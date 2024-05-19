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Медичні виробиВироби і комплектуючі, що використовуються для введення лікарських засобів і розчинів в тканини і порожнини тілаКанюліінші канюліMINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВЦіни в аптеках

MINI-SPIKE® КАНЮЛЯ ДЛЯ АСПІРАЦІЇ ТА ВВЕДЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З МУЛЬТИДОЗОВИХ ФЛАКОНІВ червона, №1 - Львів (608180) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Демидівка, вул. Миру, 46
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Смига, вул. Дружби, 11/15
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Млинів, вул. Бандери Степана, 40-А
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 7
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 5
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дубно, пл. Незалежності, 3
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дубно, вул. Сурмичі, 100
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Конякіна, 7-А
Всього: упаковка (1)
96,99
Економія: -19,71 грн
77,28 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 25
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 66-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
106,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Петлюри Симона, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
106,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 15
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 60/1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Теофіполь, вул. Макаренка, 2-В
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Білогір'я, вул. Шевченка Тараса, 59-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 31
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Костельна, 32
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 7
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Гончара, 44
Всього: упаковка (9)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
106,00 грн