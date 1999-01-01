Київ
Офтальмологічні та оптичні вироби
Засоби для офтальмологічного використання
Медичні вироби
03
Офтальмологічні та оптичні вироби
Засоби для офтальмологічного використання
Сортування:
По популярності
Фільтр
ОМК2
Краплі очні флакон 10 мл стерильн. №1
ОМИКРОН СРЛ
від
559,75
грн
в 838 аптеках
Знайти в аптеках
СЕНСИВІТ КРАПЛІ ЗВОЛОЖУЮЧІ З ВІТАМІНАМИ ОЧНІ І НАЗАЛЬНІ
Краплі 10 мл №1
Унімед Фарма
від
203,72
грн
в 826 аптеках
Знайти в аптеках
ХІЛО-ДУАЛ®
Краплі очні 10 мл №1
Урсафарм
від
465,00
грн
в 823 аптеках
Знайти в аптеках
Оптінол® Інтенсив
Краплі очні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
274,61
грн
в 788 аптеках
Знайти в аптеках
ГІЛАЙС® Аміно офтальмологічний стерильний розчин з гіалуронатом натрію 0,2% та амінокислотами
Розчин офтальмологічний флакон 10 мл №1
Київський вітамінний завод
від
314,12
грн
в 762 аптеках
Знайти в аптеках
НАВІТЕ ПЛЮС
Краплі очні 15 мл №1
Новакс Фарма
від
385,12
грн
в 722 аптеках
Знайти в аптеках
НАВІ ЛІПО
Краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
від
430,00
грн
в 717 аптеках
Знайти в аптеках
КЕРАТОСТІЛ
Краплі очні 10 мл №1
ФАРМАПЛАНТ УКРАЇНА
від
278,48
грн
в 695 аптеках
Знайти в аптеках
ЗАСІБ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ОЧЕЙ TEARS NATURALE® II MED
15 мл №1
Новартіс
від
230,51
грн
в 640 аптеках
Знайти в аптеках
ВІЖНЛЮКС ПЛЮС
Краплі очні флакон 10 мл №1
Новакс Фарма
від
385,65
грн
в 604 аптеках
Знайти в аптеках
ГІЛАЙС® КЕА офтальмологічна ізотонічна мазь з гіалуронатом натрію 0,4%
Мазь очна 0,4 % 5 г №1
Київський вітамінний завод
від
200,38
грн
в 599 аптеках
Знайти в аптеках
ГІЛАЙС® стерильний зволожуючий офтальмологічний розчин з гіалуронатом натрію 0,4%
Розчин офтальмологічний стерильний 0,4 % флакон 10 мл №1
Київський вітамінний завод
від
202,48
грн
в 599 аптеках
Знайти в аптеках
Засіб для зволоження очей Систейн™ Ультра без консервантів
10 мл №1
Алкон Лабораторіз
від
370,00
грн
в 598 аптеках
Знайти в аптеках
ЗАСІБ ДЛЯ ЗВОЛОЖЕННЯ ОЧЕЙ "СИСТЕЙН® УЛЬТРА"
Флакон 10 мл №1
Алкон Лабораторіз
від
377,56
грн
в 585 аптеках
Знайти в аптеках
ОМК1
Краплі очні флакон 10 мл №1
ОМИКРОН СРЛ
від
500,65
грн
в 580 аптеках
Знайти в аптеках
НАВІБЛЕФ ТТО ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД ПІНА ДЛЯ ПОВІК
Піна 50 мл №1
Новакс Фарма
від
419,02
грн
в 579 аптеках
Знайти в аптеках
ЛУКСІАЛ ПЛЮС
Краплі очні 10 мл №1
Новакс Фарма
від
323,24
грн
в 577 аптеках
Знайти в аптеках
Засіб для зволоження очей Систейн™ Аква без консервантів
10 мл №1
Алкон Лабораторіз
від
414,08
грн
в 574 аптеках
Знайти в аптеках
Кератосепт
Краплі очні флакон 10 мл №1
Брушетіні
від
343,35
грн
в 563 аптеках
Знайти в аптеках
УНІтірс
Краплі очні флакон 10 мл №1
Унімед Фарма
від
276,00
грн
в 547 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
Форма випуску
mini
гель офтальмол.
емул.
крап.
крап. оч.
краплі очні, емул.
мазь оч.
піна
р-н
р-н звол. офтал.
р-н офтальм. стерильн.
р-н офтальмол.
спрей
спрей для очей
Показати всі
Дозування
0.2 %
0.4 %
2 %
Пакування
0.6 мл
5 г
7 мл
8 мл
10 мл
15 мл
50 мл
300 мл
бежевий
контейнер 0.7 мл
контейнер однодоз.
монодоза 0.5 мл
туба 5 г
туба 10 г
фл. 0.5 мл
фл. 8 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. з кришкою-крапельницею 10 мл
фл.-крапельн. 10 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
10
15
18
30
Виробник
3M Deutschland
AB-BIOTICS, S.A.
Alcon Laboratories
Alcon Pharmaceuticals
Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore
Bioos Italia Srl
Bitop
C.O.C. Farmaceutici
Dr. Gerhard Mann
ERBOZETA S.p.A
Enable Innovations
Fidia Farmaceutici
IROMED Group S.r.l.
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
NTC
Novartis
Novax Pharma
OFTALPHARMA S.r.L.
OMISAN farmaceutici
OPKO Health Spain S.L.U.
Omikron Italia
Penta Arzneimittel GmbH
Polpharma
ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd
Santen
Soleko S.p.A.
Sooft Italia S.p.A.
Unimed Pharma
Ursapharm
АЙРОМЕД Груп Ес.Ер.Ел.
Арістофарма
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Київський вітамінний завод
ОМІСАН фармасьютічі
ООО С.А.Ф. ФАРМА
ОФФХЕЛС С.п.а.
Сантен
Сентисc Фарма Прайвет Лимитед
Унімед Фарма, Спул. С. Р.О.
Уорлд Медицин
ФАРМАПЛАНТ УКРАИНА
Фармекс Групп
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню