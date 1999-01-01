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Комплектуючі до медичного обладнання
Медичні вироби
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Комплектуючі до медичного обладнання
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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГА RED DOT™ НА ЗПІНЕНІЙ ОСНОВІ З ЛИПКИМ ГЕЛЕМ
2560 №50
3М
від
353,12
грн
в 317 аптеках
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Маример бебі® одноразові фільтри
2 назальні насадки в упаковці №20
Лаб. Жільбер
від
426,10
грн
в 289 аптеках
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ЧОХОЛ НА МІКРОСКОП ДЛЯ НЕЙРОХІРУРГІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
205 х 120 см №1
Технокомплекс
від
366,00
грн
в 283 аптеках
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АДАПТЕР МЕРЕЖЕВИЙ
Ad-1024c №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
283,10
грн
в 214 аптеках
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ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
C-3 синій №1
Б. Браун
від
28,30
грн
в 61 аптеці
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ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЛІКІВ ДО НЕБУЛАЙЗЕРА BR-CN143
2b 6 мл №1
Shenzhen Bi-Rich Medical Devices Co.
від
90,45
грн
в 40 аптеках інших міст
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Кран інфузійний 3-ходовий
Білий №1
Юрія-Фарм
від
19,07
грн
в 33 аптеках інших міст
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АДАПТЕР ЕЛЕКТРОМЕРЕЖИ модель LD-N057
№1
Літтл Доктор
від
247,61
грн
в 32 аптеках інших міст
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Кран інфузійний 3-ходовий
Червоний №1
Юрія-Фарм
від
19,07
грн
в 30 аптеках інших міст
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БЛОК ЖИВЛЕННЯ (АДАПТЕР S) OMRON
9515336-9 №1
Omron Healthcare
від
436,80
грн
в 27 аптеках інших міст
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ЧОХОЛ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛУ "МЕЙО" "СЛАВНА®"
150 см х 80 см стерильн. №1
Технокомплекс
від
36,96
грн
в 16 аптеках
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Краник 3-ходовий "Alexpharm"
№1
Global Medikit
від
15,52
грн
в 13 аптеках
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НАКІНЕЧНИК КУХЛЯ ЕСМАРХА
Fr 24 №1
Каммед
від
20,85
грн
в 13 аптеках
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НАКІНЕЧНИК ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИЙ ДЛЯ КУХЛЯ ЕСМАРХА ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
8х165 мм стерильний, для дорослих №1
Медико-Сміла
від
45,37
грн
в 12 аптеках
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ПОДОВЖУВАЧ "ВОЛЕС" ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ МАГІСТРАЛЕЙ ВИСОКОГО ТИСКУ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
150 см №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
від
15,60
грн
в 11 аптеках
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ЗМІННІ НАСАДКИ ОТРИВІН БЕБІ
№10
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
51,00
грн
в 9 аптеках інших міст
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ЧОХОЛ ДЛЯ СВІТЛОВОДА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
250 х 18 см ламін.спанбонд 45г/м2 №1
Технокомплекс
від
49,91
грн
в 8 аптеках
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№16 №1
Світ літньої людини
від
44,20
грн
в 8 аптеках
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Кран інфузійний 3-ходовий
Ліпідорезистентний синій №1
Юрія-Фарм
від
22,79
грн
в 7 аптеках інших міст
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ПЕРЕГОРОДКА З КРІПЛЕННЯМ TS-110
M №1
Horsing Enterprises Co. Ltd
від
122,70
грн
в 7 аптеках інших міст
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Форма випуску
0,9 х 2 мм
1,0 х 2,0
1,5 х 2,7 мм
100 см х 40 см
100 х 7 см
110 мм х 25 м
112 х 90 х 122
14.1205
145 мм х 30 м
150 см х 80 см
152 х 90 х 150
200 х 15 см
205 х 120 см
210 х 30 см
2223
250 см х 120 см
250 см х 15 см
250 х 15 см
250 х 18 см
250 х 30 см
2560
2B
3521000
50 мм х 50 м
55 мм діаметр
57 мм х 18 м
57 х 47 х 40 см
8,0
80 мм х 23 м
80 мм х 30 м
8х165 мм
9515336-9
AD-1024c
C синій
C-3
DD.522.010
F 55
F-55
FS-50
Fr 18
Fr 24
HHP-CM01 (9546045-8)
K3V
M
S
d 100 см
d 150 см
Максі, 1 діагностич. підгузок+
Міді, 1 діагностич. підгузок+
Міні, 1 діагностич. підгузок+
Міні, 2 діагностич. підгуз.+
Трубка пацієнта
Юніор, 1 діагностич. підгузок+
Юніор, 2 діагностич. підгузка+
біла
білий
д/доросл.
до моделі ЕМ 22
до моделі ЕМ 32/37/39
до моделі ЕМ 40/80
до моделі ЕМ 41/49/80/95
ліпідорезистентний
н/ст.
синя
стандарт
тип Т-1
червоний
№16
№19
№21
№25
№28
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Пакування
4.6 мм
5
6 мл
7 см
10 см
25 см
150 см
200 см
250 см
жовта
рідкий гель
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Кількість штук в упаковці
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30
50
100
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Виробник
3M
Balton
Becton Dickinson
Beurer GmbH
Bode Chemie
Chengdu Rich Science Industry
EF Medica
F.L. MEDICAL s.r.l.
Falcon
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Global Medikit
Horsing Enterprises
Intersurgical
Intersurgical UAB
Jiangsu Suyun Medical Materials
Leonhard Lang
Meditec SRL
Medtron AG
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
Omron Healthcare
Palma Group SA
Poly Medicure
Sarstedt
Shenzhen Bi-Rich Medical Devices Co.
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
Ulrich GmbH & Co. KG
Ultra for Medical Products
VOGT MEDICAL
Vacutest Kima
Б. Браун
ВОГТ МЕДІКАЛ
Допомога-I
Каммед
Киевгума
Лаб. Жільбер
Літтл Доктор
Медико-Смела
Медхауз Свіс Гмбх
Мир пожилого человека
Солар
Технокомплекс
Технокомплекс Фирма
Торговый дом Виктер Плюс
Юрія-Фарм
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