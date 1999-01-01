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Комплектуючі до медичного обладнання
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ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
C-3 синій №1
Б. Браун
від
28,30
грн
в 61 аптеці
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Кран інфузійний 3-ходовий
Білий №1
Юрія-Фарм
від
19,07
грн
в 33 аптеках інших міст
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Кран інфузійний 3-ходовий
Червоний №1
Юрія-Фарм
від
19,07
грн
в 30 аптеках інших міст
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Краник 3-ходовий "Alexpharm"
№1
Global Medikit
від
15,52
грн
в 13 аптеках
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Кран інфузійний 3-ходовий
Ліпідорезистентний синій №1
Юрія-Фарм
від
22,79
грн
в 7 аптеках інших міст
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КРАНИК ТРЬОХХОДОВИЙ
K3v №1
Балтон
від
13,70
грн
в 6 аптеках інших міст
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КРАНИК 3-ХОДОВИЙ "MEDICARE"
№1
Допомога-I
від
9,45
грн
в 3 аптеках інших міст
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КРАН 3-Х ХОДОВИЙ "ВОЛЕС"
№1
Торговий дім Віктер Плюс
від
12,50
грн
в 2 аптеках інших міст
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ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
C синій 25 см зі з'єднувальною трубкою №1
Б. Браун
від
45,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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КРАН ТРИХОДОВИЙ BD CONNECTA™
№1
Бектон Дікінсон
від
39,46
грн
в 1 аптеці інших міст
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ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
C синій 10 см зі з'єднувальною трубкою №1
Б. Браун
від
110,47
грн
в 1 аптеці інших міст
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Кран інфузійний 3-ходовий
Синій №1
Юрія-Фарм
від
28,83
грн
в 1 аптеці
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КРАН ТРИХОДОВИЙ BD CONNECTA™
7 см з інжекторним клапаном, з подовжувачем №1
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
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КРАН ТРИХОДОВИЙ BD CONNECTA™
Білий 10 см з подовжувачем №1
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
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Краник 3-ходовий "Alexpharm"
С поворотным фиксатором №1
Poly Medicure
Немає в наявності
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КРАНИК 3-ХОДОВИЙ ULTRAMED
Стерильний №1
Ultra for Medical Products
Немає в наявності
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ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
C-3 білий №1
Б. Браун
Немає в наявності
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Форма випуску
C синій
C-3
K3V
білий
ліпідорезистентний
червоний
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Пакування
7 см
10 см
25 см
Виробник
Balton
Becton Dickinson
Global Medikit
Poly Medicure
Ultra for Medical Products
Б. Браун
Допомога-I
Торговый дом Виктер Плюс
Юрія-Фарм
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