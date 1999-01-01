Київ
Інсулінові шприци

шприц-ручки для введення інсуліна

Медичні вироби

07Вироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тіла

Шприци
Інсулінові шприци
шприц-ручки для введення інсуліна
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ШПРИЦ-РУЧКА АВТОМАТИЧНА ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ІНСУЛІНУ VITALPEN
ШПРИЦ-РУЧКА АВТОМАТИЧНА ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ІНСУЛІНУ VITALPEN
№1
Фармак
Немає в наявності
Шприц-ручка багаторазового використання AllStar®
Шприц-ручка багаторазового використання AllStar®
Шприц-ручка бірюзова №1
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Немає в наявності
Шприц-ручка багаторазового використання AllStar®
Шприц-ручка багаторазового використання AllStar®
Шприц-ручка фіолетова №1
Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
Немає в наявності
ШПРИЦ-РУЧКА ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ІНСУЛІНУ ID PEN
ШПРИЦ-РУЧКА ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ІНСУЛІНУ ID PEN
№1
Індар
Немає в наявності
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