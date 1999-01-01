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Комплектуючі до медичного обладнання
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Медичні вироби
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Комплектуючі до медичного обладнання
Інші комплектуючі
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Маример бебі® одноразові фільтри
2 назальні насадки в упаковці №20
Лаб. Жільбер
від
426,10
грн
в 289 аптеках
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ЧОХОЛ НА МІКРОСКОП ДЛЯ НЕЙРОХІРУРГІЇ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
205 х 120 см №1
Технокомплекс
від
366,00
грн
в 283 аптеках
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ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЛІКІВ ДО НЕБУЛАЙЗЕРА BR-CN143
2b 6 мл №1
Shenzhen Bi-Rich Medical Devices Co.
від
90,45
грн
в 40 аптеках інших міст
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ЧОХОЛ ДЛЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО СТОЛУ "МЕЙО" "СЛАВНА®"
150 см х 80 см стерильн. №1
Технокомплекс
від
36,96
грн
в 16 аптеках
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НАКІНЕЧНИК КУХЛЯ ЕСМАРХА
Fr 24 №1
Каммед
від
20,85
грн
в 13 аптеках
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НАКІНЕЧНИК ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНИЙ ДЛЯ КУХЛЯ ЕСМАРХА ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
8х165 мм стерильний, для дорослих №1
Медико-Сміла
від
45,37
грн
в 12 аптеках
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ЗМІННІ НАСАДКИ ОТРИВІН БЕБІ
№10
ГлаксоСмітКлайн Консьюмер Хелскеа
від
51,00
грн
в 9 аптеках інших міст
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№16 №1
Світ літньої людини
від
44,20
грн
в 8 аптеках
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ЧОХОЛ ДЛЯ СВІТЛОВОДА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
250 х 18 см ламін.спанбонд 45г/м2 №1
Технокомплекс
від
49,91
грн
в 8 аптеках
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ПЕРЕГОРОДКА З КРІПЛЕННЯМ TS-110
M №1
Horsing Enterprises Co. Ltd
від
122,70
грн
в 7 аптеках інших міст
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ІНЖЕКТОР АНГІОГРАФІЧНИЙ ДЛЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ XD 200 X
Трубка пацієнта 250 см xd 2040 №1
Ulrich GmbH & Co. KG
від
747,27
грн
в 4 аптеках інших міст
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№25 №1
Світ літньої людини
від
48,35
грн
в 4 аптеках
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№28 №1
Світ літньої людини
від
22,55
грн
в 4 аптеках
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ЗАГЛУШКА ІН-СТОППЕР
Жовта 4238010 №1
Б. Браун
від
10,85
грн
в 4 аптеках
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№19 №1
Світ літньої людини
від
44,20
грн
в 4 аптеках
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ЧОХОЛ ДЛЯ ШНУРА "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
250 см х 15 см №1
Технокомплекс
від
33,47
грн
в 4 аптеках
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ГУМОВА ОПОРА MEDOK
№21 №1
Світ літньої людини
від
49,52
грн
в 4 аптеках
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ПЕРЕГОРОДКА З КРІПЛЕННЯМ TS-110
S №1
Horsing Enterprises Co. Ltd
від
135,59
грн
в 3 аптеках інших міст
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ЧЕХОЛ ДЛЯ БОРМАШИНИ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
100 х 7 см №1
Технокомплекс
від
10,20
грн
в 2 аптеках інших міст
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ЧОХОЛ ДЛЯ АПАРАТУРИ "СЛАВНА®" СТЕРИЛЬНИЙ
D 150 см поліетилен 55г/м2 №1
Технокомплекс
від
72,40
грн
в 2 аптеках інших міст
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1
2
3
4
Форма випуску
100 см х 40 см
100 х 7 см
110 мм х 25 м
112 х 90 х 122
14.1205
145 мм х 30 м
150 см х 80 см
152 х 90 х 150
200 х 15 см
205 х 120 см
210 х 30 см
250 см х 120 см
250 см х 15 см
250 х 15 см
250 х 18 см
250 х 30 см
2B
3521000
50 мм х 50 м
57 мм х 18 м
57 х 47 х 40 см
8,0
80 мм х 23 м
80 мм х 30 м
8х165 мм
DD.522.010
Fr 24
M
S
d 100 см
d 150 см
Максі, 1 діагностич. підгузок+
Міді, 1 діагностич. підгузок+
Міні, 1 діагностич. підгузок+
Міні, 2 діагностич. підгуз.+
Трубка пацієнта
Юніор, 1 діагностич. підгузок+
Юніор, 2 діагностич. підгузка+
біла
д/доросл.
до моделі ЕМ 22
до моделі ЕМ 32/37/39
до моделі ЕМ 40/80
до моделі ЕМ 41/49/80/95
н/ст.
синя
стандарт
тип Т-1
№16
№19
№21
№25
№28
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Пакування
4.6 мм
5
6 мл
250 см
жовта
Кількість штук в упаковці
1
3
10
20
100
Виробник
Beurer GmbH
Bode Chemie
Chengdu Rich Science Industry
F.L. MEDICAL s.r.l.
Falcon
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Horsing Enterprises
Intersurgical
Jiangsu Suyun Medical Materials
Medtron AG
Ningbo Great Mountain Medical Instruments Co. Ltd
Palma Group SA
Sarstedt
Shenzhen Bi-Rich Medical Devices Co.
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
Ulrich GmbH & Co. KG
Vacutest Kima
Б. Браун
Каммед
Киевгума
Лаб. Жільбер
Медико-Смела
Мир пожилого человека
Солар
Технокомплекс
Технокомплекс Фирма
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