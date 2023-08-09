р-ції підвищеної чутливості, включаючи свербіж, кропив’янку і набряк Квінке (в тому числі набряк губ, язика, горла і обличчя),зниження лібідо,зниження лібідо, що може продовжитись після припинення терапії, депресія, прискорене серцебиття, підвищений рівень ферментів печінки, висип, свербіж, кропив’янка, імпотенція, розлад еякуляції, болючість та збільшення молочних залоз, біль у яєчках, еректильна дисфункція, яка може тривати після припинення лікування; чоловіче безпліддя та/або оборотні порушення якості сперми (про нормалізацію або покращення якості сперми повідомлялося після припинення прийому фінастериду), зменшення еякуляту.