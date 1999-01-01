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Інсулінові шприци
інші інсулінові шприци
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Інсулінові шприци
інші інсулінові шприци
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від
9,71
грн
в 606 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкою 0,33 мм (29 g) х 12,7 мм №1
Бектон Дікінсон
від
9,05
грн
в 556 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ OMNIFIX 100 DUO
26g x 1/2" (0,45 х 12 мм) 1 мл №1
Б. Браун
від
7,50
грн
в 418 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-40 1 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від
8,70
грн
в 296 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-40 1 мл з голкою 0,33 мм (29 g) х 12,7 мм №1
Бектон Дікінсон
від
6,70
грн
в 171 аптеці
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-40 1 мл 30g (0,30 х 8мм) №1
Долфі-Україна
від
3,16
грн
в 159 аптеках
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-100 1 мл 30g (0,30 х 8мм) №1
Долфі-Україна
від
4,25
грн
в 139 аптеках
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-100 0.5 мл 30g (0,30 х 8мм) №1
Долфі-Україна
від
3,80
грн
в 99 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ MEDICARE
Інсуліновий u-100 1 мл з голкою 0,33 мм х 13 мм №1
від
2,95
грн
в 84 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 1 мл з голкой 0,25 (31g) х 6 мм №1
Долфі-Україна
від
8,86
грн
в 28 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS DEMI
U-100 0.3 мл g 30 (0,3 мм х 8 мм) №1
Долфі-Україна
від
8,50
грн
в 22 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 0.5 мл з голкою 0,3 мм (30 g) х 8 мм №1
Бектон Дікінсон
від
10,00
грн
в 20 аптеках
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Medplast, u-100 1 мл 29g (0,33 х 12,7 мм) №1
Долфі-Україна
від
5,95
грн
в 16 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ MP MEDPLAST
U-100 1 мл з голкою 30gх1/2" (0,3х13 мм) №1
Set Medikal
від
5,64
грн
в 9 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-40 1 мл з голкою №1
Бектон Дікінсон
від
13,11
грн
в 9 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 0.5 мл з голкой 0,25 (31g) х 6 мм №1
Долфі-Україна
від
11,00
грн
в 8 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 0.5 мл з голкою 0,33 мм (29 g) х 12,7 мм №1
Бектон Дікінсон
від
11,09
грн
в 8 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ BD MICRO-FINE™ PLUS
U-100 0.5 мл з голкою №1
Бектон Дікінсон
від
12,50
грн
в 7 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ INSUMED
U-100 1 мл з голкою 30 g х 8 (0,30 х 8 мм) №30
від
116,20
грн
в 2 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ INSUMED
U-100 0.5 мл з голкою 30 g х 8 (0,30 х 8 мм) №1
від
3,96
грн
в 2 аптеках інших міст
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Форма випуску
26G x 1/2" (0,45 х 12 мм)
MedPlast, U-100
MedPlast, U-40
U-100
U-40
трикомп. з інтегров. голкою
інсуліновий
інсуліновий U-100
інсуліновий U-40
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Виробник
Artsana
Becton Dickinson
Chirana T. Injecta
Pikdare S.r.l.
SFM Hospital Products
Set Medikal
Б. Браун
Бектон Дікінсон
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Долфи-Украина
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