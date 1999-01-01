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21Комплектуючі до медичного обладнання

Інші комплектуючі
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Маример бебі® одноразові фільтри
Маример бебі® одноразові фільтри
2 назальні насадки в упаковці №20
Лаб. Жільбер
від 426,10 грн
в 289 аптеках
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ЧОХОЛ НА МІКРОСКОП ДЛЯ НЕЙРОХІРУРГІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ЧОХОЛ НА МІКРОСКОП ДЛЯ НЕЙРОХІРУРГІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
205 х 120 см №1
Технокомплекс
від 366,00 грн
в 283 аптеках
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ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЛІКІВ ДО НЕБУЛАЙЗЕРА BR-CN143
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЛІКІВ ДО НЕБУЛАЙЗЕРА BR-CN143
2b 6 мл №1
Shenzhen Bi-Rich Medical Devices Co.
від 90,45 грн
в 40 аптеках інших міст
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ЧОХОЛ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛУ "МЕЙО" "СЛАВНА®"
ЧОХОЛ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛУ "МЕЙО" "СЛАВНА®"
150 см х 80 см стерильн. №1
Технокомплекс
від 36,96 грн
в 16 аптеках
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НАКІНЕЧНИК КУХЛЯ ЕСМАРХА
НАКІНЕЧНИК КУХЛЯ ЕСМАРХА
Fr 24 №1
Каммед
від 20,85 грн
в 13 аптеках
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НАКІНЕЧНИК ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИЙ ДЛЯ КУХЛЯ ЕСМАРХА ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
НАКІНЕЧНИК ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИЙ ДЛЯ КУХЛЯ ЕСМАРХА ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
8х165 мм стерильний, для дорослих №1
Медико-Сміла
від 45,37 грн
в 12 аптеках
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ЗМІННІ НАСАДКИ ОТРИВІН БЕБІ
ЗМІННІ НАСАДКИ ОТРИВІН БЕБІ
№10
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від 51,00 грн
в 9 аптеках інших міст
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№16 №1
Світ літньої людини
від 44,20 грн
в 8 аптеках
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ЧОХОЛ ДЛЯ СВІТЛОВОДА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ЧОХОЛ ДЛЯ СВІТЛОВОДА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
250 х 18 см ламін.спанбонд 45г/м2 №1
Технокомплекс
від 49,91 грн
в 8 аптеках
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ПЕРЕГОРОДКА З КРІПЛЕННЯМ TS-110
ПЕРЕГОРОДКА З КРІПЛЕННЯМ TS-110
M №1
Horsing Enterprises Co. Ltd
від 122,70 грн
в 7 аптеках інших міст
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ІНЖЕКТОР АНГІОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ XD 200 X
ІНЖЕКТОР АНГІОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ XD 200 X
Трубка пацієнта 250 см xd 2040 №1
Ulrich GmbH & Co. KG
від 747,27 грн
в 4 аптеках інших міст
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№25 №1
Світ літньої людини
від 48,35 грн
в 4 аптеках
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№28 №1
Світ літньої людини
від 22,55 грн
в 4 аптеках
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ЗАГЛУШКА ІН-СТОППЕР
ЗАГЛУШКА ІН-СТОППЕР
Жовта 4238010 №1
Б. Браун
від 10,85 грн
в 4 аптеках
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№19 №1
Світ літньої людини
від 44,20 грн
в 4 аптеках
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ЧОХОЛ ДЛЯ ШНУРА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ЧОХОЛ ДЛЯ ШНУРА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
250 см х 15 см №1
Технокомплекс
від 33,47 грн
в 4 аптеках
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№21 №1
Світ літньої людини
від 49,52 грн
в 4 аптеках
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ПЕРЕГОРОДКА З КРІПЛЕННЯМ TS-110
ПЕРЕГОРОДКА З КРІПЛЕННЯМ TS-110
S №1
Horsing Enterprises Co. Ltd
від 135,59 грн
в 3 аптеках інших міст
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ЧЕХОЛ ДЛЯ БОРМАШИНИ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ЧЕХОЛ ДЛЯ БОРМАШИНИ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
100 х 7 см №1
Технокомплекс
від 10,20 грн
в 2 аптеках інших міст
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ЧОХОЛ ДЛЯ АПАРАТУРИ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
ЧОХОЛ ДЛЯ АПАРАТУРИ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
D 150 см поліетилен 55г/м2 №1
Технокомплекс
від 72,40 грн
в 2 аптеках інших міст
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