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Офтальмологічні та оптичні вироби

Розчини по догляду за контактними лінзами

Медичні вироби

03Офтальмологічні та оптичні вироби

Розчини по догляду за контактними лінзами
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 375 мл №1
Henson
від 278,88 грн
в 666 аптеках
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 100 мл №1
Henson
від 143,90 грн
в 626 аптеках
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 240 мл №1
Henson
від 215,70 грн
в 446 аптеках
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Розчин для лінз Neo Plus
Розчин для лінз Neo Plus
360 мл №1
Neo Vision
від 173,22 грн
в 101 аптеці інших міст
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Розчин для лінз Neo Plus
Розчин для лінз Neo Plus
130 мл №1
Neo Vision
від 110,10 грн
в 52 аптеках інших міст
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
350 мл з контейнером для лінз №1
Авізор
від 350,00 грн
в 1 аптеці
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 240 мл з контейнером для зберігання лінз №1
Henson
від 242,10 грн
в 1 аптеці
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ MULTISON
Флакон 375 мл з контейнером для зберігання лінз №1
Henson
від 327,50 грн
в 1 аптеці
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РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ AQUASOFT COMFORT
120 мл з контейнером для лінз №1
Авізор
Немає в наявності
Розчин для лінз Neo Plus
Розчин для лінз Neo Plus
360 мл + контейнер для лінз №1
Neo Vision
Немає в наявності
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