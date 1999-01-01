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Офтальмологічні та оптичні вироби
Багатоцільові розчини
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 360 мл №1
Бауш енд Ломб
від
464,63
грн
в 762 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 120 мл №1
Бауш енд Ломб
від
268,42
грн
в 593 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS)
Розчин флакон 360 мл №1
Бауш енд Ломб
від
420,37
грн
в 458 аптеках
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ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕС® БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН
Флакон 355 мл з контейнером для зберігання лінз №1
Алкон Лабораторіз
від
459,63
грн
в 407 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 240 мл №1
Бауш енд Ломб
від
388,90
грн
в 400 аптеках
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РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ "NEO VISION"
Neo plus 360 мл №1
Neo Vision
від
156,69
грн
в 332 аптеках
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ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕС® БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН
Флакон 120 мл з контейнером для зберігання лінз №1
Алкон Лабораторіз
від
324,94
грн
в 331 аптеці
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 60 мл №1
Бауш енд Ломб
від
185,27
грн
в 327 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS)
Розчин флакон 120 мл №1
Бауш енд Ломб
від
213,55
грн
в 318 аптеках
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РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ АКВА-КОМФОРТ "HORIEN" "COMFORT LINE"
360 мл №1
Haichang Contact Lens Co., Ltd.
від
244,75
грн
в 237 аптеках
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РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ "NEO VISION"
Neo plus 360 мл у коробці №1
Neo Vision
від
154,78
грн
в 205 аптеках
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Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінз
Розчин 0,24 % флакон 10 мл №1
Др. Манн
від
316,57
грн
в 108 аптеках
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РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ "NEO VISION"
Neo plus 130 мл №1
Neo Vision
від
107,00
грн
в 59 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 240 мл з контейнером для лінз №1
Bausch Health
від
370,30
грн
в 17 аптеках
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РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ АКВА-КОМФОРТ "HORIEN" "COMFORT LINE"
120 мл №1
Haichang Contact Lens Co., Ltd.
від
140,35
грн
в 11 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 360 мл з контейнером для лінз №1
Bausch Health
від
442,10
грн
в 6 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS)
Розчин флакон 120 мл з контейнером для лінз №1
Bausch Health
від
351,10
грн
в 6 аптеках
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БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu
Розчин флакон 120 мл №1
Бауш енд Ломб
від
364,80
грн
в 6 аптеках
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Багатоцільовий розчин для догляду за контактними лінзами ReNu® Advanced (Едвансед)
100 мл з контейнером для лінз №1
Бауш енд Ломб
від
285,39
грн
в 5 аптеках
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Багатоцільовий розчин Biotrue®
120 мл з контейнером для лінз №1
Бауш енд Ломб
від
263,33
грн
в 5 аптеках інших міст
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Форма випуску
Neo Plus
р-н
Дозування
0.24 %
Пакування
90 мл
100 мл
120 мл
130 мл
350 мл
360 мл
фл. 10 мл
фл. 60 мл
фл. 120 мл
фл. 240 мл
фл. 355 мл
фл. 360 мл
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Виробник
Alcon Laboratories
Avizor
Bausch & Lomb
Bausch Health
Haichang Contact Lens Co., Ltd.
Neo Vision
БАУШ ХЕЛС ООО
Бауш енд Ломб
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
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