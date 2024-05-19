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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ розмір 3 (213) бежевий, №1 - Київ (332955) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
1080,24
Економія: -102,78 грн
977,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
1063,60
Економія: -97,70 грн
965,90 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Центральна, 27
Всього: упаковка (1)
1100,41
Економія: -114,72 грн
985,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
975,27
Економія: -91,44 грн
883,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
1042,73
Економія: -107,07 грн
935,66 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: упаковка (1)
1062,85
Економія: -94,66 грн
968,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, вул. Михайлівська, 25
Всього: упаковка (2)
1094,34
Економія: -139,52 грн
954,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лебедин, пл. Соборна, 4-А/1
Всього: упаковка (1)
1090,74
Економія: -90,65 грн
1000,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 39-А
Всього: упаковка (2)
1043,24
Економія: -94,48 грн
948,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (2)
732,83
Економія: -33,50 грн
699,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
1091,87
Економія: -101,04 грн
990,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
Всього: упаковка (1)
1060,69
Економія: -96,61 грн
964,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вараш, вул. Енергетиків, 10
Всього: упаковка (1)
727,48
Економія: -30,06 грн
697,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
1084,51
Економія: -133,94 грн
950,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
471,23
Економія: -21,63 грн
449,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 52
Всього: упаковка (1)
1062,03
Економія: -76,34 грн
985,69 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Всього: упаковка (1)
1056,55
Економія: -94,68 грн
961,87 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
1028,00
Економія: -134,00 грн
894,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
Всього: упаковка (1)
1011,00
Економія: -117,00 грн
894,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
1011,00
Економія: -117,00 грн
894,00 грн