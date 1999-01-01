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21Комплектуючі до медичного обладнання

Електроди
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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГА RED DOT™ НА ЗПІНЕНІЙ ОСНОВІ З ЛИПКИМ ГЕЛЕМ
ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГА RED DOT™ НА ЗПІНЕНІЙ ОСНОВІ З ЛИПКИМ ГЕЛЕМ
2560 №50
від 353,12 грн
в 317 аптеках
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ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ SKINTACT
ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ SKINTACT
F-55 №1
Leonhard Lang GmbH
від 7,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ SKINTACT
ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ SKINTACT
F-55 №30
Leonhard Lang GmbH
від 254,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЕЛЕКТРОД ОДНОРАЗОВИЙ З АДГЕЗИВНОЇ ПІНИ
ЕЛЕКТРОД ОДНОРАЗОВИЙ З АДГЕЗИВНОЇ ПІНИ
55 мм діаметр рідкий гель f 55 lg №30
EF Medica Srl
від 172,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГА RED DOT™ НА ЗПІНЕНІЙ ОСНОВІ З ЛИПКИМ ГЕЛЕМ
ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГА RED DOT™ НА ЗПІНЕНІЙ ОСНОВІ З ЛИПКИМ ГЕЛЕМ
2560 №1
від 11,09 грн
в 1 аптеці
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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ
ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ
№50
від 486,94 грн
в 1 аптеці
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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ RED DOT
ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ RED DOT
2223 №50
від 663,06 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ SKINTACT
ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ SKINTACT
Fs-50 №1
Leonhard Lang GmbH
Немає в наявності
ЕЛЕКТРОД ОДНОРАЗОВИЙ З АДГЕЗИВНОЇ ПІНИ
ЕЛЕКТРОД ОДНОРАЗОВИЙ З АДГЕЗИВНОЇ ПІНИ
55 мм діаметр рідкий гель f 55 lg №1
EF Medica Srl
Немає в наявності
ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ RED DOT
ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ RED DOT
2223 №1
Немає в наявності
ЕЛЕКТРОДИ ЕКГ ОДНОРАЗОВІ
ЕЛЕКТРОДИ ЕКГ ОДНОРАЗОВІ
F 55 №1
Ceracarta
Немає в наявності
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