ФІНАСТЕРИД (FINASTERIDUM) Діюча речовина
специфічний інгібітор 5-α-редуктази типу II, внутрішньоклітинного ферменту, який перетворює тестостерон у більш активний андроген дигідротестостерон (ДГТ); високоефективно знижує циркулюючий і внутрішньопростатичний ДГТ; не має спорідненості з рецепторами андрогенів.
доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) у пацієнтів зі збільшеною передміхуровою залозою з метою зменшення розмірів (регресії) збільшеної залози, поліпшення відтоку сечі та зменшення симптомів, пов’язаних з ДГПЗ; зниження ризику виникнення г. затримки сечі та необхідності хірургічного втручання, у т. ч. трансуретрорезекції передміхурової залози і простатектомії.
р/оs; рекомендована доза - 5 мг 1 р/день; можна застосовувати як монотерапію у комбінації з α-блокатором доксазозином; термін лікування визначається індивідуально, для оцінки ефективності дії необхідно принаймні шестимісячний прийом препарату, після чого необхідно продовжити лікування.
гіперчутливість до фінастериду або до будь-якого компонента ЛЗ; діти, жінки; вагітність.
р-ції підвищеної чутливості, включаючи свербіж, кропив’янку і набряк Квінке (в тому числі набряк губ, язика, горла і обличчя),зниження лібідо,зниження лібідо, що може продовжитись після припинення терапії, депресія, прискорене серцебиття, підвищений рівень ферментів печінки, висип, свербіж, кропив’янка, імпотенція, розлад еякуляції, болючість та збільшення молочних залоз, біль у яєчках, еректильна дисфункція, яка може тривати після припинення лікування; чоловіче безпліддя та/або оборотні порушення якості сперми (про нормалізацію або покращення якості сперми повідомлялося після припинення прийому фінастериду), зменшення еякуляту.