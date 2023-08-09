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Активні речовини — “Ф”ФІНАСТЕРИД (FINASTERIDUM)

ФІНАСТЕРИД (FINASTERIDUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Простан таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Технолог
Простан Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Технолог
В 834 аптеках
від 348,75 грн
Ціни в аптеках
Пенестер® таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Зентіва
Пенестер® Таблетки, вкриті оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Зентіва
В 415 аптеках
від 445,22 грн
Ціни в аптеках
Бінфін таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Гетеро Лабс
Бінфін Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Гетеро Лабс
В 200 аптеках
від 331,05 грн
Ціни в аптеках
Аденостерид-Здоров'я таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30; Здоров'я ФК
Аденостерид-Здоров'я Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, у картонній коробці, у карт. коробці, № 30 Здоров'я ФК
В 62 аптеках
від 280,09 грн
Ціни в аптеках
Финастерид Дженефарм таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Дженефарм
Финастерид Дженефарм Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Дженефарм
В 42 аптеках
від 518,50 грн
Ціни в аптеках
Фінаген таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30; Ауробіндо Фарма
Фінаген Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 30 Ауробіндо Фарма
Немає в наявності

специфічний інгібітор 5-α-редуктази типу II, внутрішньоклітинного ферменту, який перетворює тестостерон у більш активний андроген дигідротестостерон (ДГТ); високоефективно знижує циркулюючий і внутрішньопростатичний ДГТ; не має спорідненості з рецепторами андрогенів.

доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) у пацієнтів зі збільшеною передміхуровою залозою з метою зменшення розмірів (регресії) збільшеної залози, поліпшення відтоку сечі та зменшення симптомів, пов’язаних з ДГПЗ; зниження ризику виникнення г. затримки сечі та необхідності хірургічного втручання, у т. ч. трансуретрорезекції передміхурової залози і простатектомії.

р/оs; рекомендована доза - 5 мг 1 р/день; можна застосовувати як монотерапію у комбінації з α-блокатором доксазозином; термін лікування визначається індивідуально, для оцінки ефективності дії необхідно принаймні шестимісячний прийом препарату, після чого необхідно продовжити лікування.

гіперчутливість до фінастериду або до будь-якого компонента ЛЗ; діти, жінки; вагітність.

р-ції підвищеної чутливості, включаючи свербіж, кропив’янку і набряк Квінке (в тому числі набряк губ, язика, горла і обличчя),зниження лібідо,зниження лібідо, що може продовжитись після припинення терапії, депресія, прискорене серцебиття, підвищений рівень ферментів печінки, висип, свербіж, кропив’янка, імпотенція, розлад еякуляції, болючість та збільшення молочних залоз, біль у яєчках, еректильна дисфункція, яка може тривати після припинення лікування; чоловіче безпліддя та/або оборотні порушення якості сперми (про нормалізацію або покращення якості сперми повідомлялося після припинення прийому фінастериду), зменшення еякуляту.