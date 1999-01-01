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Медичні вироби
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Комплектуючі до медичного обладнання

Медичні вироби

21Комплектуючі до медичного обладнання

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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГА RED DOT™ НА ЗПІНЕНІЙ ОСНОВІ З ЛИПКИМ ГЕЛЕМ
ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГА RED DOT™ НА ЗПІНЕНІЙ ОСНОВІ З ЛИПКИМ ГЕЛЕМ
2560 №50
від 353,12 грн
в 317 аптеках
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Маример бебі® одноразові фільтри
Маример бебі® одноразові фільтри
2 назальні насадки в упаковці №20
Лаб. Жільбер
від 426,10 грн
в 289 аптеках
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ЧОХОЛ НА МІКРОСКОП ДЛЯ НЕЙРОХІРУРГІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ЧОХОЛ НА МІКРОСКОП ДЛЯ НЕЙРОХІРУРГІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
205 х 120 см №1
Технокомплекс
від 366,00 грн
в 283 аптеках
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АДАПТЕР МЕРЕЖЕВИЙ
АДАПТЕР МЕРЕЖЕВИЙ
Ad-1024c №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 283,10 грн
в 214 аптеках
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ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
C-3 синій №1
Б. Браун
від 28,30 грн
в 61 аптеці
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ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЛІКІВ ДО НЕБУЛАЙЗЕРА BR-CN143
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЛІКІВ ДО НЕБУЛАЙЗЕРА BR-CN143
2b 6 мл №1
Shenzhen Bi-Rich Medical Devices Co.
від 90,45 грн
в 40 аптеках інших міст
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Кран інфузійний 3-ходовий
Кран інфузійний 3-ходовий
Білий №1
Юрія-Фарм
від 19,07 грн
в 33 аптеках інших міст
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АДАПТЕР ЕЛЕКТРОМЕРЕЖИ модель LD-N057
АДАПТЕР ЕЛЕКТРОМЕРЕЖИ модель LD-N057
№1
Літтл Доктор
від 247,61 грн
в 32 аптеках інших міст
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Кран інфузійний 3-ходовий
Кран інфузійний 3-ходовий
Червоний №1
Юрія-Фарм
від 19,07 грн
в 30 аптеках інших міст
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БЛОК ЖИВЛЕННЯ (АДАПТЕР S) OMRON
БЛОК ЖИВЛЕННЯ (АДАПТЕР S) OMRON
9515336-9 №1
Omron Healthcare
від 436,80 грн
в 27 аптеках інших міст
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ЧОХОЛ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛУ "МЕЙО" "СЛАВНА®"
ЧОХОЛ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛУ "МЕЙО" "СЛАВНА®"
150 см х 80 см стерильн. №1
Технокомплекс
від 36,96 грн
в 16 аптеках
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Краник 3-ходовий "Alexpharm"
Краник 3-ходовий "Alexpharm"
№1
Global Medikit
від 15,52 грн
в 13 аптеках
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НАКІНЕЧНИК КУХЛЯ ЕСМАРХА
НАКІНЕЧНИК КУХЛЯ ЕСМАРХА
Fr 24 №1
Каммед
від 20,85 грн
в 13 аптеках
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НАКІНЕЧНИК ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИЙ ДЛЯ КУХЛЯ ЕСМАРХА ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
НАКІНЕЧНИК ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИЙ ДЛЯ КУХЛЯ ЕСМАРХА ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
8х165 мм стерильний, для дорослих №1
Медико-Сміла
від 45,37 грн
в 12 аптеках
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ПОДОВЖУВАЧ "ВОЛЕС" ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ МАГІСТРАЛЕЙ ВИСОКОГО ТИСКУ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
ПОДОВЖУВАЧ "ВОЛЕС" ДЛЯ ІНФУЗІЙНИХ МАГІСТРАЛЕЙ ВИСОКОГО ТИСКУ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
150 см №1
Shree Umiya Surgical pvt. Ltd
від 15,60 грн
в 11 аптеках
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ЗМІННІ НАСАДКИ ОТРИВІН БЕБІ
ЗМІННІ НАСАДКИ ОТРИВІН БЕБІ
№10
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від 51,00 грн
в 9 аптеках інших міст
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ЧОХОЛ ДЛЯ СВІТЛОВОДА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ЧОХОЛ ДЛЯ СВІТЛОВОДА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
250 х 18 см ламін.спанбонд 45г/м2 №1
Технокомплекс
від 49,91 грн
в 8 аптеках
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№16 №1
Світ літньої людини
від 44,20 грн
в 8 аптеках
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Кран інфузійний 3-ходовий
Кран інфузійний 3-ходовий
Ліпідорезистентний синій №1
Юрія-Фарм
від 22,79 грн
в 7 аптеках інших міст
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ПЕРЕГОРОДКА З КРІПЛЕННЯМ TS-110
ПЕРЕГОРОДКА З КРІПЛЕННЯМ TS-110
M №1
Horsing Enterprises Co. Ltd
від 122,70 грн
в 7 аптеках інших міст
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