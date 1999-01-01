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Медичні вироби
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Офтальмологічні та оптичні вироби
Медичні вироби
03
Офтальмологічні та оптичні вироби
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Багатоцільові розчини
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Розчини по догляду за контактними лінзами
Засоби для офтальмологічного використання
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ОМК2
Краплі очні флакон 10 мл стерильн. №1
ОМИКРОН СРЛ
від
559,75
грн
в 838 аптеках
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СЕНСИВІТ КРАПЛІ ЗВОЛОЖУЮЧІ З ВІТАМІНАМИ ОЧНІ І НАЗАЛЬНІ
Краплі 10 мл №1
Унімед Фарма
від
203,72
грн
в 826 аптеках
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ХІЛО-ДУАЛ®
Краплі очні 10 мл №1
Урсафарм
від
465,00
грн
в 823 аптеках
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Оптінол® Інтенсив
Краплі очні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
274,61
грн
в 788 аптеках
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ГІЛАЙС® Аміно офтальмологічний стерильний розчин з гіалуронатом натрію 0,2% та амінокислотами
Розчин офтальмологічний флакон 10 мл №1
Київський вітамінний завод
від
314,12
грн
в 762 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 360 мл №1
Бауш енд Ломб
від
464,63
грн
в 762 аптеках
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НАВІТЕ ПЛЮС
Краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
від
385,12
грн
в 722 аптеках
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НАВІ ЛІПО
Краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
від
430,00
грн
в 717 аптеках
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КЕРАТОСТІЛ
Краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
від
278,48
грн
в 695 аптеках
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 375 мл №1
Henson
від
278,88
грн
в 666 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ОЧЕЙ TEARS NATURALE® II MED
15 мл №1
Новартіс
від
230,51
грн
в 640 аптеках
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 100 мл №1
Henson
від
143,90
грн
в 626 аптеках
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ВІЖНЛЮКС ПЛЮС
Краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
від
385,65
грн
в 604 аптеках
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ГІЛАЙС® КЕА офтальмологічна ізотонічна мазь з гіалуронатом натрію 0,4%
Мазь очна 0,4 % 5 г №1
Київський вітамінний завод
від
200,38
грн
в 599 аптеках
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ГІЛАЙС® стерильний зволожуючий офтальмологічний розчин з гіалуронатом натрію 0,4%
Розчин офтальмологічний стерильний 0,4 % флакон 10 мл №1
Київський вітамінний завод
від
202,48
грн
в 599 аптеках
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Засіб для зволоження очей Систейн™ Ультра без консервантів
10 мл №1
Алкон Лабораторіз
від
370,00
грн
в 598 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 120 мл №1
Бауш енд Ломб
від
268,42
грн
в 593 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ОЧЕЙ "СИСТЕЙН® УЛЬТРА"
Флакон 10 мл №1
Алкон Лабораторіз
від
377,56
грн
в 585 аптеках
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ОМК1
Краплі очні флакон 10 мл №1
ОМИКРОН СРЛ
від
500,65
грн
в 580 аптеках
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НАВІБЛЕФ ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ПІНА ДЛЯ ПОВІК
Піна 50 мл №1
Новакс Фарма
від
419,02
грн
в 579 аптеках
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Форма випуску
(R 8,6 мм)
+0,50
019166S пласт. жін.
026
0715 (метал.жін.)
0780 (метал.жін.)
1021 (пласт.жін)
15 (метал.жін.)
16 (метал.жін.)
1727 (пласт. жін)
1733s пласт.жін.
1753S мет. чолов.
1805S, пласт. жіноч.
19107
19111
19113S пласт.жін.
19127S
19140S пласт.жін.
19166S пласт.жін.
19167S пласт.жін.
19408
19410
19415
20106 метал.
20106 метал. жіноч.
20106S
20122 (мет.чол.)
20130
20130S (пласт.жін)
20136
20141S (пласт.жін)
20144
20144S (метал.жін)
20155 метал.
20159S
20163 (мет.чол)
20164
20181
21132 пласт.жін.
21301
35483
35617
602 (пласт.жін.)
603 (пласт.жін.)
7003
86006 (пласт.муж.)
86027 пласт.женск.
869 (метал.чоловіч.)
881(метал.жін.)
882 (метал.жін.)
9335
9952 пласт.жін.
BV2206
D-4015_3
Neo Plus
RE-1M
RE-2W
RE-2М
RE-3W
RE-3М
RE-4W
RV 50001 B
V0050
V0050 I
V0095
Veeton 6603 (метал.муж)
mini
великі
гель офтальмол.
емул.
крап.
крап. оч.
краплі очні, емул.
мазь оч.
маленькі
мол.
піна
р-н
р-н звол. офтал.
р-н офтальм. стерильн.
р-н офтальмол.
середні
спрей
спрей для очей
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8 мл
10 мл
15 мл
50 мл
90 мл
100 мл
120 мл
130 мл
300 мл
350 мл
360 мл
бежевий
з футл.,з серветкою(або без)
контейнер 0.7 мл
контейнер однодоз.
монодоза 0.5 мл
туба 5 г
туба 10 г
фл. 0.5 мл
фл. 8 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 240 мл
фл. 355 мл
фл. 360 мл
фл. 375 мл
фл. з кришкою-крапельницею 10 мл
фл.-крапельн. 10 мл
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Виробник
3M Deutschland
AB-BIOTICS, S.A.
Alcon Laboratories
Alcon Pharmaceuticals
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
Avizor
BLUE IRIS sp.z.o.o.
Bausch & Lomb
Bausch Health
Beijing Zhanlishun Optics Glasses Co. Ltd.
Bioos Italia Srl
Bitop
C.O.C. Farmaceutici
Dr. Gerhard Mann
ERBOZETA S.p.A
Enable Innovations
Fidia Farmaceutici
Haichang Contact Lens Co., Ltd.
Henson
IROMED Group S.r.l.
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
Jiangsu Hongchen Optical Co., Ltd
Lasram Laser Handels
NTC
Neo Vision
Novartis
Novax Pharma
OFTALPHARMA S.r.L.
OMISAN farmaceutici
OPKO Health Spain S.L.U.
Omikron Italia
Penta Arzneimittel GmbH
Polpharma
ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd
Santen
Soleko S.p.A.
Sooft Italia S.p.A.
Unimed Pharma
Ursapharm
Єврооптика
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Арістофарма
БАУШ ХЕЛС ООО
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Бауш енд Ломб
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
ИЗЮМСКИЙ ЗАВОД ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНЗЫ
Київський вітамінний завод
ОМІСАН фармасьютічі
ООО С.А.Ф. ФАРМА
ОФФХЕЛС С.п.а.
ПРОВИЖН ГРУПП
Сантен
Сентисc Фарма Прайвет Лимитед
Унімед Фарма, Спул. С. Р.О.
Уорлд Медицин
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Фармекс Групп
Экокидс
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