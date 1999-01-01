Київ
Інсулінові шприци
шприц-ручки для введення інсуліна
Медичні вироби
07
Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла
Шприци
Інсулінові шприци
шприц-ручки для введення інсуліна
Сортування:
По популярності
Фільтр
ШПРИЦ-РУЧКА АВТОМАТИЧНА ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ІНСУЛІНУ VITALPEN
№1
Фармак
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Шприц-ручка багаторазового використання AllStar®
Шприц-ручка бірюзова №1
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Шприц-ручка багаторазового використання AllStar®
Шприц-ручка фіолетова №1
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ШПРИЦ-РУЧКА ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ІНСУЛІНУ ID PEN
№1
Індар
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Пакування
шприц-ручка
Виробник
Индар
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Фармак
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню