подвійний інгібітор 5a-редуктази, що гальмує тип 1 та тип 2 ізоферментів 5a-редуктази, які відповідають за перетворення тестостерону на 5a-дигідротестостерон; андроген, який відповідає за гіперплазію тканини передміхурової залози.