Київ
Комплектуючі до медичного обладнання
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Комплектуючі до медичного обладнання
Адаптери
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АДАПТЕР МЕРЕЖЕВИЙ
Ad-1024c №1
Медхауз Свіс Гмбх
від
283,10
грн
в 214 аптеках
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АДАПТЕР ЕЛЕКТРОМЕРЕЖИ модель LD-N057
№1
Літтл Доктор
від
247,61
грн
в 32 аптеках інших міст
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БЛОК ЖИВЛЕННЯ (АДАПТЕР S) OMRON
9515336-9 №1
Omron Healthcare
від
436,80
грн
в 27 аптеках інших міст
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АДАПТЕР
№1
Vygon
від
385,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Блок живлення до вимірювачів артериального тиску
Hhp-cm01 (9546045-8) №1
Omron Healthcare
Немає в наявності
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Форма випуску
9515336-9
AD-1024c
HHP-CM01 (9546045-8)
Виробник
Intersurgical UAB
Omron Healthcare
Літтл Доктор
Медхауз Свіс Гмбх
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