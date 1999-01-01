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Комплектуючі до медичного обладнання

Краники

Медичні вироби

21Комплектуючі до медичного обладнання

Краники
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ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
C-3 синій №1
Б. Браун
від 28,30 грн
в 61 аптеці
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Кран інфузійний 3-ходовий
Кран інфузійний 3-ходовий
Білий №1
Юрія-Фарм
від 19,07 грн
в 33 аптеках інших міст
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Кран інфузійний 3-ходовий
Кран інфузійний 3-ходовий
Червоний №1
Юрія-Фарм
від 19,07 грн
в 30 аптеках інших міст
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Краник 3-ходовий "Alexpharm"
Краник 3-ходовий "Alexpharm"
№1
Global Medikit
від 15,52 грн
в 13 аптеках
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Кран інфузійний 3-ходовий
Кран інфузійний 3-ходовий
Ліпідорезистентний синій №1
Юрія-Фарм
від 22,79 грн
в 7 аптеках інших міст
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КРАНИК ТРЬОХХОДОВИЙ
КРАНИК ТРЬОХХОДОВИЙ
K3v №1
Балтон
від 13,70 грн
в 6 аптеках інших міст
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КРАНИК 3-ХОДОВИЙ "MEDICARE"
КРАНИК 3-ХОДОВИЙ "MEDICARE"
№1
Допомога-I
від 9,45 грн
в 3 аптеках інших міст
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КРАН 3-Х ХОДОВИЙ "ВОЛЕС"
КРАН 3-Х ХОДОВИЙ "ВОЛЕС"
№1
Торговий дім Віктер Плюс
від 12,50 грн
в 2 аптеках інших міст
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ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
C синій 25 см зі з'єднувальною трубкою №1
Б. Браун
від 45,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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КРАН ТРИХОДОВИЙ BD CONNECTA™
КРАН ТРИХОДОВИЙ BD CONNECTA™
№1
Бектон Дікінсон
від 39,46 грн
в 1 аптеці інших міст
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ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
C синій 10 см зі з'єднувальною трубкою №1
Б. Браун
від 110,47 грн
в 1 аптеці інших міст
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Кран інфузійний 3-ходовий
Кран інфузійний 3-ходовий
Синій №1
Юрія-Фарм
від 28,83 грн
в 1 аптеці
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КРАН ТРИХОДОВИЙ BD CONNECTA™
КРАН ТРИХОДОВИЙ BD CONNECTA™
7 см з інжекторним клапаном, з подовжувачем №1
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
КРАН ТРИХОДОВИЙ BD CONNECTA™
КРАН ТРИХОДОВИЙ BD CONNECTA™
Білий 10 см з подовжувачем №1
Бектон Дікінсон
Немає в наявності
Краник 3-ходовий "Alexpharm"
Краник 3-ходовий "Alexpharm"
С поворотным фиксатором №1
Poly Medicure
Немає в наявності
КРАНИК 3-ХОДОВИЙ ULTRAMED
КРАНИК 3-ХОДОВИЙ ULTRAMED
Стерильний №1
Ultra for Medical Products
Немає в наявності
ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
ДИСКОФІКС® (DISCOFIX®)
C-3 білий №1
Б. Браун
Немає в наявності
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