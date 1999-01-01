Київ
Офтальмологічні та оптичні вироби
Розчини по догляду за контактними лінзами
Медичні вироби
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Офтальмологічні та оптичні вироби
Розчини по догляду за контактними лінзами
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 375 мл №1
Henson
від
278,88
грн
в 666 аптеках
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 100 мл №1
Henson
від
143,90
грн
в 626 аптеках
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 240 мл №1
Henson
від
215,70
грн
в 446 аптеках
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Розчин для лінз Neo Plus
360 мл №1
Neo Vision
від
173,22
грн
в 101 аптеці інших міст
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Розчин для лінз Neo Plus
130 мл №1
Neo Vision
від
110,10
грн
в 52 аптеках інших міст
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
350 мл з контейнером для лінз №1
Авізор
від
350,00
грн
в 1 аптеці
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 240 мл з контейнером для зберігання лінз №1
Henson
від
242,10
грн
в 1 аптеці
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 375 мл з контейнером для зберігання лінз №1
Henson
від
327,50
грн
в 1 аптеці
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
120 мл з контейнером для лінз №1
Авізор
Немає в наявності
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Розчин для лінз Neo Plus
360 мл + контейнер для лінз №1
Neo Vision
Немає в наявності
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