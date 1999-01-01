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Комплектуючі до медичного обладнання

Адаптери

Медичні вироби

21Комплектуючі до медичного обладнання

Адаптери
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АДАПТЕР МЕРЕЖЕВИЙ
АДАПТЕР МЕРЕЖЕВИЙ
Ad-1024c №1
Медхауз Свіс Гмбх
від 283,10 грн
в 214 аптеках
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АДАПТЕР ЕЛЕКТРОМЕРЕЖИ модель LD-N057
АДАПТЕР ЕЛЕКТРОМЕРЕЖИ модель LD-N057
№1
Літтл Доктор
від 247,61 грн
в 32 аптеках інших міст
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БЛОК ЖИВЛЕННЯ (АДАПТЕР S) OMRON
БЛОК ЖИВЛЕННЯ (АДАПТЕР S) OMRON
9515336-9 №1
Omron Healthcare
від 436,80 грн
в 27 аптеках інших міст
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АДАПТЕР
АДАПТЕР
№1
Vygon
від 385,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Блок живлення до вимірювачів артериального тиску
Блок живлення до вимірювачів артериального тиску
Hhp-cm01 (9546045-8) №1
Omron Healthcare
Немає в наявності
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