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Комплектуючі до медичного обладнання
Електроди
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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГА RED DOT™ НА ЗПІНЕНІЙ ОСНОВІ З ЛИПКИМ ГЕЛЕМ
2560 №50
3М
від
353,12
грн
в 317 аптеках
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ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ SKINTACT
F-55 №1
Leonhard Lang GmbH
від
7,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ SKINTACT
F-55 №30
Leonhard Lang GmbH
від
254,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЕЛЕКТРОД ОДНОРАЗОВИЙ З АДГЕЗИВНОЇ ПІНИ
55 мм діаметр рідкий гель f 55 lg №30
EF Medica Srl
від
172,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГА RED DOT™ НА ЗПІНЕНІЙ ОСНОВІ З ЛИПКИМ ГЕЛЕМ
2560 №1
3М
від
11,09
грн
в 1 аптеці
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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ
№50
3М
від
486,94
грн
в 1 аптеці
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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ RED DOT
2223 №50
3М
від
663,06
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЕКГ ЕЛЕКТРОДИ SKINTACT
Fs-50 №1
Leonhard Lang GmbH
Немає в наявності
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ЕЛЕКТРОД ОДНОРАЗОВИЙ З АДГЕЗИВНОЇ ПІНИ
55 мм діаметр рідкий гель f 55 lg №1
EF Medica Srl
Немає в наявності
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ЕЛЕКТРОДИ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ RED DOT
2223 №1
3М
Немає в наявності
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ЕЛЕКТРОДИ ЕКГ ОДНОРАЗОВІ
F 55 №1
Ceracarta
Немає в наявності
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Форма випуску
2223
2560
55 мм діаметр
F 55
F-55
FS-50
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Пакування
рідкий гель
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Виробник
3M
EF Medica
Leonhard Lang
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