Київ
Офтальмологічні та оптичні вироби

Багатоцільові розчини

Медичні вироби

03Офтальмологічні та оптичні вироби

Багатоцільові розчини
Сортування: По популярності
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 360 мл №1
Бауш енд Ломб
від 464,63 грн
в 762 аптеках
Знайти в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 120 мл №1
Бауш енд Ломб
від 268,42 грн
в 593 аптеках
Знайти в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS)
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS)
Розчин флакон 360 мл №1
Бауш енд Ломб
від 420,37 грн
в 458 аптеках
Знайти в аптеках
ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕС® БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН
ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕС® БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН
Флакон 355 мл з контейнером для зберігання лінз №1
Алкон Лабораторіз
від 459,63 грн
в 407 аптеках
Знайти в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 240 мл №1
Бауш енд Ломб
від 388,90 грн
в 400 аптеках
Знайти в аптеках
РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ "NEO VISION"
РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ "NEO VISION"
Neo plus 360 мл №1
Neo Vision
від 156,69 грн
в 332 аптеках
Знайти в аптеках
ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕС® БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН
ОПТИ-ФРІ® ЕКСПРЕС® БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН
Флакон 120 мл з контейнером для зберігання лінз №1
Алкон Лабораторіз
від 324,94 грн
в 331 аптеці
Знайти в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 60 мл №1
Бауш енд Ломб
від 185,27 грн
в 327 аптеках
Знайти в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS)
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS)
Розчин флакон 120 мл №1
Бауш енд Ломб
від 213,55 грн
в 318 аптеках
Знайти в аптеках
РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ АКВА-КОМФОРТ "HORIEN" "COMFORT LINE"
РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ АКВА-КОМФОРТ "HORIEN" "COMFORT LINE"
360 мл №1
Haichang Contact Lens Co., Ltd.
від 244,75 грн
в 237 аптеках
Знайти в аптеках
РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ "NEO VISION"
РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ "NEO VISION"
Neo plus 360 мл у коробці №1
Neo Vision
від 154,78 грн
в 205 аптеках
Знайти в аптеках
Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінз
Артелак® Сплеск розчин зволожуючий для очей та контактних лінз
Розчин 0,24 % флакон 10 мл №1
Др. Манн
від 316,57 грн
в 108 аптеках
Знайти в аптеках
РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ "NEO VISION"
РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ ДЛЯ КОНТАКТНИХ ЛІНЗ "NEO VISION"
Neo plus 130 мл №1
Neo Vision
від 107,00 грн
в 59 аптеках
Знайти в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 240 мл з контейнером для лінз №1
Bausch Health
від 370,30 грн
в 17 аптеках
Знайти в аптеках
РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ АКВА-КОМФОРТ "HORIEN" "COMFORT LINE"
РОЗЧИН БАГАТОЦІЛЬОВИЙ АКВА-КОМФОРТ "HORIEN" "COMFORT LINE"
120 мл №1
Haichang Contact Lens Co., Ltd.
від 140,35 грн
в 11 аптеках
Знайти в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu MultiPlus
Розчин флакон 360 мл з контейнером для лінз №1
Bausch Health
від 442,10 грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS)
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu (MPS)
Розчин флакон 120 мл з контейнером для лінз №1
Bausch Health
від 351,10 грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ РОЗЧИН ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ ReNu
Розчин флакон 120 мл №1
Бауш енд Ломб
від 364,80 грн
в 6 аптеках
Знайти в аптеках
Багатоцільовий розчин для догляду за контактними лінзами ReNu® Advanced (Едвансед)
Багатоцільовий розчин для догляду за контактними лінзами ReNu® Advanced (Едвансед)
100 мл з контейнером для лінз №1
Бауш енд Ломб
від 285,39 грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
Багатоцільовий розчин Biotrue®
Багатоцільовий розчин Biotrue®
120 мл з контейнером для лінз №1
Бауш енд Ломб
від 263,33 грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
12
ГоловнаКошикОбране