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АКВА МАРІС® БЕБІ ІНТЕНСИВ СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ спрей назальний 50 мл, №1 - Запоріжжя (617397) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
207,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
233,58
Економія: -44,79 грн
188,79 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
207,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
201,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
230,99
Економія: -35,31 грн
195,68 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (3)
223,00
Економія: -36,00 грн
187,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
207,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
270,90
Економія: -76,00 грн
194,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (10)
220,99
Економія: -25,31 грн
195,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (2)
198,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
222,46
Економія: -33,12 грн
189,34 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
201,47 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
207,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
228,46
Економія: -42,35 грн
186,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
220,44
Економія: -31,47 грн
188,97 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
256,20
Економія: -58,40 грн
197,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (69)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
207,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
239,03
Економія: -50,01 грн
189,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
204,47
Економія: -18,51 грн
185,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
219,42 грн