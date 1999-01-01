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Інші вироби медичного призначення
Гелі/креми
гелі/креми для ультразвукових досліджень
гели/креми для лікування та профілактики
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Бепантен® Сенсідерм
Крем 50 г №1
Байєр Консьюмер Кер
від
351,82
грн
в 783 аптеках
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КРЕМ MEDIDERM®
100 г №1
Spreewalder Arzneimittel
від
150,61
грн
в 741 аптеці
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КРЕМ MEDIDERM®
Банка 500 г №1
Spreewalder Arzneimittel
від
347,58
грн
в 722 аптеках
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Гіало4 плюс
Крем 25 г №1
Євролек-Україна
від
300,39
грн
в 564 аптеках
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Гідрофемін Плюс
Гель піхвовий туба 75 г з аплікатором №1
Егіс
від
359,38
грн
в 522 аптеках
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КРЕМ MEDIDERM®
1000 г №1
Spreewalder Arzneimittel
від
532,95
грн
в 503 аптеках
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Емоліум® Інтенсив Про Ультразволожуючий бальзам
Бальзам 500 г №1
Perrigo Company
від
580,19
грн
в 418 аптеках
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Papilocare®
Гель вагінальний 5 мл №7
Procare Health Iberia
від
746,55
грн
в 415 аптеках
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ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ
Гель 10 г №1
Амакса Фарма
від
827,27
грн
в 413 аптеках
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ГЕЛЬ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РУБЦІВ СТРАТАДЕРМ
Гель 5 г №1
Амакса Фарма
від
585,05
грн
в 407 аптеках
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Кучику® Крем захисний з оксидом цинку
Банка 100 г №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
214,55
грн
в 405 аптеках
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Бусті гель Ag+
Гель туба алюмінієва 100 г №1
Фармак
від
226,84
грн
в 398 аптеках
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POXCLIN ОХОЛОДЖУЮЧИЙ МУС
100 мл №1
YouMedical BV
від
511,00
грн
в 395 аптеках
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Гіало4 плюс
Крем 100 г №1
Євролек-Україна
від
668,15
грн
в 384 аптеках
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Крем ОлаКеа
Крем 40 г №1
Евродраг Лабораторіз
від
208,88
грн
в 380 аптеках
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ІЗОГІДРОНІК гель для зволоження порожнини носа з гіалуроновою кислотою
Гель туба 20 г №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
від
224,65
грн
в 367 аптеках
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Доменорм® Вагінальний зволожуючий гель з гіалуроновою кислотою та ліпосомами
Гель туба 30 г з вагінальним аплікатором №1
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
від
376,02
грн
в 362 аптеках
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Гіало4 скін
Крем 25 г №1
Євролек-Україна
від
331,45
грн
в 347 аптеках
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Наскар гель для лікування рубців
Гель туба 15 г №1
Амакса
від
750,50
грн
в 340 аптеках
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Дерматікс Ультра гель силіконовий
Гель туба 15 г №1
МЕДА Фармасьютікалз Світселенд ГмбХ
від
1211,00
грн
в 338 аптеках
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Форма випуску
EBV1000
EBV250
EBV40
EBVS5000 sp
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G008, прозорий
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гель вагінал.
гель піхв.
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банка 50 г
банка 100 г
банка 500 г
каністра 5 л
каністра 5000 г
пакет 40 г
пляшка 1 л
пляшка 260 мл
пляшка 1000 г
саше 15 мл
сумка 5000 г
туба 2 г
туба 15 г
туба 15 мл
туба 20 г
туба 30 г
туба 30 мл
туба 40 г
туба 50 г
туба 75 г
туба 75 мл
туба алюм. 100 г
туба з аплікатором-дозатором 15 мл
туба моно-доза 5 г
фл. з дозатором 100 мл
флакон roll-on 15 мл
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Кількість штук в упаковці
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7
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Виробник
3M
Amaxa Pharma
Anton Hubner
Aristo Pharma
B. Braun
Benedetti & Co. Biosolutions S.r.l.
Ceracarta
Deflamed GmbH
Delta Medical Promotions AG
Egis
Eurodrug Laboratories
Ioulia & Irene Tsetis Pharmaceutical Laboratories
Paul Hartmann
Pernix Pharma Pharmaceutical Manufacturing
Procare Health Iberia
Serrix
Spreewalder Arzneimittel
Ultragel 2000 Hungary
YouMedical BV
Євролек-Україна
ІЛАН ФАРМ
Амакса
Артесфарм
Байєр Консьюмер Кер
Ворвартс Фарма
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Допомога-I
Евролек-Украина
ЛЕГЕР ФАРМА
ЛЕГЕР ФАРМА ООО
МЕДА Фармасьютікалз Світселенд ГмбХ
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПП Чарлі
Перріго Компані
Представництво Баум Фарм ГмбХ
ТВЕЛ
ТВЭЛ УКРАИНА
Фармак
Чарли
Эскулап-39
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