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Офтальмологічні та оптичні вироби

Медичні вироби

03Офтальмологічні та оптичні вироби

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ОМК2
ОМК2
Краплі очні флакон 10 мл стерильн. №1
ОМИКРОН СРЛ
від 559,75 грн
в 838 аптеках
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СЕНСИВІТ КРАПЛІ ЗВОЛОЖУЮЧІ З ВІТАМІНАМИ ОЧНІ І НАЗАЛЬНІ
СЕНСИВІТ КРАПЛІ ЗВОЛОЖУЮЧІ З ВІТАМІНАМИ ОЧНІ І НАЗАЛЬНІ
Краплі 10 мл №1
Унімед Фарма
від 203,72 грн
в 826 аптеках
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ХІЛО-ДУАЛ®
ХІЛО-ДУАЛ®
Краплі очні 10 мл №1
Урсафарм
від 465,00 грн
в 823 аптеках
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Оптінол® Інтенсив
Оптінол® Інтенсив
Краплі очні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 274,61 грн
в 788 аптеках
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ГІЛАЙС® Аміно офтальмологічний стерильний розчин з гіалуронатом натрію 0,2% та амінокислотами
ГІЛАЙС® Аміно офтальмологічний стерильний розчин з гіалуронатом натрію 0,2% та амінокислотами
Розчин офтальмологічний флакон 10 мл №1
Київський вітамінний завод
від 314,12 грн
в 762 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 360 мл №1
Бауш енд Ломб
від 464,63 грн
в 762 аптеках
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НАВІТЕ ПЛЮС
НАВІТЕ ПЛЮС
Краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
від 385,12 грн
в 722 аптеках
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НАВІ ЛІПО
НАВІ ЛІПО
Краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
від 430,00 грн
в 717 аптеках
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КЕРАТОСТІЛ
КЕРАТОСТІЛ
Краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
від 278,48 грн
в 695 аптеках
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 375 мл №1
Henson
від 278,88 грн
в 666 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ОЧЕЙ TEARS NATURALE® II MED
ЗАСІБ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ОЧЕЙ TEARS NATURALE® II MED
15 мл №1
Новартіс
від 230,51 грн
в 640 аптеках
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 100 мл №1
Henson
від 143,90 грн
в 626 аптеках
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ВІЖНЛЮКС ПЛЮС
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС
Краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
від 385,65 грн
в 604 аптеках
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ГІЛАЙС® КЕА офтальмологічна ізотонічна мазь з гіалуронатом натрію 0,4%
ГІЛАЙС® КЕА офтальмологічна ізотонічна мазь з гіалуронатом натрію 0,4%
Мазь очна 0,4 % 5 г №1
Київський вітамінний завод
від 200,38 грн
в 599 аптеках
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ГІЛАЙС® стерильний зволожуючий офтальмологічний розчин з гіалуронатом натрію 0,4%
ГІЛАЙС® стерильний зволожуючий офтальмологічний розчин з гіалуронатом натрію 0,4%
Розчин офтальмологічний стерильний 0,4 % флакон 10 мл №1
Київський вітамінний завод
від 202,48 грн
в 599 аптеках
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Засіб для зволоження очей Систейн™ Ультра без консервантів
Засіб для зволоження очей Систейн™ Ультра без консервантів
10 мл №1
Алкон Лабораторіз
від 370,00 грн
в 598 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 120 мл №1
Бауш енд Ломб
від 268,42 грн
в 593 аптеках
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ЗАСІБ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ОЧЕЙ "СИСТЕЙН® УЛЬТРА"
ЗАСІБ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ОЧЕЙ "СИСТЕЙН® УЛЬТРА"
Флакон 10 мл №1
Алкон Лабораторіз
від 377,56 грн
в 585 аптеках
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ОМК1
ОМК1
Краплі очні флакон 10 мл №1
ОМИКРОН СРЛ
від 500,65 грн
в 580 аптеках
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НАВІБЛЕФ ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ПІНА ДЛЯ ПОВІК
НАВІБЛЕФ ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ПІНА ДЛЯ ПОВІК
Піна 50 мл №1
Новакс Фарма
від 419,02 грн
в 579 аптеках
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