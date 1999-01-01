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Інсулінові шприци
інсулінові трихкомпонентні шприци
Медичні вироби
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Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Інсулінові шприци
інсулінові трихкомпонентні шприци
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM" З ІНТЕГРОВАНОЮ ГОЛКОЮ
U-100 1 мл з голкою 30g (0,3x13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
6,79
грн
в 172 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
U-100 1 мл з голкою, 27g (0,4х13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
6,31
грн
в 73 аптеках
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Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
U-100 3-х компонентний 1 мл 30g (0,32 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
2,15
грн
в 48 аптеках інших міст
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Шприц ін'єкційний Blade 3-х компонентний інсуліновий одноразовий стерильний
U-100 з інтегрованою голкою 1 мл 30g (0,3 х 13 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від
3,07
грн
в 38 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ 3-Х КОМПОНЕНТНИЙ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ +103®
U-100 з інтегрованою голкою 1 мл 30g (0,3 х 13 мм) №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
3,22
грн
в 36 аптеках
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Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
U-40 3-х компонентний 1 мл 30g (0,32 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
2,21
грн
в 20 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсулін u-100, з голкою 0,33 х 13 мм №1
Гемопласт
від
2,93
грн
в 10 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
U-100 1 мл з голкою 30g (0,3x13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
3,00
грн
в 6 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ З ГОЛКОЮ ТРИКОМПОНЕНТНИЙ
Інсуліновий 1 мл 100 мо №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
2,62
грн
в 6 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ ІН'ЄКЦІЙНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "AYSET®" ТРИКОМПОНЕНТНИЙ
Луер u-100 1 мл з голкою 26g х 1/2 (0,45 х 13 мм) №1
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
від
4,55
грн
в 5 аптеках
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ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
Mp medplast трикомпонентний 5 мл 22gх1 1/2 0,7х38мм, 1 голка №1
від
5,00
грн
в 4 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
Інсуліновий u-100 трикомпонентний 1 мл з голкою 30g х 1/2 (0,3 х 13 мм) №1
від
7,50
грн
в 4 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ TIRAMED® СТЕРИЛЬНИЙ
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсуліновий, u-40 №1
Гемопласт
від
7,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM" З ІНТЕГРОВАНОЮ ГОЛКОЮ
U-100 1 мл з голкою, 30g (0,3 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
3,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ TIRAMED® СТЕРИЛЬНИЙ
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсуліновий, u-100 №1
Гемопласт
від
8,60
грн
в 1 аптеці
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Mp medplast, u-100 трикомпонентний 1 мл 30g х 1/2" (0,3х13 мм) №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від
4,00
грн
в 1 аптеці
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "SOLOCARE"
U-100 1 мл з голкою 30g (0,3 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від
6,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсуліновий u-100, з голкою 0,25 х 4 мм (31 g х 5/32") №1
Гемопласт
від
5,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсуліновий u-40, з голкою 0,33 х 13 мм №1
Гемопласт
від
5,25
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
100 I.U./мл
30G х 1/2" (0,3х13 мм) БП
MP MedPlast
MP MedPlast, U-100
U-100
U-100 3-х комп.
U-100 Luer Slip
U-100 з інтегрованою голкою
U-40
U-40 3-х комп.
Луер U-100
трикомп. з інтегров. голкою
трикомпонентний з голкою
інсуліновий
інсуліновий U-100
інсуліновий U-100, Luer
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Ayset Tibbi Urunler
Jiangsu Kanghua ME
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
Jiangsu Suyun Medical Materials
Medic-o-planet
Medica Project
Medical Lomza
SF Medical Products GmbH
Гемопласт
Калина Медична Виробнича Компанія
Момина крепост
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