПН.
імпотенція, зміна (зниження) лібідо; порушення еякуляції; болісність грудної залози та її гіпертрофію; СН; лівошлуночкова недостатність, г. лівошлуночкова недостатність, кардіогенний шок, г.СН, правошлуночкова недостатність, г.правошлуночкова недостатність, застійна кардіоміопатія, серцево-легенева недостатність, шлуночкова недостатність, запаморочення; АР, висипання, свербіж, кропив‘янку, локалізований набряк та ангіоневротичний набряк; депресивний настрій; алопеція (головним чином втрата волосся на тілі), гіпертрихоз; тестикулярний біль та набряк; рак грудної залози у чоловіків.