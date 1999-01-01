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Інсулінові шприци

інсулінові трихкомпонентні шприци

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Шприци
Інсулінові шприци
інсулінові трихкомпонентні шприци
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM" З ІНТЕГРОВАНОЮ ГОЛКОЮ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM" З ІНТЕГРОВАНОЮ ГОЛКОЮ
U-100 1 мл з голкою 30g (0,3x13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 6,79 грн
в 172 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
U-100 1 мл з голкою, 27g (0,4х13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 6,31 грн
в 73 аптеках
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Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
U-100 3-х компонентний 1 мл 30g (0,32 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 2,15 грн
в 48 аптеках інших міст
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Шприц ін'єкційний Blade 3-х компонентний інсуліновий одноразовий стерильний
Шприц ін'єкційний Blade 3-х компонентний інсуліновий одноразовий стерильний
U-100 з інтегрованою голкою 1 мл 30g (0,3 х 13 мм) №1
Jiangsu Kanghua Medical Equipment Co.Ltd
від 3,07 грн
в 38 аптеках
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ 3-Х КОМПОНЕНТНИЙ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ +103®
ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ 3-Х КОМПОНЕНТНИЙ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ +103®
U-100 з інтегрованою голкою 1 мл 30g (0,3 х 13 мм) №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 3,22 грн
в 36 аптеках
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Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
Шприц інсуліновий одноразовий Dr.White
U-40 3-х компонентний 1 мл 30g (0,32 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 2,21 грн
в 20 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсулін u-100, з голкою 0,33 х 13 мм №1
Гемопласт
від 2,93 грн
в 10 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM"
U-100 1 мл з голкою 30g (0,3x13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 3,00 грн
в 6 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ З ГОЛКОЮ ТРИКОМПОНЕНТНИЙ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ З ГОЛКОЮ ТРИКОМПОНЕНТНИЙ
Інсуліновий 1 мл 100 мо №1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 2,62 грн
в 6 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ ІН'ЄКЦІЙНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "AYSET®" ТРИКОМПОНЕНТНИЙ
ШПРИЦ ІНСУЛІНОВИЙ ІН'ЄКЦІЙНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ "AYSET®" ТРИКОМПОНЕНТНИЙ
Луер u-100 1 мл з голкою 26g х 1/2 (0,45 х 13 мм) №1
Ayset Tibbi Urunler ve Plastik Tekstil Elektronik Gida Temzlik Maddeleri Sanayi Anonim Sirketi
від 4,55 грн
в 5 аптеках
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ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
ШПРИЦ ОДНОРАЗОВИЙ ГІПОДЕРМАЛЬНИЙ СТЕРИЛЬНИЙ
Mp medplast трикомпонентний 5 мл 22gх1 1/2 0,7х38мм, 1 голка №1
від 5,00 грн
в 4 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ MEDIC-O-PLANET
Інсуліновий u-100 трикомпонентний 1 мл з голкою 30g х 1/2 (0,3 х 13 мм) №1
від 7,50 грн
в 4 аптеках
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ TIRAMED® СТЕРИЛЬНИЙ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ TIRAMED® СТЕРИЛЬНИЙ
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсуліновий, u-40 №1
Гемопласт
від 7,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM" З ІНТЕГРОВАНОЮ ГОЛКОЮ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "ALEXPHARM" З ІНТЕГРОВАНОЮ ГОЛКОЮ
U-100 1 мл з голкою, 30g (0,3 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 3,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ TIRAMED® СТЕРИЛЬНИЙ
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ TIRAMED® СТЕРИЛЬНИЙ
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсуліновий, u-100 №1
Гемопласт
від 8,60 грн
в 1 аптеці
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Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Шприц стерильний одноразовий інсуліновий
Mp medplast, u-100 трикомпонентний 1 мл 30g х 1/2" (0,3х13 мм) №1
Anhui Hongyu Wuzhou Medical Manufacturer
від 4,00 грн
в 1 аптеці
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "SOLOCARE"
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ 3-х КОМПОНЕНТНИЙ ІНСУЛІНОВИЙ ОДНОРАЗОВИЙ СТЕРИЛЬНИЙ "SOLOCARE"
U-100 1 мл з голкою 30g (0,3 х 13 мм) №1
Джангсу Кангуа Медикал Екв. Ко. ЛТД
від 6,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсуліновий u-100, з голкою 0,25 х 4 мм (31 g х 5/32") №1
Гемопласт
від 5,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
ШПРИЦ ІН'ЄКЦІЙНИЙ HEMOPLAST
Трикомпонентний з інтегрованою голкою 1 мл інсуліновий u-40, з голкою 0,33 х 13 мм №1
Гемопласт
від 5,25 грн
в 1 аптеці
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